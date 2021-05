Les conservateurs de Boris Johnson gagnent Hartlepool

Londres, Royaume-Uni – 6 mai 2021: Le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds marchent jusqu’à un bureau de vote au Methodist Central Hall de Londres pour voter aux élections locales, le 06 mai 2021 à Londres, en Angleterre.

Jill Mortimer a battu Paul Williams du Labour par près de 7000 voix, selon le décompte annoncé vendredi matin, et est devenue le premier conservateur à remporter le siège depuis la formation de la circonscription en 1974.

La victoire sera considérée comme un baromètre de l’humeur actuelle dans le pays alors qu’elle rouvre lentement après des mesures strictes de verrouillage du coronavirus. Johnson a été fortement critiqué pour la réponse initiale à la pandémie, et avec plus de 127 000 décès signalés, la Grande-Bretagne a l’un des pires taux de mortalité en Europe et dans le monde.

Mais Johnson a également été à l’avant-garde d’une campagne de vaccination réussie, avec plus de 50% de la population du pays ayant maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin. Les experts politiques ont noté que le Premier ministre pourrait profiter d’un «rebond de vaccin», mais le résultat à Hartlepool souligne la tendance observée lors des dernières élections générales en 2019.

Le résultat sera un coup dur pour le Parti travailliste et son nouveau leader modéré Keir Starmer. D’autres élections cette semaine pour les sièges des conseils locaux semblent également être une déception pour le parti d’opposition.

Steve Reed, un secrétaire des communautés fantômes pour le travail, a déclaré vendredi à la BBC Radio: « Il n’y a rien de caché au fait qu’il s’agit d’un résultat bouleversant pour le parti travailliste. »