Les conservateurs britanniques tracent des lignes de démarcation sur le conflit à Gaza – POLITICO

LONDRES — Les dirigeants politiques britanniques ont cherché à parler d’une seule voix sur les récents événements au Moyen-Orient. Cependant, en grattant la surface, la réponse à un conflit situé à 3 000 milles de Westminster est devenue extrêmement politique sur le front intérieur.

Il n’a pas échappé à certains conservateurs au pouvoir que les récents événements en Israël et à Gaza ont des implications bien plus conflictuelles pour les travaillistes que pour leur propre parti.

Cela n’est pas seulement dû à des raisons démographiques, le parti travailliste ayant tendance à recevoir la majorité des voix musulmanes aux élections ainsi qu’à une forte tradition de soutien juif, mais également à l’enracinement du parti dans les causes des droits de l’homme et de la justice.

« C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens se sont impliqués dans le parti travailliste », comme l’a dit un député travailliste modéré. “Ce n’est tout simplement pas la même chose pour les conservateurs.”

Le leader travailliste Keir Starmer a fait face à une révolte à tous les niveaux de son parti après avoir insisté sur le fait qu’il était inapproprié d’appeler à un cessez-le-feu au motif que, comme il l’a dit dans un discours mardi, « cela gèle toujours tout accord ». conflit dans l’état où il se trouve actuellement. Vendredi, deux chefs de conseil démissionnent exigeant la démission de Starmer.

Les conservateurs, en revanche, maintiennent un large niveau d’unité sur le Moyen-Orient, difficile à reproduire sur presque toutes les questions majeures auxquelles le gouvernement est confronté aujourd’hui.

En conséquence, avec leurs notes languissantes dans les sondages, certains stratèges conservateurs pressentent une opportunité pour faire pression sur l’ecchymose et créer des problèmes pour les travaillistes alors que les deux partis entrent dans une période pré-électorale clé.

Frondes et flèches

Le moment le plus aigu de confrontation sur le conflit au Moyen-Orient s’est produit la semaine dernière, quand Andy McDonald, un député travailliste fermement à gauche du parti, a posté une vidéo de lui-même disant lors d’un rassemblement qu’il voulait que « tous les peuples, Israéliens et Palestiniens, entre le fleuve et la mer » « vivent dans la liberté et la paix ».

Des députés conservateurs ainsi que certains commentateurs juifs et personnalités travaillistes ont condamné son discours comme une référence au slogan « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », qui est souvent interprété comme appelant à l’éradication d’Israël.

Quelques jours plus tard, le député conservateur Paul Bristow a été démis de ses fonctions d’assistant parlementaire après avoir écrit à Rishi Sunak pour appeler à un cessez-le-feu, s’écartant ainsi de la ligne officielle du gouvernement (il est jusqu’à présent le seul conservateur à adopter une telle attitude). une position). McDonald a été suspendu en tant que député travailliste quelques heures plus tard.

Dans les coulisses et sur les réseaux sociaux, des conseillers conservateurs et des députés ont comparé le traitement réservé aux deux députés, suggérant que Sunak avait été plus décisif – ou même que le Premier ministre avait forcé la main de Starmer, ce que le parti travailliste nie.

Il s’agit de la dernière tentative du parti au pouvoir de pointer du doigt le comportement de certains députés travaillistes.

Le député travailliste de Middlesbrough Andy McDonald | Ian Forsyth/Getty Images

Dans les jours qui ont suivi les attaques du Hamas, le président du Parti conservateur, Greg Hands, a tenu à souligner les exemples de députés travaillistes apparaissant aux côtés de la Campagne de solidarité avec la Palestine – un groupe de pression au franc-parler pour la cause palestinienne – lors de la conférence du Parti travailliste.

Un député travailliste de longue date, autorisé à conserver l’anonymat pour discuter librement de la question, a soutenu qu’il s’agissait d’une tentative consciente de « déterrer » des faux pas qui « pourraient être utilisés contre nous ».

Les tensions entre les deux plus grands partis ont été encore exacerbées par la récente décision du gouvernement de rétablir le projet de loi sur le boycott, le désinvestissement et les sanctions – destiné à restreindre le boycott des entreprises et d’autres organisations liées à Israël.

