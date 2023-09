Les conservateurs complotent pour savoir qui pourrait remplacer McCarthy alors que les pourparlers d’éviction s’intensifient

McCarthy fait face à des menaces publiques depuis des semaines alors qu’il fait face à une fermeture imminente du gouvernement. Pourtant, les discussions privées – y compris lors des réunions à huis clos du House Freedom Caucus cette semaine – au sujet d’un successeur potentiel indiquent que ses détracteurs ont atteint une phase plus sérieuse dans leurs plans.

Le principal problème dans la recherche d’un nouvel orateur n’est pas un manque d’intérêt, mais plutôt un consensus selon lequel personne d’autre ne pourrait apporter le niveau de soutien de McCarthy dans une conférence divisée du GOP. Et même si McCarthy était évincé et ne participait pas à un prochain scrutin, les membres conviennent généralement qu’une course ouverte à la présidence deviendrait un bain de sang, les laissant potentiellement sans successeur clair.

Le représentant Andy Biggs (R-Arizona), l’ancien président du Freedom Caucus, a évoqué en privé le whip de la majorité Tom Emmer (R-Minn.) comme choix potentiel, selon deux républicains familiers avec les discussions. Biggs, cependant, a nié les affirmations selon lesquelles il avait mentionné Emmer comme étant fausses, tout en qualifiant de « complètement fausses » toutes les affirmations selon lesquelles le groupe conservateur serait en convalescence autour du fouet.

Mais pour l’instant, il n’y a guère de consensus autour de son nom. Le chef de la majorité Steve Scalise (R-La.) a également été évoqué comme option, mais ses problèmes de santé persistants ont désormais été cités comme un problème, selon trois conservateurs de la Chambre.

Certains membres du Freedom Caucus ont un message direct pour leurs collègues : personne à part Kevin McCarthy ne peut obtenir les voix pour être président. | Francis Chung/POLITIQUE

«Je soutiens pleinement le président McCarthy. Il le sait et je le sais. Je n’ai aucun intérêt pour les intrigues de palais. Fin de la discussion », a déclaré Emmer dans une déclaration à POLITICO.

Le Washington Post a été le premier à rapporter les discussions des partisans de la ligne dure au sujet d’Emmer comme remplaçant de McCarthy.

C’est du déjà vu pour les Républicains de la Chambre des représentants, qui ont mené une lutte historique de 15 rounds pour la présidence en janvier, tandis que les alliés de McCarthy ont fréquemment défié ses détracteurs en demandant : « Qui d’autre ?

Pourtant, les partisans de la ligne dure conservatrice affirment en grande partie qu’ils ne poussent pas activement à un effort d’expulsion, du moins pas encore. Le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), disent-ils, mène la campagne. Et le groupe des agitateurs est divisé sur ce front ; un thème qui a persisté pendant une grande partie de cette année.

De nombreux membres les plus en vue du House Freedom Caucus – dont le président Scott Perry (R-Pa.) et le président politique Chip Roy (R-Texas) – ont gardé leurs distances par rapport à une éventuelle lutte pour l’éviction. Un autre membre du Freedom Caucus, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, a suggéré que l’absence d’alternative claire empêche les autres républicains d’aller de l’avant avec un projet visant à renverser McCarthy.

Et même certains membres du Freedom Caucus ont un message direct pour leurs collègues : personne à part McCarthy ne peut obtenir les voix pour être président.

« Le problème est – et c’est le même problème que nous avons vu avec les 15 scrutins du début de l’année – je crois qu’à l’heure actuelle, personne n’a la majorité des voix pour devenir président, à part Kevin. McCarthy », a déclaré le représentant Morgan Griffith (R-Va.), membre du Freedom Caucus.

« Si vous connaissez quelqu’un, nommez-le. Je ne connais personne qui bénéficie d’un tel soutien ou d’un tel engagement de la part d’une grande majorité des membres de la conférence républicaine », a-t-il ajouté.