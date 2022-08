Les conservateurs demandent la publication d’un rapport sur la violation massive des données sur l’immigration afghane

Le Parti conservateur a écrit au commissaire à la protection de la vie privée Philippe Dufresne pour lui demander d’accélérer son enquête sur une violation de données du gouvernement fédéral qui a révélé l’identité de centaines d’Afghans cherchant l’aide du Canada pour échapper aux talibans en octobre 2021.

Dufresne a annoncé le 15 novembre de l’année dernière que son bureau ouvrirait une enquête officielle sur l’infraction à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

CBC News a signalé pour la première fois la violation de données le 26 octobre 2021.

Les noms de plusieurs centaines d’Afghans vulnérables cherchant refuge auprès des talibans ont été divulgués dans des courriels envoyés par erreur par IRCC.

Les Afghans en question craignent les représailles des talibans. Certains se cachent en raison de leurs rôles passés au sein du gouvernement afghan, des forces armées ou de la justice, ou en tant que militants des droits de l’homme.

Un e-mail vu par CBC News énumérait 200 noms.

IRCC a présenté ses excuses aux personnes concernées par l’erreur “répondre à tous”.

Une violation de données similaire mais plus petite impliquant le ministère britannique de la Défense le mois précédent a reçu une réponse plus vigoureuse – des excuses ministérielles à la Chambre des communes britannique et une enquête ministérielle.

Dans sa lettre au commissaire à la protection de la vie privée, le porte-parole conservateur en matière d’immigration, Jasraj Singh Hallan, a demandé pourquoi le rapport tardait à sortir.

Il a écrit que le bureau de Dufresne “a informé le mien que le rapport sur cette affaire devait être finalisé et publié à la fin juin. Nous avons ensuite été informés que le rapport avait été envoyé pour examen par la haute direction en juillet”.

“Traîner les talons”

Hallan a appelé le commissaire à rendre publics immédiatement les résultats de l’enquête.

Un porte-parole du commissaire à la protection de la vie privée a déclaré à CBC News que l’enquête « se poursuivait ».

“Nous prévoyons que l’enquête sera terminée dans les mois à venir”, a déclaré Vito Pilieci.

“Le commissaire à la protection de la vie privée prend trop de temps pour publier le rapport à IRCC qui divulgue les données des réfugiés afghans”, a déclaré Hallan à CBC News. “C’est du temps que les Afghans fuyant les talibans n’ont pas.”

“Ce n’est en aucun cas une atteinte (au commissaire à la protection de la vie privée) ou aux fonctionnaires”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il savait que leur travail était difficile et qu’ils étaient sous pression.

“Je comprends que les enquêtes peuvent prendre du temps, mais les Canadiens méritent de savoir si le gouvernement tarde délibérément à fournir les informations requises au commissaire pour retarder le rapport.”

“Peut-être que la prochaine cible est ma famille”

Le frère d’une femme dont l’identité et la photo ont été divulguées lors de la violation de données a déclaré à CBC News que le danger n’était pas passé pour les personnes concernées – puisque les talibans pourraient, à tout moment, obtenir un ordinateur ou un téléphone portable contenant toujours les détails de la liste d’échange de courriels sur des centaines d’Afghans demandant refuge au Canada.

“Après cette violation de données, il est de notre responsabilité morale de leur fournir une compréhension claire et une réponse claire quant à la raison pour laquelle cela s’est produit, et quelles sont les mesures pour protéger ces personnes vivant en Afghanistan, pour les protéger contre la réaction des talibans à cette violation de données », a-t-il déclaré. (Parce qu’il craint les représailles des talibans contre sa famille, CBC News ne mentionne pas son nom.)

À l’extérieur de l’aéroport international de Kaboul, un bébé afghan est poussé vers des soldats américains par-dessus un mur avec un fil de sécurité dans une vidéo capturée par Omar Haidari le 19 août 2021. (Omar Haidari/Associated Press)

Il vit au Canada, tandis que sa sœur demeure en Afghanistan avec ses enfants. Son mari était un officier de l’armée afghane qui a été tué par les talibans. Il a dit que savoir que ses informations étaient disponibles sur un nombre inconnu d’appareils était une source constante d’angoisse pour elle.

“Après chaque arrestation ou chaque meurtre, elle a peur qu’ils aient peut-être ses informations”, a-t-il déclaré. “Peut-être que la prochaine cible est ma famille, peut-être que la prochaine fois, ils viendront me voir. Il y a donc un impact psychologique très négatif.”

Enquête britannique menée en huit semaines

Il a dit qu’il avait espéré que les choses seraient éclaircies plus rapidement.

“Je pensais qu’après une semaine, ou au moins un mois, ces personnes pourraient recevoir une réponse de cette commission et d’IRCC. Ce retard, ce silence, c’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas.”

L’enquête du ministère britannique de la Défense sur sa violation de données afghane a duré huit semaines. Elle a conduit à des réaffectations de personnel et recommandé des modifications des procédures de formation.

L’enquête du Canada sur sa violation de données dure déjà plus de neuf mois.

Hallan a déclaré qu’il était important de résoudre les problèmes qui ont conduit à la fuite avant que d’autres groupes vulnérables ne soient affectés par quelque chose de similaire.

“Nous avons maintenant une autre crise en Ukraine et nous voulons nous assurer que ce type de violation de données ne se reproduise plus”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons nous assurer que notre système d’immigration est sécurisé, compte tenu de toutes les cyberattaques récentes qui se produisent dans le monde, et que cela n’arrive pas aux Afghans vulnérables, ni aux Ukrainiens, ni aux personnes de tout autre pays.”