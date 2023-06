Les conservateurs choisissent un conseiller pour se présenter à une élection partielle après la démission de Warburton

Les conservateurs ont choisi un conseiller comme candidat pour contester l’élection partielle pour remplacer David Warburton en tant que député de Somerton et Frome après sa démission après des allégations de harcèlement et de consommation de drogue.

Faye Purbrick, qui siège au conseil municipal de Yeovil et au conseil du comté de Somerset, a été choisie pour contester le vote qui devrait avoir lieu le 20 juillet – le même jour que deux autres élections partielles en Angleterre.

Le week-end dernier, Warburton a annoncé qu’il démissionnerait, 14 mois après avoir perdu le whip conservateur et avoir été suspendu du parti en attendant le résultat d’un enquête indépendante du régime de plaintes et de griefs (ICGS) sur les allégations de harcèlement et de consommation de drogue.

Il a admis avoir pris de la cocaïne après avoir bu « des tonnes de whisky japonais incroyablement puissant », mais a nié les allégations selon lesquelles il aurait harcelé une assistante politique dans son appartement de Westminster. Il a déclaré au Mail dimanche qu’il avait l’impression de s’être vu refuser une audience équitable par le chien de garde.

L’un des concurrents de Purbrick est la candidate Lib Dem Sarah Dyke, qui a admis qu’elle avait « gâché » dans une interview maladroite avec le podcast politique du Guardian.

Interrogée par John Harris sur la privation dans le quartier, Dyke a répondu qu’elle avait bu son café un peu trop vite, avant de demander : « Que voulez-vous savoir ? Quelque chose qui est un sujet dont je ne connais rien… Je veux dire qu’il y a des poches de privation.

«Je veux dire, que pouvons-nous dire à ce sujet vraiment? … Je ne me sens pas du tout préparé pour ça, Ami [the Lib Dem press officer]. Et tout ça devient un peu au-dessus de ma station, désolé.

Après les séquences audio devenu viral sur les réseaux sociaux, Dyke a écrit sur Twitter: « J’ai foiré dans une interview le premier jour de cette campagne. Ma passion et mon désir de faire ce travail ont eu raison de moi et je suis devenu nerveux.

« Je vais passer chaque jour à faire campagne et à prouver aux habitants de Somerton et Frome que je suis le meilleur choix pour notre région. »

Jeudi, les travaillistes ont déclaré que leur candidat serait Neil Guild, qui a combattu Taunton Deane pour le parti lors des dernières élections, que les conservateurs ont remportées. Il a servi dans l’armée avec le régiment royal de la princesse de Galles en Irak et a travaillé dans les services routiers pour le conseil du comté de Somerset.

Le siège du Somerset que Warburton a quitté est en toute sécurité conservateur depuis 2010 – Warburton avait une majorité de plus de 19 000 avec les Lib Dems à la deuxième place – mais les conservateurs sont à la traîne dans les sondages nationaux.

Le 20 juillet, il y aura également des élections à Uxbridge et South Ruislip dans l’ouest de Londres après la démission de Boris Johnson il y a quinze jours, et à Selby et Ainsty dans le North Yorkshire après le départ de son allié Nigel Adams.

Une quatrième députée, Nadine Dorries, qui représente Mid Bedfordshire, a également annoncé son intention de démissionner mais ne l’a pas encore fait officiellement.