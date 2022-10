Les conservateurs craignent que le parti ne se sépare si Boris Johnson revient après la démission dramatique de Liz Truss

Les députés conservateurs ont averti que le parti pourrait se scinder si Boris Johnson revenait à la tête après la démission dramatique de Liz Truss après seulement 45 jours en tant que Premier ministre.

Après six semaines de troubles qui ont abouti au limogeage de son chancelier et de son secrétaire à l’intérieur à quelques jours d’intervalle, Mme Truss a admis qu’elle ne pouvait pas “rendre le mandat” pour lequel elle avait été élue.

Elle passera le relais à un nouveau Premier ministre d’ici le 28 octobre – vendredi prochain – avec son départ avancé à lundi si les députés conservateurs sont capables de s’unir derrière un seul candidat à la tête et d’éviter la nécessité d’un scrutin des membres du parti.

Des alliés proches de l’ancien chancelier Rishi Sunak ont ​​déclaré L’indépendant qu’il sera sur le bulletin de vote, après avoir raté Mme Truss lors d’un vote d’environ 170 000 membres au cours de l’été.

D’autres devraient le rejoindre, notamment la chef des Communes Penny Mordaunt et l’ancienne secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman, avec des spéculations tournant également autour d’éventuelles offres du secrétaire au Commerce Kemi Badenoch ou du secrétaire à l’Intérieur Grant Shapps. Le chancelier Jeremy Hunt, le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et le secrétaire à la Défense Ben Wallace ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas.

Les espoirs doivent franchir la barre haute des 100 nominations de députés d’ici lundi, ce qui signifie que pas plus de trois candidats peuvent entrer dans la course, les députés conservateurs réduisant le nombre à deux lors d’un vote le jour même avant que le choix final ne revienne aux membres lors d’un scrutin en ligne. fermeture le 28 octobre.

Si les députés s’unissent derrière un seul candidat, il y aura un « couronnement » lundi. Et surtout, il y aura un vote indicatif des députés sur les deux derniers candidats, afin que les membres sachent clairement quel candidat obtient le soutien du parti parlementaire.

Mme Truss restera Premier ministre jusqu’à ce que son successeur à la tête des conservateurs soit choisi.

Ce sont les intentions de M. Johnson qui ont dominé la conversation dans les salons de thé de Westminster, après que les alliés aient fait savoir qu’il sondait des amis au sujet d’un retour à la direction.

L’ancien Premier ministre – qui fait toujours l’objet d’une enquête pour savoir s’il a menti au Parlement à propos du scandale du Partygate – veut “terminer le travail” qu’il a commencé, a déclaré un allié clé.

La perspective d’un deuxième poste de Premier ministre Johnson deux mois seulement après avoir rendu les clés du n ° 10 a été acclamée par les partisans sur les bancs conservateurs.

Le député Brendan Clarke-Smith a déclaré qu’il était “la seule personne qui peut nous sortir de ce pétrin”, tandis que l’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries l’a salué comme “la seule personne élue par le public britannique avec un manifeste et un mandat jusqu’en janvier ’25 ”.

Dans un message Twitter adressé à l’ancien premier ministre, qui serait en pause dans les Caraïbes, le député conservateur James Dudderidge a déclaré: “J’espère que vous avez apprécié vos vacances Boris. Il est temps de revenir. Peu de problèmes au bureau qui doivent être résolus.

Mais le vétéran d’arrière-ban Sir Roger Gale, le premier député à déclarer qu’il avait soumis une lettre de censure à Johnson, a déclaré L’indépendant: “Alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour avoir induit la Chambre en erreur, il n’y a aucun moyen qu’il soit considéré pour un poste gouvernemental, sans parler du premier ministre.

“Il serait tout aussi diviseur qu’il l’était auparavant – nous voulons un candidat à l’unité, pas un candidat à la division.”

Sir Roger a déclaré qu’on pourrait s’attendre à ce que “un bon nombre” de députés refusent de prendre le whip conservateur si Johnson revenait.

Et un autre député d’arrière-ban a déclaré qu’il connaissait au moins un collègue qui traverserait le parquet pour travailler plutôt que de servir sous Johnson.

Pendant ce temps, l’ancien ministre du cabinet David Davis a déclaré que “beaucoup de gens seraient inquiets pour le parti” si l’ex-Premier ministre revenait.

