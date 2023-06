Les conservateurs dans la tourmente alors que les alliés de Boris forcent une troisième élection partielle dans une attaque de « vengeance »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak fait face à une troisième élection partielle au milieu d’une nouvelle tourmente pour les conservateurs alors qu’un autre proche allié de Boris Johnson a démissionné des Communes dans une apparente attaque de vengeance visant à créer le « chaos » pour le Premier ministre.

Pour couronner des 24 heures tumultueuses, l’ami de M. Johnson, Nigel Adams, a annoncé samedi qu’il suivait l’ex-Premier ministre et l’ancienne secrétaire à la Culture Nadine Dorries en quittant le Parlement avec « effet immédiat ».

Les hauts conservateurs ont dit L’indépendant que M. Johnson et ses associés «amers» «s’en prennent» pour tenter de nuire à l’administration Sunak, alors que la spéculation grandissait sur le fait qu’ils pourraient coordonner une série d’élections partielles cet été.

Mais les fidèles de Sunak insistent sur le fait que le Premier ministre sera soulagé d’avoir la possibilité de tirer un trait sur la «folie de Boris» et de remodeler le parti à son image – même si les pertes potentielles néfastes aux élections partielles pourraient s’avérer à court terme.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a riposté après la tirade de colère de M. Johnson, dans laquelle l’ancien Premier ministre a déclaré que M. Sunak ne dirigeait pas un « gouvernement correctement conservateur ». Interrogé à quoi ressemblerait un gouvernement conservateur, M. Gove a déclaré à un événement organisé par Tortue: « L’actuel. »

Le secrétaire de mise à niveau a également défendu le comité des privilèges, qui devrait imposer à M. Johnson une suspension de plus de 10 jours, après que l’ancien Premier ministre l’a décrit comme un « tribunal kangourou ». M. Gove a déclaré: « Je pense que nous devons faire confiance à leur jugement. »

M. Johnson a été accusé de comportement « Trumpian » après avoir affirmé qu’il avait été expulsé par une chasse aux sorcières, d’anciens alliés et des hauts responsables de son parti accusant l’ex-Premier ministre de manquer de respect au Parlement et de dire « des ordures ».

L’ancien chef conservateur a été averti qu’il pourrait faire face à encore plus d’accusations la semaine prochaine si le comité des privilèges pensait que sa déclaration de démission « narcissique » équivalait à un outrage au Parlement, tandis que l’opposition a exhorté M. Sunak à révoquer les honneurs de démission de M. Johnson.

La nouvelle de la sortie de M. Adams samedi a semblé confirmer les spéculations selon lesquelles M. Johnson et ses alliés restants les plus proches pourraient coordonner une série d’élections partielles. Mais certains conservateurs de haut rang se sont dits « ravis » de l’effondrement du camp de Boris.

Rishi Sunak espère tirer un trait sur la « folie de Boris », disent ses alliés (AFP/Getty)

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant: « C’est le grand final de la folie Boris. Bon débarras. Il y aura des souffrances à court terme, mais nous pourrons ensuite nettoyer les ponts après les élections partielles et recommencer à zéro. Je pense que Rishi sera ravi de se débarrasser de lui.

Le leader conservateur, proche de M. Sunak, a déclaré : « Il n’y a pas de logique cohérente pour [the resignations] – lui et Nadine sont juste en train de cracher le mannequin, se déchaînant pour créer le chaos pour Rishi. C’est en partie qu’ils sont amers à propos des pairies et qu’ils veulent aussi causer des problèmes s’ils devaient partir de toute façon.

Le pair conservateur Gavin Barwell a déclaré que les trois démissions au cours des dernières 24 heures ressemblaient à une « tentative coordonnée » de nuire à M. Sunak et au gouvernement. « Des ponts ont bel et bien brûlé », a tweeté l’ancien chef d’état-major du n ° 10.

On pense que le camp Johnson est en colère contre le retrait de Mme Dorries et de l’ancien ministre du climat Alok Sharma de la liste de démission de l’ancien Premier ministre après avoir été alignés pour les pairies. On a dit que le n ° 10 cherchait désespérément à éviter les élections partielles alors qu’il tentait de récupérer son élan.

Mais Downing Street a insisté sur le fait que la liste avait été acceptée par M. Sunak de la Commission des nominations de la Chambre des lords et qu’elle avait été transmise « sans modification » au palais de Buckingham pour approbation finale.

Un rapport en Le Sunday Times a déclaré que M. Johnson avait assuré à Mme Dorries qu’elle serait sur la liste des honneurs à la suite d’une réunion en clair avec M. Sunak la semaine dernière, en envoyant un message à Mme Dorries pour lui dire: « Vous y êtes. »

M. Johnson a quitté la réunion, apparemment assuré que sa liste initiale serait approuvée, y compris les pairies de Mme Dorries, M. Sharma et deux donateurs conservateurs, David Ross et Stuart Marks – qui ont tous été exclus de la liste finale. Mais M. Sunak aurait dit à M. Johnson: « Je ne veux pas que vous quittiez cette pièce en pensant que je vous ai fait une promesse. »

Les auteurs du rapport du comité des privilèges qui ont motivé la démission de M. Johnson « envisagent » maintenant une suspension de 20 jours, après avoir déclaré à l’ancien Premier ministre qu’elle « dépasserait considérablement » 10 jours.

