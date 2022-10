Les conservateurs de Liz Truss chutent en dessous de 20% dans un sondage explosif

Le soutien conservateur est tombé en dessous de 20% dans le pire sondage à ce jour pour frapper Liz Truss assiégée, donnant au parti travailliste de Keir Starmer une remarquable avance de 34 points.

L’enquête a également révélé que seulement 9% des électeurs – moins d’un sur 10 – ont une opinion favorable du Premier ministre, contre 65% – près des deux tiers – qui la considèrent défavorablement.

Ses notes personnelles enregistrées dans le sondage étaient inférieures à celles atteintes par Boris Johnson ou Jeremy Corbyn au plus profond de leurs périodes d’impopularité.

Et il a révélé que moins d’un tiers des électeurs (32%) souhaitent désormais rester en dehors de l’Union européenne, contre 41% qui souhaitent inverser le Brexit et le rejoindre. Vingt pour cent ne savaient pas et six pour cent ont refusé de donner un avis.

La recherche PeoplePolling pour la chaîne de télévision GB News a mis le parti travailliste à 53%, à 19% pour les conservateurs et à 9% pour les libéraux démocrates.

Un résultat dans ce sens donnerait aux travaillistes une majorité écrasante à trois chiffres à la Chambre des communes et menacerait de presque anéantir les conservateurs.

Cependant, certains signes indiquent que le basculement spectaculaire en faveur du Labour est davantage motivé par le dégoût pour l’administration Truss que par l’enthousiasme pour Starmer.

Seul un tiers des personnes interrogées (33%) déclarent avoir une opinion favorable du dirigeant travailliste, contre 41% dont l’opinion est défavorable.

Matthew Goodwin, professeur de politique à l’Université du Kent, a déclaré à GB News : “Il s’agit d’un nouveau plus bas pour le Parti conservateur, qui n’a pas été à ce niveau depuis l’effondrement presque complet du parti lors des élections au Parlement européen de 2019.

«Avec 19% du vote national, le Parti conservateur regarde maintenant dans l’abîme.

“Seuls 9 % des habitants du pays déclarent aimer Liz Truss, qui est désormais plus impopulaire que ne l’ont jamais été Boris Johnson et Jeremy Corbyn.

“Il est difficile, voire impossible, de voir comment elle peut franchir un cap et réparer son image publique.”

– PeoplePolling a interrogé 1 158 adultes le 12 octobre.