Il a dit L’indépendant: « Nous voulons de la crédibilité sur les marchés. Est-ce qu’il va nous donner ça ? Nous voulons la capacité technique de réparer le service de santé. Est-ce qu’il va nous donner ça ? Nous voulons faire appel à des talents de tout le parti. Ayant nommé un cabinet très restreint, va-t-il nous donner cela ?

Les règles réécrites à la hâte pour la bataille effrénée pour le leadership semblaient conçues pour rendre une candidature Johnson difficile, avec l’exigence de 100 nominations bien supérieure au seuil de 20 qui a produit un champ de huit en juillet.

Les partisans étaient convaincus qu’ils pourraient obtenir 60 à 70 nominations sur l’argument selon lequel seul M. Johnson peut sauver des sièges conservateurs aux élections générales. Mais de nombreux députés – dont un nombre important dans les soi-disant sièges du mur rouge des Midlands et du Nord – craignent que l’ancien Premier ministre reste toxique pour les électeurs.

Un ancien membre du cercle restreint de Johnson a déclaré L’indépendant: “Mon instinct est qu’il ne courra que s’il peut se qualifier pour les deux derniers. Si je connais Boris, la seule chose que je peux dire, c’est qu’il déteste perdre. Je pense qu’il sait qu’il ne peut pas le faire, alors il ne restera pas debout.

La démission de Mme Truss fera d’elle la première ministre la plus courte de l’histoire politique du Royaume-Uni, avec pas plus de 53 jours – moins de la moitié du précédent record de 119 jours établi par George Canning à sa mort en fonction.

Elle a informé le roi Charles III de son intention de passer un appel téléphonique jeudi matin, 45 jours après avoir rendu visite à la reine Elizabeth II à Balmoral pour être invitée à former un gouvernement.

Cela s’est produit après une journée de chaos mercredi, lorsqu’elle a limogé Mme Braverman en tant que secrétaire à l’intérieur, suspendu un assistant clé pour des briefings négatifs présumés, puis a dû supplier Wendy Morton de rester en tant que whip en chef à la suite d’un vote bâclé sur la fracturation hydraulique.

S’exprimant devant un pupitre à Downing Street après avoir eu des entretiens avec des grands conservateurs, elle a déclaré qu’elle était entrée en fonction “à une époque de grande instabilité économique et internationale” en raison du coût de la vie et de la guerre en Ukraine.

Avec son mari Hugh à ses côtés, elle a déclaré qu’elle avait “respecté les factures d’énergie et réduit l’assurance nationale (et) défini une vision pour une économie à faible taux d’imposition et à forte croissance qui tirerait parti des libertés du Brexit”.

Mais elle a ajouté: “Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j’ai été élue par le Parti conservateur.”

Un sondage instantané réalisé par Savanta ComRes a révélé que 84% des électeurs pensaient que Mme Truss avait raison de démissionner et 47% l’ont qualifiée de pire Premier ministre des 25 dernières années – devant 20% nommant M. Johnson et 9% Tony Blair.

M. Johnson était le successeur préféré des électeurs conservateurs, avec 41% de soutien. Mais M. Sunak était en tête parmi les électeurs dans leur ensemble, et plus de la moitié des personnes interrogées (51%) ont déclaré qu’il était juste que Johnson se retire cet été.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a demandé une élection immédiate une fois qu’un nouveau chef conservateur sera en place.

“Le Parti conservateur a montré qu’il n’avait plus de mandat pour gouverner”, a-t-il déclaré. “Après 12 ans d’échec conservateur, le peuple britannique mérite tellement mieux que cette porte tournante du chaos.”

Et les députés conservateurs – dont au moins 16 avaient appelé publiquement à la destitution de Truss – n’ont pas tardé à faire valoir les revendications de leurs candidats préférés.

Le député de l’île de Wight, Bob Seely, a salué Mme Mordaunt comme “quelqu’un de stature, avec une expérience gouvernementale, qui peut trouver un écho auprès des gens”.

L’ancien ministre du Cabinet Simon Hart a déclaré que «ce n’était pas le moment de faire des expériences; pas de temps pour la frivolité – cela signifie choisir quelqu’un de sérieux, testé, compétent et gentil. Pour moi, c’est Rishi Sunak.

Le député d’arrière-ban Robert Halfon a averti que c’était “la dernière chance pour le gouvernement”, ajoutant : “Quiconque devient chef doit travailler pour regagner la confiance du public”.