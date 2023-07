Les conservateurs de l’Assemblée de Londres suscitent la colère avec des commentaires sur la race et la police

Inscrivez-vous à notre newsletter bimensuelle gratuite de la correspondante de course de The Independent, Nadine White Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite tous les quinze jours The Race Report

Le chef des conservateurs à Londres a été critiqué pour ses commentaires sur la race et la police après avoir déclaré que la communauté noire avait un « problème avec la criminalité ».

Susan Hall a suggéré que des taux de criminalité disproportionnés annulent le manque de confiance dans la police détenu par de nombreux groupes ethniques minoritaires.

Lors d’une allocution lors d’une session du Comité de la police et de la criminalité à l’hôtel de ville, elle a également déclaré: «Les problèmes de criminalité au sein de la communauté noire sont quelque chose que j’ai constamment évoqué parce que nous devons aider ces communautés; le problème est qu’à la minute où nous le faisons, nous sommes accusés d’être racistes ou presque d’être racistes.

Approché par L’indépendant à propos de ses commentaires, elle a déclaré: «La communauté noire pense souvent qu’elle n’est pas traitée équitablement à cause des interpellations et des fouilles, mais il faut regarder les statistiques sur les raisons pour lesquelles la police s’arrête et fouille, comme la probabilité de trouver des couteaux.

« Vous allez avoir plus de réaction de la communauté contre la police si elle recherche des personnes dans votre communauté – mais il y a des cas, et c’est très disproportionné, le crime de la communauté noire. »

Les propres données du gouvernement montrent que l’interpellation et la fouille ne sont pas efficaces pour réduire la criminalité.

Emmanuelle Andrews, responsable des politiques et des campagnes chez Liberty, a déclaré que les commentaires de Mme Hall étaient préjudiciables aux communautés noires de Londres. « Il n’est pas étonnant que les communautés de couleur aient moins confiance en la police lorsque les personnes au pouvoir sentent qu’elles peuvent exprimer ouvertement des attitudes aussi offensantes », a-t-elle déclaré.

«Des jeunes hommes noirs ont été soumis pendant des années à certains des services de police les plus sévères de Grande-Bretagne, par exemple des interventions malavisées telles que l’interpellation et la fouille et la matrice des gangs, que Liberty conteste actuellement devant les tribunaux.

« La criminalisation continue des communautés, puis leur en vouloir, ne fait qu’aggraver les clivages sociétaux ; les causes profondes de certains problèmes sociaux ne peuvent jamais être résolues par une surveillance et un maintien de l’ordre accrus. Au lieu de cela, si le gouvernement et les personnes au pouvoir se soucient vraiment des communautés sur lesquelles ils expriment si souvent des opinions, ils doivent investir dans des approches axées sur la participation, l’équité et la justice sociale.

La police métropolitaine a été en proie à divers scandales, dont certains impliquant du racisme (PENNSYLVANIE)

Lors de la session du Comité de la police et de la criminalité, la maire adjointe Sophie Linden a donné des chiffres tirés d’enquêtes officielles montrant que les Londoniens noirs ont moins confiance dans la police métropolitaine que les Londoniens blancs et sont moins susceptibles de penser que la police les traitera équitablement.

Cela fait suite à la récente démission de la commissaire de la police du Met, Cressida Dick, après que le maire de Londres, Sadiq Khan, ait clairement indiqué qu’il n’avait aucune confiance dans ses projets de réforme du service.

Cependant, parler à L’indépendantMme Hall a déclaré: «Je pense que la communauté noire de Londres est 13 ou 14% plus susceptible d’être poignardée et d’être un agresseur.

« J’ai essayé de faire en sorte que Sadiq Khan examine cela parce que les mères noires sont terrifiées … il y a un vrai problème, et il a vraiment besoin d’aider ces communautés parce qu’elles ne peuvent avoir des problèmes comme celui-ci que s’il y a de vrais problèmes de pauvreté ou quoi que ce soit. »

Mme Hall a également déclaré que les politiciens blancs avaient « peur » de dire ce qu’elle avait, car ils craignaient d’être considérés comme racistes. « Le seul qui peut s’en approcher est Shaun Bailey, parce qu’il est noir, et parce qu’il est noir, il peut dire ce qu’il veut », a-t-elle poursuivi.