Un collaborateur travailliste, également sous couvert d’anonymat, a déclaré que cette affaire était « à 100 % » orchestrée par les conservateurs pour exploiter les divisions au sein du parti travailliste, une affirmation rejetée par un responsable gouvernemental comme étant une « absurdité totale ».

La BBC en point de mire

Au lendemain des attentats du 7 octobre, des conservateurs de premier plan ont concentré leur colère sur les reportages de la BBC, se concentrant sur le refus de la société de qualifier le Hamas de « terroriste ».

Ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick dit une veillée que « c’étaient des barbares » et que la BBC « devrait le dire tel qu’il est », tandis que le secrétaire à la Défense Grant Shapps confrontait en direct à l’antenne un présentateur de l’émission matinale phare de la BBC Today à propos de sa réticence à utiliser le mot.

Le leader travailliste Keir Starmer a fait face à une révolte à tous les niveaux de son parti | Christophe Furlong/Getty Images

Pour certains, il s’agissait simplement d’un autre exemple de conservateurs cherchant à ouvrir un autre front dans les guerres culturelles en prenant des photos d’un média à propos duquel ils sont, au mieux, profondément ambivalents, soupçonnant la BBC de parti pris de gauche.

Guto Harri, ancien correspondant de la BBC devenu plus tard directeur des communications de l’ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson, a déclaré : « Je comprends les politiques qui peuvent conduire certains d’entre eux à penser qu’il existe un avantage relatif. [in attacking the BBC] mais je pense que c’est de la politique bon marché. Cela n’aide pas la Grande-Bretagne dans son rôle traditionnel d’observateur averti des événements catastrophiques dans le monde.»

Cependant, un ancien cadre supérieur de la BBC, qui a requis l’anonymat afin de s’exprimer librement, a suggéré que l’organisation avait effectivement mal géré ses premiers reportages, qui se sont déroulés un samedi lorsque les rédacteurs les plus expérimentés étaient absents.

Ils ont déclaré qu’en raison de la fréquence des attaques contre la BBC, “vous arrivez au point de simplement ignorer la situation, mais il y a là aussi un risque que vous soyez alors moins attentif aux véritables problèmes”.

« Affaiblir le Royaume-Uni »

Le parti de Sunak nie fermement tirer un profit politique de la crise au Moyen-Orient.

« Il s’agit d’une situation internationale très grave et le Premier ministre se concentre là-dessus », a déclaré un haut responsable de Downing Street s’exprimant anonymement, ajoutant néanmoins : « Starmer affaiblit la position diplomatique du Royaume-Uni. Le message [has] sorti, le Royaume-Uni s’en prend à un allié qui a subi une attaque terroriste.

Un ministre en exercice a insisté sur le fait que « nous ne militarisons pas la situation à Gaza », mais « il y a un moment où nous disons : est-ce que ce que quelqu’un dit est bien ou mal et pourquoi ses proches ne le dénoncent-ils pas ?

Un manifestant brandit un drapeau palestinien à Londres | Henry Nicholls/AFP via Getty Images

Un responsable du ministère des Affaires étrangères autorisé à s’exprimer anonymement a déclaré que le parti travailliste « avait lui-même causé ce désordre » et que « sur le plan diplomatique et international, cela nous rend faibles lorsque nous ne formons pas un front uni, en particulier lorsque la plupart de nos homologues les considèrent comme le prochain gouvernement ».

Le même responsable a remis en question la sagesse de la visite du secrétaire fantôme aux Affaires étrangères David Lammy en Égypte cette semaine, même si un deuxième responsable a déclaré que la communauté internationale n’accorderait pas une attention particulière à l’opposition.

Les critiques de Starmer et ses alliés ont cependant souligné qu’il a eu une certaine chance de faire face à cette crise maintenant – suffisamment loin dans son leadership pour être à peu près en sécurité, mais qu’il n’a pas encore géré les divisions de son parti en tant que leader mondial du numéro 10. .

Un précédent conflit loin de chez nous a fini par saper l’héritage des derniers gouvernements travaillistes, de Tony Blair et Gordon Brown, qui étaient tenaces par la décision de 2003 d’envahir l’Irak. Starmer sait qu’il ne peut pas se permettre de répéter l’erreur.