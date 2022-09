Les conservateurs commencent à compter un nombre record de bulletins de vote lors de l’élection à la direction du parti

Le Parti conservateur du Canada a déclaré jeudi qu’il avait commencé à compter les plus de 400 000 bulletins de vote qui ont été déposés dans la course à la direction du parti – un nombre record dans la course pour choisir un nouveau chef permanent.

Sur les 678 702 membres éligibles au vote, le parti a reçu 437 854 bulletins de vote à la date limite de mardi, soit un taux de participation d’environ 65 %. C’est le même taux de participation que celui enregistré lors de l’élection à la direction de 2020.

“Les conservateurs du Canada continuent d’établir des records en 2022”, a déclaré Rob Batherson, président du parti.

“Il s’agit du plus grand nombre de Canadiens à voter lors d’une élection à la direction – de tous les partis politiques – dans l’histoire de notre pays. Les Canadiens se tournent clairement vers les conservateurs pour apporter des changements au Canada.”

Le parti a déclaré que 417 987 bulletins de vote seront effectivement comptés après que quelque 20 000 bulletins de vote se soient avérés incomplets.

Pour voter, le parti demande aux membres d’envoyer une copie de leur pièce d’identité avec photo. Tous les bulletins de vote n’ont pas été retournés avec une photocopie d’une carte ou d’un autre document admissible indiquant le nom, la photo et l’adresse d’un membre. Le parti a déclaré que le taux de rejet était “légèrement inférieur à celui des courses à la direction précédentes”.

Pour éviter une répétition de la dernière course à la direction lorsque des problèmes techniques ont retardé le résultat final jusqu’aux petites heures du matin, le parti a déjà commencé à faire passer les bulletins de vote par ses machines.

Le décompte final aura lieu samedi et le résultat est attendu après 18 h HE.

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Qui devrait diriger le Parti conservateur du Canada ? Le Parti conservateur du Canada désignera son prochain chef dans quelques jours. La décision affectera la fortune de ce parti lors des prochaines élections, mais aussi potentiellement la politique dans son ensemble dans ce pays pour les années à venir.

À chaque tour de tabulation, le parti annoncera le nombre de points reçus par chaque candidat.

Selon les règles de leadership du parti, l’élection se déroule selon un système de points qui donne à toutes les circonscriptions un poids égal. Les points sont attribués proportionnellement en fonction du vote dans chaque circonscription électorale, chaque circonscription pouvant émettre 100 points (à condition qu’il y ait au moins 100 votes acceptés exprimés dans cette circonscription).

Pour gagner, un candidat doit amasser au moins quelques points dans chaque région du pays – un système conçu pour assurer la représentation de régions comme le Canada atlantique et le Québec, où il y a relativement moins de députés conservateurs.

Les membres utilisent un bulletin de vote préférentiel où ils classent leur ordre de préférence. Il y a cinq options à choisir lors de cette élection : les députés conservateurs Scott Aitchison, Pierre Poilievre et Leslyn Lewis, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et l’ancien député provincial de l’Ontario Roman Baber.

Brampton, Ont. Le maire Patrick Brown, qui a été disqualifié de la course cet été, figurera également sur le bulletin de vote.

Trois autres candidats potentiels, dont deux candidats anti-avortement, ont été disqualifiés par le comité d’organisation des élections à la direction du parti (LEOC) avant le début de la course. Cela a incité certains membres conservateurs sociaux à affirmer que la «corruption» était à blâmer.

Le président du LEOC, Ian Brodie, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il était “ravi du bon déroulement du processus malgré ce volume sans précédent d’intérêt à participer à cette élection à la direction”.