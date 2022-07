Les conservateurs britanniques votent au premier tour de la course à la direction

Les législateurs du Parti conservateur en Grande-Bretagne votent mercredi au premier tour d’une élection pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson.

Le concours interne du parti remplacera le flamboyant et scandaleux Johnson – une figure célèbre en Grande-Bretagne et dans le monde – par un nouveau Premier ministre beaucoup moins connu.

Huit candidats ont obtenu le soutien requis de 20 de leurs collègues pour faire le premier tour de scrutin. Les 358 législateurs conservateurs voteront mercredi après-midi, le dernier candidat et tous les autres qui n’obtiendront pas 30 votes seront retirés de la liste. D’autres tours de scrutin auront lieu jeudi et, si nécessaire, la semaine prochaine.

Les deux derniers candidats feront face à un second tour d’environ 180 000 membres du Parti conservateur à travers le pays. Le vainqueur devrait être annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement Premier ministre, sans qu’il soit nécessaire d’organiser des élections nationales.

Peu de prétendants ont un profil public élevé. L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak est le favori des bookmakers et compte le plus grand nombre de partisans déclarés, suivi de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et de la ministre du Commerce Penny Mordaunt.

Le chef du Trésor Nadhim Zahawi, le législateur d’arrière-ban Tom Tugendhat, l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt et le procureur général Suella Braverman sont également sur le bulletin de vote.

Les candidats se bousculent pour remplacer Johnson, qui a démissionné de son poste de chef conservateur la semaine dernière au milieu d’une révolte du parti déclenchée par des mois de scandales éthiques. Il restera en fonction en tant que Premier ministre par intérim jusqu’à ce que son remplaçant à la tête du parti soit choisi.

Mordaunt, lors du lancement officiel de sa campagne mercredi, a déclaré que le parti avait “des normes et de la confiance à restaurer” après les années Johnson ternies par le scandale.

Elle a déclaré que les électeurs “en ont marre que nous ne tenions pas nos promesses, ils en ont marre des promesses non tenues et ils en ont marre des politiques qui divisent”.

La liste des candidats est étonnamment diversifiée, avec quatre candidats issus de minorités ethniques et quatre femmes. Mais tous offrent des promesses de réduction d’impôt similaires, seul Sunak offrant une note de prudence. Il s’est présenté comme le candidat de la probité budgétaire, affirmant que le pays avait besoin “d’honnêteté et de responsabilité, pas de contes de fées” pour traverser les ondes de choc économiques de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

___

