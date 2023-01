Les conservateurs devancent les libéraux de 7 points dans le dernier sondage Nanos

Les conservateurs fédéraux ont pris une avance de sept points sur les libéraux dans le dernier suivi hebdomadaire des bulletins de vote par Nanos Research.

Selon 1 084 entrevues aléatoires menées au cours de la semaine se terminant le 13 janvier, les conservateurs de Pierre Poilievre obtiendraient 35,6 % des voix si des élections avaient lieu aujourd’hui, tandis que les libéraux obtiendraient 28,3 %, le NPD 20,7 %, le Bloc 7,4 %. pour cent, le Parti vert 5,8 pour cent et le Parti populaire 2,1 pour cent.

L’avance des conservateurs – qui n’a cessé d’augmenter depuis décembre – est maintenant en dehors de la marge d’erreur, et avec le NPD augmentant sa part du scrutin, les libéraux voient leur soutien s’effriter, des deux côtés. Dans une interview sur le podcast Trend Line de CTV News, le fondateur de Nanos Research, Nik Nanos, a qualifié les chiffres de «très sombres» pour les libéraux.

“C’est la pire façon pour les libéraux de commencer leur année, car ils sont essentiellement de retour sur leurs talons, et il semble qu’un nombre important de Canadiens regardent les conservateurs”, a déclaré Nanos à l’hôte Michael Stittle mercredi.

“Je pense que ce dont les libéraux doivent s’inquiéter, c’est d’un coup de poing unique, se faire écraser par les conservateurs d’un côté, les néo-démocrates de l’autre, et des divisions de vote qui joueront contre les libéraux.”

Y A-T-IL UN ACCORD SUR LES TESTS DE CRISE SANITAIRE AVEC LE NPD ?

Nanos a déclaré qu’à l’approche de la saison parlementaire 2023, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau pourrait voir son accord d’approvisionnement et de confiance avec le NPD mis à l’épreuve, alors que les libéraux cherchent à conclure des accords de financement des soins de santé avec les provinces tout en équilibrant les engagements en cours en matière de soins dentaires et dentaires. l’assurance-médicaments dans le cadre du pacte parlementaire.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, demande aux libéraux de faire de la protection du système public universel une condition de tout accord à venir avec les provinces pour augmenter le Transfert canadien en matière de santé. Cependant, Singh n’a pas encore dit s’il serait prêt à se retirer de l’accord qui est sur le point de voir les libéraux rester au pouvoir jusqu’en 2025 sur la question.

Selon le dernier suivi des enjeux de Nanos, les soins de santé sont la principale préoccupation nationale spontanée des Canadiens, suivis de l’inflation, de l’emploi, de l’économie et de l’environnement. Nanos a souligné que les soins de santé ont traditionnellement été un domaine politique important pour le NPD.





« Les néo-démocrates ont un grand intérêt à protéger les soins de santé publics », a-t-il déclaré.

« Attendez-vous donc à ce que Singh mette l’étau politique sur les libéraux pour protéger et améliorer les soins de santé publics et l’accès aux soins de santé publics. Je pense que les premières lignes de bataille pourraient en fait être entre les néo-démocrates et les libéraux sur cette question.

LA VISITE DE BIDEN PRÉSENTE UNE OPPORTUNITÉ

Il a déclaré que les libéraux pourraient également vouloir utiliser le budget fédéral de 2023 comme une occasion de prouver qu’ils ont une vision solide pour leur prochain mandat et qu’ils ne se contentent pas de traverser celui-ci. À la suite de la prochaine visite en mars du président américain Joe Biden au Canada, Nanos a déclaré que le gouvernement serait intelligent d’annoncer ce qu’il a accompli lors de réunions avec l’administration Biden.

“Ce n’est pas suffisant de dire : ‘Oh, on est amis, on s’aime bien, on a une super relation'”, a-t-il dit. “Ce que les libéraux doivent faire, idéalement, c’est mettre quelque chose dans la fenêtre en termes de quelque chose de spécifique accompli dans la relation binationale.”

TRUDEAU TOUJOURS PRÉFÉRÉ PM

Un autre domaine où Nanos a déclaré que les libéraux pourraient trouver un pied est la perception publique des dirigeants fédéraux. Selon les derniers chiffres du Premier ministre préféré de la firme de recherche, alors que le parti conservateur gagne en faveur parmi les personnes interrogées, son chef Poilievre est statistiquement à égalité avec Trudeau.

Le suivi de Nanos a Trudeau comme choix préféré pour le premier ministre à 30% des Canadiens, suivi de Poilievre à 27,5%, Singh à 16,2%, Elizabeth May à 4,2% et Maxime Bernier à 2%. Seize pour cent des Canadiens ne savaient pas qui ils préféraient.

Pour cette raison, il a déclaré que les libéraux pourraient choisir de se concentrer sur la sape de la “marque” de Poilievre cette année, avant les élections de 2025.

“(Poilievre) et sa marque seront au centre d’une grande partie du dialogue politique en 2023 alors qu’il essaie de renforcer sa marque et que les libéraux tentent de le démolir”, a-t-il déclaré.

“Je m’attendrais à ce que les libéraux sortent probablement jusqu’en 2023, car ils doivent changer la ligne de tendance.”

MÉTHODOLOGIE



Chaque semaine, Nanos mesure le pouls politique des électeurs canadiens grâce à des centaines de sondages téléphoniques. Les données sont basées sur des entretiens aléatoires avec 1 000 consommateurs canadiens (recrutés par un échantillon de lignes terrestres et cellulaires RDD), en utilisant une moyenne mobile sur quatre semaines de 250 répondants chaque semaine, âgés de 18 ans et plus. L’échantillon aléatoire de 1 000 répondants peut être pondéré à l’aide des dernières données de recensement pour le Canada. Les entretiens sont compilés en une moyenne mobile sur quatre semaines de 1 000 entretiens où chaque semaine, le groupe le plus ancien de 250 entretiens est supprimé et un nouveau groupe de 250 entretiens est ajouté.



Un sondage aléatoire auprès de 1 000 répondants au Canada est précis à 3,1 points de pourcentage, plus ou moins, 19 fois sur 20.

En savoir plus sur la méthodologie de suivi politique et des problèmes de Nanos https://nanos.co/dataportal/nanos-tracking-methodology/



– Avec des fichiers de la journaliste parlementaire numérique senior Rachel Aiello