Les conservateurs britanniques secoués cherchent l’unité après les débuts difficiles de Truss

Les ministres du gouvernement britannique ont imploré leurs collègues conservateurs de se rallier à la Première ministre Liz Truss après un début désastreux de son poste de Premier ministre qui a laissé le parti au pouvoir démoralisé et divisé.

Le ministre du Cabinet Nadhim Zahawi a déclaré à la BBC qu’avec deux ans ou moins avant les prochaines élections générales, le parti devrait “se mettre derrière Liz parce que la division entraînera des retards, le retard est notre ennemi et finalement (signifie) la défaite”.

La chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt, l’un des conservateurs qui s’est présenté contre Truss cet été pour remplacer Boris Johnson en tant que chef du parti et Premier ministre britannique, a déclaré dans un article du Sunday Telegraph que “la division ne fera que jouer entre les mains de ceux qui conduirait notre pays dans la mauvaise direction.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a écrit dans un article du journal Sun publié dimanche que “le choix pour mes collègues et pour nous est aussi simple que le parti : Back Liz ou obtenir (le chef du Parti travailliste) Keir Starmer, main dans la main avec (Scottish National chef du parti) Nicola Sturgeon.

Un plan économique raté qui a provoqué des turbulences sur les marchés financiers a gâché le premier mois tumultueux de Truss au pouvoir et a plongé son parti dans le désarroi. Braverman et Mordaunt étaient ouvertement en désaccord avec Truss lors de la conférence annuelle agitée du parti la semaine dernière.

Les appels à l’unité interviennent alors que les législateurs doivent revenir au Parlement mardi après une pause de deux semaines. Le législateur conservateur Mel Stride, qui dirige le comité du Trésor de la Chambre des communes, a déclaré que l’ambiance du parti était “assez fébrile”.

“Il y a beaucoup de députés d’arrière-ban et même de membres du gouvernement qui sont très préoccupés par notre position dans les sondages”, a-t-il déclaré à Times Radio.

Truss a été élu chef conservateur le 5 septembre et invité à former un gouvernement par la reine Elizabeth II le lendemain, deux jours avant la mort du monarque. Elle veut remodeler l’économie britannique grâce à des réductions d’impôts et à la déréglementation dans le but de mettre fin à des années de croissance atone.

Mais son premier geste audacieux – 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts, financées par des emprunts publics – a effrayé les marchés financiers et fait plonger la livre à un niveau record par rapport au dollar.

La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour soutenir le marché obligataire et arrêter une crise économique plus large. La perspective d’une forte hausse des taux de la banque centrale le mois prochain a fait monter en flèche le coût des prêts hypothécaires pour de nombreux propriétaires.

La tourmente financière a aidé le Parti travailliste d’opposition à prendre une avance considérable dans les sondages d’opinion. Une élection nationale ne doit pas avoir lieu avant 2024, mais de nombreux conservateurs craignent que le parti manque de temps pour combler l’écart.

L’opposition de l’intérieur du parti a forcé Truss à faire demi-tour sur une partie de son programme de réductions d’impôts, mais elle s’est engagée à “maintenir le cap” sur le reste de son plan, malgré les avertissements des économistes selon lesquels d’importantes réductions des dépenses publiques seront nécessaires pour payer pour des impôts moins élevés.

Le gouvernement a laissé entendre qu’il pourrait augmenter les pensions et les prestations sociales d’un montant inférieur au taux d’inflation – une réduction en termes réels. Mais de nombreux conservateurs disent que cela nuira à certaines des personnes les plus pauvres de la société, déjà aux prises avec la flambée du coût de la vie.

Truss fait également face à une rébellion croissante des conservateurs à propos des plans annoncés pour affaiblir les règles de planification et les protections environnementales dans le cadre de ses efforts pour faire croître l’économie.

Malgré les appels à l’unité, certains législateurs conservateurs réfléchissent à des moyens de renverser Truss, qui a été élu par le parti après que Johnson a été expulsé en juillet au milieu d’une multitude de scandales éthiques.

La plupart pensent que changer à nouveau de chef si tôt serait désastreux, mais certains alliés de Johnson ont laissé entendre qu’il pourrait envisager de revenir.

La législatrice Nadine Dorries, une partisane de l’ancien dirigeant, a déclaré à la BBC que le retour de Johnson était “extrêmement improbable”, mais pas impossible.

“Je suis en politique depuis longtemps”, a-t-elle déclaré. “Je n’exclus rien.”

