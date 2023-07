Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les députés conservateurs sont de plus en plus sombres quant à leurs chances d’éviter une triple défaite humiliante aux élections partielles de cette semaine – avertissant qu’un anéantissement laissera Rishi Sunak face à une autre série de luttes intestines.

De nombreux conservateurs s’attendent désormais à une défaite dans les trois compétitions – Uxbridge, Selby et Somerton et Frome – déclenchées par le départ de Boris Johnson et la sortie de David Warburton après son admission à la consommation de cocaïne.

« Nous perdrons les trois », a déclaré un député conservateur L’indépendant. « La plupart des gens s’y résignent. Curieusement, Uxbridge pourrait être le moins mauvais en raison du problème d’Ulez.

Une autre source conservatrice a déclaré que si les trois étaient perdus, tous les membres du parti seraient de « mauvaise humeur » pendant les vacances d’été du Parlement et le passeraient à demander divers changements de la part de M. Sunak.

Les travaillistes sont toujours confrontés à un énorme défi pour prendre le siège du loyaliste de Johnson Nigel Adams à Selby et Ainsty, que les conservateurs ont remporté par 23000 voix en 2019 – mais le parti est tranquillement confiant d’un nouveau record pour les travaillistes renversant une majorité conservatrice.

Un député conservateur de haut rang a déclaré qu’il perdrait Selby, mais pense qu’Uxbridge pourrait encore être gagné en raison de la colère suscitée par l’expansion par Sadiq Khan des frais de zone à très faibles émissions à l’extérieur de Londres. « Ce n’est pas seulement un référendum sur le gouvernement, mais sur le maire, Ulez et la criminalité. »

Mais d’autres membres du parti conservateur pensent que l’optimisme récent selon lequel l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge peut être conservé – malgré une majorité de seulement 7 000 personnes en colère contre l’ancien Premier ministre – est déplacé avant les concours de jeudi.

« Je ne pense pas qu’Ulez ait suffisamment coupé à Uxbridge – nous perdons celui-là », a déclaré une source conservatrice. «Nous pourrions perdre les trois, mais il y a un jeu de gestion des attentes en cours. Selby peut encore être retenu, c’est 50/50.

Le pair conservateur Lord Hayward, le principal expert en élections, a également minimisé les chances des conservateurs de s’accrocher à l’ancien siège de M. Johnson dans le nord-ouest de Londres, malgré la récente frustration suscitée par le projet Ulez.

Keir Starmer et Rachel Reeves en campagne à Uxbridge (PENNSYLVANIE)

« À Uxbridge, on s’attend à ce que les conservateurs doivent maintenir la majorité travailliste au plus bas – pas qu’ils gagneront », a déclaré le pair. L’indépendant.

Le gourou du scrutin était également optimiste quant aux chances du parti à Selby. « Une personne travailliste m’a dit qu’elle pensait avoir plus de chances à Selby qu’à Uxbridge. Les travaillistes pensent qu’ils gagneront à Selby. Et les Lib Dems ont encore plus confiance en Somerton et Frome.

Les libéraux démocrates ont bon espoir de renverser un 19 000 pour prendre le siège du sud-ouest. Mais une source de Lib Dem a insisté sur le fait que le résultat pourrait être « très serré », alors que le parti continue d’appeler les partisans travaillistes et verts à envisager un vote tactique.

Lord Hayward a déclaré que les élections partielles avaient été ajoutées pour que les électeurs puissent exprimer leur «colère face aux événements de l’année écoulée» – y compris Partygate et le désastreux mini-budget.

« Si le parti perd les trois, cela sera considéré comme faisant partie du blues de mi-mandat. Je ne vois pas une montée de la colère dans le parti contre Sunak – mais cela ajoutera au sentiment d’angoisse et de malaise.

Ed Davey, chef de la libdémocratie, en campagne pour des élections partielles (PENNSYLVANIE)

Cependant, certains ont averti que les couteaux pourraient être sortis pour M. Sunak s’il perdait les trois élections partielles. « Je pense que pour beaucoup de mes collègues, ce serait la goutte d’eau qui fait déborder le vase », a déclaré un haut responsable conservateur L’Express.

« Tout le monde dit que vous ne pouvez pas changer de dirigeant dans un an avant les élections, mais que faites-vous lorsque vous avez un dirigeant qui ne coupe pas la moutarde ? »

M. Sunak devrait faire face à divers appels à un changement de direction si les résultats vont aussi mal que prévu – y compris des appels à des réductions d’impôts et une poussée de la droite sur l’immigration.

Les députés du groupe des nouveaux conservateurs feront pression pour le logement des migrants sur des îles écossaises éloignées, selon le L’heure du dimanche – mais une source proche du groupe a démenti l’affirmation.

Le journal a rapporté que le Premier ministre essaierait de faire preuve de tact en s’engageant dans des attaques de «guerre contre le réveil» plus virulentes contre le travail et en proposant davantage de politiques de «vente au détail» au-delà de ses cinq grandes promesses lors du retour du Parlement à l’automne.

M. Sunak fait également face à un mauvais timing avant les trois concours. Mercredi, les derniers chiffres de l’inflation sont publiés, ce qui pourrait susciter une nouvelle inquiétude face à la persistance obstinée du problème et à l’absence de progrès économiques attendus en 2023.

Le ministre du Cabinet Kemi Badenoch a semblé minimiser les chances du parti conservateur le 20 juillet, déclarant dimanche à Sky News qu’il était « compréhensible » que le parti au pouvoir « ne remporte pas nécessairement des élections partielles ».

Cela survient alors que le Labour envoie ses «grosses bêtes» à Selby au cours des 48 prochaines heures dans le but d’obtenir un résultat historique sur la ligne. Plusieurs hauts ministres du cabinet fantôme – dont Wes Streeting, Yvette Cooper et Lisa Nandy – devraient faire campagne dans la région.