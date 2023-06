Les conservateurs craignent que Boris et Partygate ne planent sur les élections partielles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les hauts conservateurs craignent que l’héritage toxique des mensonges du Partygate de Boris Johnson n’éclipse les prochaines campagnes électorales partielles, malgré le désir de Rishi Sunak de tracer une ligne sous les rangées tourbillonnant autour de son prédécesseur.

Le n ° 10 a insisté sur le fait que M. Sunak considérait que le scandale de la tromperie de M. Johnson sur le Parlement était terminé après le vote écrasant de lundi soir pour punir l’ancien Premier ministre en lui retirant son laissez-passer.

Mais la pression monte maintenant sur le Premier ministre pour annuler les honneurs de démission de M. Johnson, tandis que l’ancien candidat à la mairie Shaun Bailey fait face à des appels de hauts conservateurs pour refuser la pairie accordée par M. Johnson au milieu de l’indignation suscitée par la fête de décembre 2020 organisée par son personnel.

Le commissaire de la police métropolitaine a signalé qu’une enquête approfondie sur la fête de Noël « mélanger et jingler » au siège de Tory était inévitable. « Je pense que nous pouvons tous deviner dans quelle direction cela ira », a déclaré Sir Mark Rowley au Agents de presse podcast sur les demandes initiales.

Cela survient alors que les libéraux démocrates ont lancé une tentative de renverser les honneurs de M. Johnson – écrivant au comité qui supprime les gongs pour demander si la liste peut être «révoquée dans son intégralité».

Le pair conservateur Lord Hayward a déclaré L’indépendant que l’héritage Partygate de M. Johnson « pourrait peser sur les élections partielles » à Uxbridge et South Ruislip, Selby et Ainsty, Somerton et Frome et Mid-Bedfordshire.

L’expert en élections a déclaré que M. Johnson et les disputes connexes ne seraient qu’un seul problème, mais pourraient retarder la tentative de M. Sunak de prendre un nouveau départ après l’ère Johnson.

« Cela n’aide pas », a déclaré Lord Hayward. « Il ne fait aucun doute qu’il figurera sur certains [opposition] dépliants de campagne. Mais pour beaucoup de gens qui sont passés à autre chose, ce seront les taux d’intérêt et d’autres problèmes qui seront plus importants.

Certains hauts conservateurs ont dit L’indépendant on ne sait pas encore combien de dommages supplémentaires le « cirque » de M. Johnson a causés ces dernières semaines, tandis que d’autres ont déclaré que la colère contre Partygate était « prise en compte » et n’entraînerait plus la perte de voix.

Un ancien ministre conservateur qui a fait campagne dans l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge a déclaré que les électeurs n’avaient pas diffusé la vidéo de la fête de Noël du CCHQ. « Personne ne l’a mentionné », ont-ils dit, insistant sur le fait que l’indignation du Partygate est « déjà intégrée ».

Rishi Sunak et Boris Johnson ensemble dans des temps plus heureux (Archives PA)

La porte-parole du Cabinet des libéraux démocrates, Christine Jardine, a écrit au comité de confiscation – l’organe qui retire les honneurs pour faute grave – pour demander une enquête sur le «retrait potentiel de tous les honneurs de Boris Johnson qui relèvent de votre comité».

Elle a ajouté: «De toute évidence, les circonstances entourant cette liste… sont sans précédent et ont jeté le discrédit sur le système des distinctions honorifiques. Je pense qu’il y a lieu d’examiner si la liste des distinctions honorifiques de démission de Boris Johnson peut être révoquée dans son intégralité.

Le comité de confiscation, qui fait partie du Cabinet Office, examine les cas où le titulaire d’un honneur a jeté le discrédit sur le système. Cependant, le corps s’occupe des honneurs tels que les chevaliers plutôt que les pairies, qui ne peuvent être supprimés que par une loi du Parlement.

M. Sunak a été invité à aider à dépouiller M. Bailey de la pairie qui lui a été attribuée dans la liste des honneurs de M. Johnson, et l’OBE donné à l’assistant Ben Mallet, également visible dans la vidéo de la fête de Noël partagée avec Le miroir.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré qu’il y avait maintenant de « grandes questions » autour de la pairie de M. Bailey. « Il doit absolument en tenir compte », a déclaré M. Ellwood à BBC Radio 4. Aujourd’hui lorsqu’on lui a demandé s’il devait rendre l’honneur.

Shaun Bailey s’est excusé pour la fête de Noël – mais a déclaré que c’était aux « autres » de décider de ce qu’il adviendrait de sa pairie (PENNSYLVANIE)

Le n ° 10 a déclaré que M. Sunak – qui n’a pas voté lundi alors que les députés ont soutenu à une écrasante majorité les conclusions du rapport cinglant sur la conduite de M. Johnson – « respecte » la décision de la Chambre et considère que l’affaire est close, mais ne serait pas poussée plus loin.

La chef adjointe travailliste Angela Rayner a déclaré qu’il était « étonnant » que le chef conservateur « n’ait toujours pas d’opinion sur son prédécesseur en disgrâce », ajoutant: « C’est un échec total du leadership ».

Rupert McNeil, un ancien responsable du personnel de la fonction publique pendant la pandémie, a déclaré mardi aux députés que les fêtes de verrouillage à Downing Street étaient « exceptionnellement décevantes » et que les dirigeants du n ° 10 « ont donné le ton » aux mauvais comportements.

Il a dit au comité de l’administration publique, il a dit : « Tout cet épisode est exceptionnellement décevant… Il est absolument clair que dans toute organisation, le ton est donné du plus haut niveau, que ce soit la direction politique ou la direction de la direction. »

Le député travailliste principal Chris Bryant a déclaré qu’il y avait un sentiment de désespoir dans les rangs conservateurs, après avoir espéré qu’ils pourraient se concentrer sur la reprise de l’économie sous le gouvernement Sunak. « Comme me l’a dit plus tôt un ancien ministre conservateur, ‘C’est insoutenable. Il est temps d’organiser des élections générales », a-t-il tweeté mardi.

Cependant, Jacob Rees-Mogg a affirmé que se débarrasser de M. Johnson avait donné une grande avance aux travaillistes. Le soutien de Boris a déclaré à GB News: « Lorsque Boris Johnson a quitté le poste de Premier ministre, les conservateurs avaient quelques points de retard dans les sondages d’opinion et maintenant nous avons environ 20 points de retard dans les sondages d’opinion. »

Pendant ce temps, la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a averti le chancelier Jeremy Hunt de ne pas « renvoyer la balle » en soulignant la hausse des coûts hypothécaires dans les sièges aux élections partielles.

Dans le siège de M. Johnson à Uxbridge et South Ruislip, environ 10 000 ménages paieront en moyenne 5 200 £ de plus par an, selon l’analyse du travail. « Chaque famille sait qui est responsable de saccager l’économie, c’est le parti conservateur », a déclaré Mme Reeves.