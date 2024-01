Les conservateurs de la Cour suprême signalent leur volonté de réduire le pouvoir des agences fédérales

Washington

CNN

—



La grande majorité conservatrice de la Cour suprême a passé plusieurs heures mercredi à attaquer une doctrine juridique de longue date qui donne aux agences fédérales une grande latitude pour créer des politiques et des réglementations dans divers domaines de la vie.

Les juges ont entendu deux affaires concernant ce qu’on appelle la déférence Chevron, qui ont émergé d’une affaire de 1984. Les plaidoiries dans la première affaire ont dépassé largement l’heure impartie, les conservateurs signalant leur volonté d’annuler l’affaire vieille de plusieurs décennies et leurs collègues libéraux tirant la sonnette d’alarme sur la façon dont un tel renversement bouleverserait la manière dont le gouvernement fédéral applique toutes sortes de réglementations.

Le Congrès rédige régulièrement des lois ambiguës et à durée indéterminée qui laissent les détails de la politique aux responsables des agences. La déférence Chevron stipule que lorsque des différends surgissent concernant la réglementation d’une loi ambiguë, les juges doivent s’en remettre aux interprétations des agences, pour autant que ces interprétations soient raisonnables.

Justice Neil Gorsuchun conservateur qui a longtemps exprimé ses doutes quant à la déférence envers Chevron, a à un moment donné résumé sa compréhension de la doctrine à un résultat simple lorsque les tribunaux examinent des lois ambiguës selon ses termes : « Le gouvernement gagne toujours ».

“Chevron est exploité contre l’individu et en faveur du gouvernement”, a déclaré Gorsuch, arguant que la doctrine permet aux agences de gagner les litiges intentés contre elles par les demandeurs d’invalidité de la sécurité sociale ou les anciens combattants en quête de prestations.

“Je n’ai vu aucun cas cité – et peut-être en ai-je manqué un – dans lequel Chevron aurait fini par bénéficier à ce genre de personnes”, a-t-il déclaré. “Et il me semble qu’il est discutable – et certainement l’autre partie avance cet argument avec force – que Chevron ait cet impact disparate sur différentes catégories de personnes.”

Il n’est pas toujours possible de déterminer comment le tribunal statuera sur la base de ce qui s’est passé lors des plaidoiries, mais étant donné la position du tribunal mercredi, les partisans de Chevron ont de bonnes raisons de croire que la doctrine est confrontée à une menace réelle devant la Haute Cour.

Alors que les libéraux présents sur le banc bombardaient Roman Martinez, avocat d’un des secteurs de la pêche, de questions sur la manière dont les agences fédérales procéderaient en matière d’élaboration des politiques si la déférence envers Chevron était supprimée par le tribunal, le juge en chef John Roberts se demandait plutôt dans quelle mesure la doctrine comptait encore. dans le système judiciaire fédéral.

“J’ai vu une étude qui disait que nous ne comptions plus sur Chevron depuis 14 ans”, a-t-il déclaré à Martinez. « Les juges sont habitués à décider des choses et lorsqu’ils s’y mettent, ils ont tendance à penser que ce qu’ils ont proposé est non seulement la meilleure réponse, mais aussi la seule. Je me demande simplement à quelle fréquence cela revient.

Martinez a déclaré que même si le tribunal de Roberts « ne s’est pas appuyé sur Chevron depuis 2016 », les tribunaux inférieurs doivent encore l’utiliser pour résoudre des affaires délicates concernant le pouvoir de l’agence, y compris, a-t-il noté, les deux entendus mercredi.

“La raison pour laquelle le problème existe est que vous avez dit aux tribunaux inférieurs comment faire leur interprétation et tant que ces instructions seront disponibles, il y aura beaucoup d’affaires qui se tromperont et vous n’allez pas vouloir se consacrer à une sorte de correction d’erreurs sur chacun », a-t-il ajouté plus tard.

Les trois juges libéraux ont prévenu lors de leurs deux débats de mercredi que l’annulation de la décision de 1984 dans l’affaire Chevron obligerait les tribunaux à prendre des décisions politiques qui, selon eux, seraient mieux laissées aux experts employés par les agences fédérales.

“Je considère que Chevron accomplit un travail très important en aidant les tribunaux à rester à l’écart de l’élaboration des politiques”, a déclaré le juge Ketanji Brown Jackson, ajoutant plus tard : “Je crains que les tribunaux ne deviennent de super législateurs.”

