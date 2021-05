Les conservateurs célèbrent les victoires aux élections des conseils locaux anglais

En plus de l’étonnante prise de Hartlepool, Boris Johnson célébrait les progrès des conservateurs dans les conseils locaux anglais alors que les premiers résultats des élections de jeudi étaient arrivés.

Les conservateurs ont pris le contrôle global du Northumberland pour la première fois depuis la création du conseil de comté en 1973 et ont arraché Harlow dans l’Essex aux travaillistes pour la première fois depuis 2012.

À Dudley, dans les West Midlands, les conservateurs ont obtenu une énorme majorité dans un conseil d’arrondissement qui avait été équilibré uniformément entre les conservateurs et les travaillistes, gagnant 12 sièges du parti de Keir Starmer.

Et à Nuneaton & Bedworth, dans le Warwickshire, les conservateurs ont gagné 11 conseillers pour prendre le contrôle global d’un conseil de district qui était détenu par les travaillistes aussi récemment qu’en 2018.

Dans l’ensemble, sur 16 conseils comptant du jour au lendemain, le parti travailliste a perdu 58 conseillers, les conservateurs en hausse de 59, les verts de trois et les libéraux-démocrates de un. Les huit sièges précédemment détenus par Ukip sont allés à d’autres partis.

(Images de l’Association de la presse)

La seule consolation pour Sir Keir dans les premiers résultats a été de s’accrocher à Sunderland, à la suite de la spéculation pendant la campagne selon laquelle le bastion travailliste était vulnérable.

Même ici, cependant, le parti de Starmer a perdu neuf conseillers, les conservateurs en ramassant six et les libéraux démocrates quatre.

Ailleurs, les travaillistes ont conservé Gateshead, Newcastle, South Tyneside, Oldham et Rochdale, tandis que les conservateurs ont conservé Redditch dans le Worcestershire et Rochford et Thurrock dans l’Essex.

Les premiers résultats ont préparé le terrain pour quelques jours difficiles pour le parti travailliste, alors que les votes dans un total de 143 conseils anglais sont comptés.

Le parti espérait des gains dans des domaines où de nombreux sièges avaient été disputés pour la dernière fois en 2017, un moment fort pour les conservateurs pendant la brève lune de miel de Theresa May en tant que Premier ministre.