Les conservateurs de l’Alberta ne parlent pas le même langage. Et c’est un problème pour l’UCP

Cette chronique est une opinion du fermier et blogueur albertain David Cymbaluk. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Il y a environ un an, j’écrivais que le Parti conservateur uni de l’Alberta se fracturait selon des lignes idéologiques qui avaient été occultées par le choix de Jason Kenney d’unir deux factions conservatrices.

Depuis lors, Kenney a perdu un vote à la direction en mai sur une répartition presque parfaite du parti et Danielle Smith a été élue chef du parti plus tôt ce mois-ci avec une simple majorité des voix.

Et, alors que les membres de l’UCP se réunissent pour leur assemblée générale annuelle ce week-end à Edmonton, il est difficile de voir comment le parti survivra à l’avenir.

Les deux factions au sein du parti ne parlent tout simplement pas le même langage politique et, comme cela est devenu clair lors de la récente course à la direction, elles ne parlent pas non plus le même langage social.

Dans mon article original, j’identifiais les deux factions comme étant les conservateurs et les républicains : les conservateurs alignés sur le conservatisme canadien traditionnel, les républicains alignés sur la philosophie ascendante du Parti républicain aux États-Unis.

Le clivage philosophique entre ces groupes n’est pas sans rappeler le clivage entre astronomes et astrologues.

Il y a un millénaire, il n’y avait aucune différence entre les astronomes et les astrologues ; c’était une poursuite intellectuelle unique.

Aujourd’hui, les deux groupes ne parlent pas la même langue.

Écosystème d’information alternatif

Smith est devenu chef au début du mois avec le soutien de la faction républicaine au sein de l’UCP.

Les excuses qu’elle a présentées au cours de sa première semaine de travail sont instructives sur la fracture actuelle entre les républicains et les conservateurs.

Les sentiments anti-vaccins et pro-Poutine ne sont pas controversés au sein de la faction républicaine ; ce sont des opinions qui sont couramment exprimées au sein de cette communauté. Les conservateurs, d’autre part, trouvent les deux points de vue épouvantables (comme une généralisation).

En effet, la faction républicaine, directement ou indirectement, consomme les médias de l’écosystème alternatif de l’information.

Danielle Smith a prêté serment en tant que 19e premier ministre de l’Alberta le 11 octobre 2022. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Au sein de l’écosystème de l’information alternative, les sentiments anti-vaccin et pro-Russie sont largement tolérés.

Si un point de vue n’est pas accepté par le grand public, cela est considéré comme une approbation dans l’espace d’information alternatif. C’est un espace social à contre-courant.

L’écosystème de l’information alternative est un environnement où la vérité n’est pas déterminée par des faits et des preuves, mais est plutôt définie par le nombre de personnes prêtes à croire et à partager une idée.

Si suffisamment de personnes sont prêtes à croire en une idée au sein de l’écosystème de l’information alternative, elle doit être fidèle aux consommateurs de cet espace social.

Pour revenir à mon analogie des astronomes et des astrologues, les conservateurs sont comme des astronomes étudiant une galaxie de faits suivant les lois immuables de la nature.

Les républicains sont comme des astrologues, se préoccupant des récits reliant des faits sans rapport en constellations qui justifient leurs croyances.

L’UCP : une fête instable

Smith a dû s’excuser parce qu’elle entrait régulièrement dans l’écosystème de l’information alternative et y trouvait des idées qu’elle trouvait attrayantes.

C’est aussi pourquoi elle a su mobiliser la faction républicaine pour la soutenir lors de la course à la chefferie.

Parce qu’elle est familière avec l’écosystème de l’information alternative, elle pourrait parler leur langue.

Des mots et des phrases qui semblent anodins pour la plupart des citoyens ont une signification profonde pour les consommateurs de médias alternatifs.

Par exemple, l’étiquette “média grand public” n’est pas particulièrement significative pour la plupart des gens.

Mais pour les consommateurs de médias alternatifs, si vous appliquez le label, ces consommateurs vous reconnaissent immédiatement comme un membre de leur groupe.

C’est mon point, que les conservateurs et les républicains ne parlent plus le même langage social.

Ils ne consomment pas les mêmes médias et n’ont donc pas les mêmes référentiels sociaux.

La réaction des deux factions aux excuses de Smith est également instructive.

Smith se présentera à l’élection partielle de Brooks-Medicine Hat le 8 novembre. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

La faction conservatrice est ennuyée que cela ait été nécessaire et qu’elle ait dû être forcée de présenter des excuses.

Les républicains sont déconcertés qu’elle se soit excusée du tout.

Les excuses renforcent également leur isolement social.

Cela leur confirme qu’il y a une force infâme dans les coulisses obligeant les politiciens à faire des choses qu’ils ne veulent pas faire, et affirme donc le choix des républicains de consommer des médias alternatifs.

Smith, ayant été élu chef du parti, oblige maintenant la faction conservatrice à faire un choix alors qu’elle se prépare pour les élections provinciales de mai 2023.

Qu’est-ce qu’ils détestent le moins : les républicains ou le NPD ? Votent-ils UCP pour empêcher le NPD d’être élu, ou restent-ils chez eux ou votent-ils pour un tiers, permettant au NPD d’obtenir une pluralité de voix?

Voici venir l’élection partielle

Smith n’a pas obtenu un vote écrasant des membres du parti.

La majorité du caucus dont elle a hérité soutenait d’autres candidats. Et maintenant, son contrôle sur le caucus sera déterminé par le résultat de son élection à l’Assemblée législative par Brooks-Medicine Hat.

L’élection partielle, qui aura lieu le 8 novembre, a été rendue possible par la démission de la députée de la circonscription, Michaela Frey.

Bien que les élections partielles soient des prédicteurs notoirement peu fiables du sentiment populaire, dans ce cas, ce que Smith doit démontrer, c’est qu’elle peut unir les deux factions du parti au sein de sa circonscription sélectionnée.

Si elle peut démontrer que les électeurs conservateurs traditionnels sont prêts à tolérer certains faits alternatifs si cela signifie vaincre le NPD, alors le caucus se conformera probablement et ne causera pas de problèmes.

D’un autre côté, si les électeurs conservateurs restent chez eux et forcent Smith à ne compter que sur les électeurs républicains, alors l’intérêt personnel poussera de nombreux membres du caucus à faire pression pour un changement de direction.

L’UCP est un parti divisé.

Les divisions sont profondes et structurelles et semblent s’accroître avec le temps.

Tant que l’écosystème alternatif de l’information persiste, il est difficile de voir se développer un nouveau consensus qui unifierait les factions.

Ceux qui recherchent une approche de la gouvernance fondée sur des preuves ne peuvent pas cohabiter avec ceux qui recherchent une approche de la gouvernance fondée sur les convictions.

Le véritable test pour savoir si l’UCP est un parti unique sera révélé dans les urnes lors des élections générales de l’année prochaine.