La juge libérale Elena Kagan, qui a pris l’initiative de faire pression sur les adversaires de Chevron au sujet de leur position, a souligné que les juges fédéraux n’étaient pas équipés pour prendre des décisions dans certains domaines complexes, proposant l’intelligence artificielle comme un lieu où, selon elle, les experts, et non les juges, devraient prendre des décisions critiques. décisions politiques.

« Le Congrès sait que ce tribunal et les tribunaux inférieurs ne sont pas compétents pour trancher toutes les questions concernant l’IA qui vont se poser à l’avenir. Et ce que le Congrès souhaite, nous présumons, c’est que des personnes qui connaissent réellement l’IA décident de ces questions », a-t-elle déclaré. “Nous ne savons même pas quelles sont les questions concernant l’IA, et encore moins les réponses.”

La solliciteure générale Elizabeth Prelogar, qui a défendu Chevron dans les deux affaires entendues mercredi, a également mis en garde contre « l’instabilité » du droit américain qui se déclencherait si le tribunal décidait d’abandonner cette doctrine.

« Annuler Chevron », a-t-elle déclaré aux juges, « serait un choc encore plus grave et injustifié pour le système judiciaire ».

Mercredi, à plusieurs reprises, la juge Amy Coney Barrett a fait part de ses inquiétudes quant au sort des affaires passées dans lesquelles les juges ont appliqué la doctrine Chevron et ont fini par s’en remettre à l’interprétation d’une loi par une agence lorsqu’elle a créé une nouvelle politique si le tribunal annulait l’affaire de 1984.

“N’est-ce pas une invitation à un flot de litiges, même si pour le moment ces avoirs restent intacts ?” elle a demandé à Martinez.

« Je pense qu’il est vrai que les gens pourraient venir dire : « Écoutez, les méthodes d’interprétation ont changé depuis la publication de ce document sur les résultats financiers. Et nous pensons que, vous savez, un résultat différent devrait maintenant s’appliquer. Et c’est pourquoi les tribunaux examinent les demandes visant à renverser le précédent », a-t-il répondu.

La justice conservatrice a ensuite posé une question similaire à Paul Clement, un avocat représentant le secteur de la pêche dans l’autre affaire, lui demandant ce qu’il pensait des « conséquences perturbatrices d’une annulation (Chevron) ».

Il convient de noter que les parties prenantes du secteur des pêches de l’Atlantique, au centre des différends, n’ont pas dominé les débats mercredi. Au lieu de cela, les juges se sont largement concentrés sur la question simple qui leur était posée : s’ils devaient-ils renverser Chevron.

Ces deux cas mettent à l’épreuve un mandat du Service national des pêches maritimes selon lequel les navires de pêche paient le coût de certains observateurs à bord qui surveillent les captures. Les deux pêcheries affirment que l’agence n’avait pas le pouvoir d’obliger les propriétaires de navires à payer pour les services de surveillance de tiers.

“Je pense que ce qui nous importe vraiment, c’est la prospective, à la fois en ce qui concerne la réglementation de la pêche ici, mais aussi en ce qui concerne d’autres cas portés devant les tribunaux, en veillant à ce que ce soient les tribunaux qui font l’interprétation et non les agences”, a déclaré Martinez. a déclaré aux juges.

Et, dans une tournure originale, la défunte mère du juge Gorsuch, Anne Gorsuch, a été élevée très tôt par Martinez.

La décision du tribunal de 1984 dans l’affaire Chevron est née des contestations de la politique de l’Agence de protection de l’environnement concernant les « sources fixes » de pollution atmosphérique (telles que les usines et les centrales électriques) sous l’administratrice de l’époque, Anne Gorsuch.

Alors que Kagan interrogeait l’avocat sur divers scénarios impliquant la déférence d’un tribunal à l’égard de l’interprétation d’une loi par une agence, elle a évoqué les faits de l’affaire Chevron, en disant : « Est-ce qu’une « source stationnaire » dans le Clean Air Act – fait-elle référence à des plantes entières ou à des plantes entières ? à chaque dispositif émetteur de pollution au sein de l’usine ?

“Nous pensons que la décision dans l’affaire Chevron était… reflétait la meilleure interprétation, avec beaucoup de respect pour l’EPA de la mère du juge Gorsuch”, a répondu Martinez. “Nous pensons que c’était la meilleure interprétation.”