« Le problème, c’est qu’une personne noire peut dire ces choses sans être qualifiée de raciste, mais cela doit venir de nous tous, en disant que nous devons aider cette communauté à voir comment nous pouvons commencer à améliorer les choses. »

L’avocate Abimbola Johnson, présidente du comité indépendant d’examen et de surveillance récemment mis en place par le Conseil national des chefs de police (NPCC), a déclaré que Mme Hall devrait se concentrer sur les crimes au couteau « plutôt que d’alimenter un récit qui le racialise ».

« Les Noirs doivent être traités comme des êtres aux multiples facettes, avec des vulnérabilités et des préoccupations comme n’importe qui d’autre, plutôt que d’être décrits comme une communauté singulière dont les membres agissent avec une sorte d’intention criminelle particulièrement violente », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

L’avocate Abimbola Johnson a déclaré que Mme Hall « alimentait un récit qui racialise » le crime au couteau (Fourni)

« Les niveaux de confiance plus faibles dans la police par les communautés noires ne peuvent pas simplement être expliqués en essayant de justifier l’utilisation de l’interpellation et de la fouille pour lutter contre la criminalité au couteau. Pour commencer, seulement 2 % d’interpellation et de recherche [interventions] aboutissent à des saisies d’armes, et la grande majorité aboutit à l’absence de mesures supplémentaires.

«Les communautés noires souffrent de disparités raciales en ce qui concerne l’utilisation de la plupart des pouvoirs de la police, pas seulement l’interpellation et la fouille, y compris le taser, l’arrestation et la garde à vue. Ces disparités raciales persistent même dans les régions où la criminalité au couteau est faible. »

Mme Johnson a poursuivi: «Le crime au couteau est traité comme s’il s’agissait d’un« problème noir »- ce n’est pas le cas. Cela reste un problème dans les zones à faible population noire. Il y a des décennies, cela était considéré comme un «problème irlandais». Avant cela, une classe ouvrière. Les causes de la criminalité au couteau sont les mêmes, que les auteurs et les victimes soient noirs ou blancs, y compris l’insécurité socio-économique, le manque de services aux jeunes, la peur et les réductions de l’aide sociale à la suite d’années d’austérité.

Lee Jasper, vice-présidente du groupe d’égalité des avocats africains, caribéens et asiatiques pour la justice, a qualifié les commentaires de Mme Hall de « honte » et l’a accusée de « profilage racial de toute une communauté ».

« Nous demanderons le procès-verbal de la réunion et déposerons une plainte officielle immédiatement », a déclaré M. Jasper, qui était directeur de la police sous l’ancien maire de Londres Ken Livingstone.

« Les communautés noires de Londres ne commettent ni moins ni plus de crimes que toute autre communauté. Il est choquant qu’un élu de la ville la plus diversifiée de la planète puisse être aussi ignorant des faits.

Lee Jasper, vice-président d’un groupe sur l’égalité, a qualifié les commentaires de Mme Hall de « honte » (Fourni)

« Quiconque suggère que nous sommes plus susceptibles de commettre des crimes promeut les mensonges et la propagande des fascistes de droite. »

Un porte-parole de M. Khan a déclaré: «Le maire est déterminé à accroître la confiance de toutes nos communautés dans notre police, afin que chaque Londonien, quels que soient ses antécédents ou son code postal, puisse se sentir en sécurité, protégé et servi. C’est pourquoi le plan d’action de Sadiq pour améliorer la confiance dans le Met, en particulier de la part des communautés noires, a été créé par les communautés mêmes qui ont appelé au changement.

Le Parti conservateur a été approché pour commentaires.