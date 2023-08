Les conservateurs demandent la reprise de l’enquête du comité sur l’ingérence étrangère

Les conservateurs demandent à un comité de la Chambre des communes de reprendre son enquête sur l’ingérence électorale étrangère au Canada, citant une opération de désinformation qui visait le député conservateur Michael Chong.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) de la Chambre des communes a tenu des audiences sur l’ingérence électorale étrangère au Canada. Le comité a commencé son étude après une série d’articles dans les médias faisant état des efforts du gouvernement chinois pour interférer avec les élections et les institutions canadiennes. La Chambre des communes s’est levée pour ses vacances d’été et le PROC n’a pas tenu de réunion depuis le 20 juin.

Affaires mondiales Canada a déclaré mercredi avoir trouvé des preuves plus tôt cette année d’une campagne de désinformation contre le député conservateur Michael Chong. Le département a déclaré que Pékin était probablement à l’origine de l’opération, qui a répandu des mensonges sur Chong sur la populaire plateforme de médias sociaux chinois WeChat.

Dans une lettre adressée au président du comité, Bardish Chagger, le critique de la réforme démocratique du Parti conservateur, Michael Cooper, a déclaré que la nouvelle de l’opération obligeait le comité à reprendre les audiences – et représentait un échec du gouvernement sur la question.

« Les conservateurs ont tenté de rappeler le comité pour qu’il poursuive son travail. Les membres du NPD et du Bloc du comité ont refusé de se joindre aux conservateurs et de rappeler le comité pour apporter de la transparence aux campagnes d’ingérence en cours de Pékin au Canada », a déclaré Cooper dans un communiqué vendredi.

« Ce faisant, le Bloc et le NPD, ainsi que le gouvernement libéral, encouragent davantage Pékin à s’immiscer dans les institutions démocratiques du Canada, car le régime communiste ne craint pas les répercussions et considère le Canada comme une « cible prioritaire » selon le SCRS. »

L’enquête de la PROC sur l’attaque de Pékin contre notre démocratie doit reprendre. Pékin a déclenché une campagne de désinformation sur un député en exercice en mai, après avoir précédemment ciblé ce député & sa famille à HK. Inaction continue des Libs, NPD & Bloc enhardit le régime communiste. pic.twitter.com/c7M0wrh1WY —@Cooper4SAE

Les conservateurs, le NPD et le Bloc se sont unis pour réclamer une enquête publique sur l’ingérence étrangère, à laquelle le gouvernement libéral a jusqu’à présent résisté. Le gouvernement a également fait face à des pressions de l’opposition pour établir un registre des agents étrangers et expulser les diplomates chinois du Canada.

Un article du Globe and Mail de mai ont signalé des efforts antérieurs du gouvernement chinois pour cibler Chong, qui est le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères. Selon l’histoire, Zhao Wei, un diplomate basé au consulat chinois à Toronto, avait été chargé de travailler sur le dossier. Le gouvernement fédéral a expulsé Zhao du Canada peu de temps après la publication de l’histoire.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong se lève pendant la période des questions à Ottawa le 14 novembre 2022. Affaires mondiales a rapporté les détails d’une récente opération de désinformation contre Chong. Le département a déclaré que le gouvernement chinois était probablement responsable. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le gouvernement chinois a nié à plusieurs reprises toute ingérence dans les affaires du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé l’ancien gouverneur général David Johnston au poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère en mars. Johnston a démissionné en juin après des critiques sur sa relation avec la famille Trudeau. Le gouvernement et les partis d’opposition sont en pourparlers pour remplacer Johnston.

Les libéraux ont défendu leurs efforts pour protéger la démocratie canadienne, soulignant la création de deux comités de surveillance, NSICOP et NSIRAsur l’ingérence étrangère et les rapports selon lesquels l’ingérence étrangère n’a pas affecté les résultats des élections fédérales de 2019 et 2021.

Mais Cooper a déclaré que le gouvernement n’en avait pas fait assez.

« Les nouvelles révélations démontrent une fois de plus que le gouvernement libéral n’a pas pris de mesures significatives contre l’ingérence de Pékin dans nos élections et notre démocratie », a-t-il déclaré.

« Les conservateurs de bon sens continueront de dénoncer l’ingérence de Pékin dans nos élections et notre démocratie, et il est vital que le NPD et l’opposition du Bloc se battent pour la transparence, au lieu de couvrir le gouvernement libéral. »

Le NPD et le Bloc Québécois n’ont pas fourni de réponse à CBC News.