Selon Le Sunday Timesle comité de députés a été convaincu d’imposer une peine plus sévère à M. Johnson en raison des preuves soumises à la police concernant une éventuelle violation des règles à Chequers, qui ont également été partagées avec le groupe.

Nigel Adams a révélé qu’il quittait le Parlement avec « effet immédiat » (PENNSYLVANIE)

Sir Chris Bryant, un député travailliste chevronné, a averti que la « diatribe narcissique » de M. Johnson vendredi soir pourrait lui causer plus de problèmes avec le comité des privilèges. Le comité doit se réunir lundi pour discuter de la rapidité avec laquelle publier le rapport indiquant si M. Johnson a menti au Parlement au sujet du Partygate.

« Le rapport tient toujours et devra être transmis à la Chambre », a-t-il déclaré à la BBC. « Ils voudront peut-être conclure qu’il y a eu un outrage supplémentaire au Parlement, par la façon dont Boris Johnson s’est comporté au cours des dernières 24 heures et dans les attaques contre le comité. »

Will Walden, ancien chef de cabinet de M. Johnson, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que son ancien patron « savait qu’il perdrait probablement une élection partielle » s’il était suspendu pendant plus de 10 jours – une punition qui déclencherait une pétition de révocation et potentiellement un nouveau vote dans sa circonscription.

L’ancien conseiller a ajouté: «Ainsi, en faisant feu de tout bois, il est capable d’éviter la défaite; il est capable de blâmer à peu près tout le monde, y compris, semble-t-il, tous ceux qui ont voté pour rester en 2016. Il est convaincu par sa propre vérité, dans sa propre droiture – il n’y a pas d’excuses, pas de prise de responsabilité. Tout cela semble très trumpien.

La loyaliste de Johnson, Nadine Dorries, a également démissionné de son poste de députée vendredi (PENNSYLVANIE)

Sir Jonathan Jones KC, qui était le chef juridique du gouvernement sous M. Johnson jusqu’à sa démission en 2020, a déclaré: «Ce » être expulsé du Parlement par une infime poignée de personnes « est de la foutaise. Il ne pouvait pas être « expulsé » sans un vote de toute la Chambre des communes, une pétition de révocation et une élection partielle.

L’ancien ministre David Davis a déclaré que la plupart des députés conservateurs étaient « assez sûrs [Mr Johnson] induit la maison en erreur » et qu’il s’exposerait à une lourde peine. « Il l’a fait tellement de fois, et il l’a fait en sachant que ces fêtes avaient eu lieu et qu’il avait assisté à certaines d’entre elles », a-t-il déclaré à GB News.

Esther McVey, une collègue du Brexiteer, a critiqué M. Johnson pour s’en être pris à M. Sunak. « Je reçois [his anger]mais ce que je ne comprends pas, c’est la colère dans sa déclaration et les commentaires acérés … disant que Rishi doit être plus conservateur », a déclaré l’ex-ministre.

L’allié de Johnson, Nadhim Zahawi, a agi rapidement pour annuler l’idée qu’il pourrait être le prochain à démissionner, en disant: « Toute spéculation selon laquelle je pourrais démissionner de mon siège est fausse. » Andrea Jenkyns, loyaliste de Johnson, a tweeté: « Je ne démissionnerai certainement PAS. »

Pendant ce temps, le vétéran partisan du Brexit et allié de Boris, Sir Bill Cash, a annoncé samedi qu’il se retirerait aux prochaines élections.

Cela survient alors que les travaillistes et les Lib Dems n’ont pas perdu de temps à capitaliser sur les malheurs des conservateurs en lançant leurs campagnes électorales partielles dans la circonscription d’Uxbridge de M. Johnson, où il n’avait qu’une faible majorité sur les travaillistes.

Ils ont également commencé à faire campagne au siège de Mme Dorries dans le Mid Bedfordshire, qui compte une majorité conservatrice de 24 000 personnes. Le parti travailliste y a terminé à la deuxième place en 2019. M. Adams a également, sur le papier, une large majorité de plus de 20 000 à Selby et Ainsty, où il a terminé devant le parti travailliste en 2019.

Mais avec les conservateurs qui ont jusqu’à 20 points de retard dans les sondages, les partis d’opposition sont susceptibles de considérer les élections partielles comme une chance de porter une série de coups au gouvernement assiégé.

La coordinatrice de la campagne nationale du Labour, Shabana Mahmood, a nié qu’il y aurait un pacte avec les Lib Dems pour augmenter les chances de victoires aux élections partielles. « Il n’y a pas de conversations », a-t-elle déclaré à Sky News. Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a également exclu un pacte formel avec le Labour.