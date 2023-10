Le Parti conservateur du Premier ministre britannique Rishi Sunak a perdu deux sièges parlementaires sûrs lors d’un vote déterminant avant les prochaines élections générales.

Le Parti travailliste de centre-gauche a facilement remporté les deux sièges à pourvoir dans le centre de l’Angleterre lors des élections partielles tenues jeudi, un signe inquiétant pour les chances des conservateurs aux élections nationales attendues l’année prochaine.

Les travaillistes Alistair Strathern et Sarah Edwards ont remporté la victoire dans les sièges de Mid Bedfordshire et de Tamworth, renversant les majorités conservatrices de près de 25 000 et 20 000 respectivement.

Les conservateurs au pouvoir détenaient le Mid Bedfordshire depuis 1931 et Tamworth depuis 1996.

George Osborne, ancien chancelier conservateur, avait prévenu plus tôt que la perte du Mid-Bedfordshire signifierait un « Armageddon » pour le parti de centre-droit.

Le leader travailliste Keir Starmer a salué ces victoires comme une preuve du désir du public d’avoir un nouveau leadership.

« Ce sont des résultats phénoménaux. Gagner dans ces bastions conservateurs montre que la population veut massivement du changement et qu’elle est prête à faire confiance à notre nouveau Parti travailliste pour y parvenir », a déclaré Starmer.

Les travaillistes bénéficient depuis plus d’un an d’une avance à deux chiffres sur les conservateurs dans les sondages, les électeurs étant furieux de l’inflation élevée, de la faiblesse de l’économie et des longs délais d’attente pour utiliser le service de santé géré par l’État.

Confronté à un soutien faiblissant dans les sondages, Sunak a annoncé un certain nombre de changements politiques majeurs, notamment la suppression d’une partie d’une coûteuse liaison ferroviaire à grande vitesse et l’édulcoration des mesures visant à aider le Royaume-Uni à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Les annonces politiques n’ont guère contribué à améliorer la position des conservateurs dans les sondages, même si l’approbation personnelle de Sunak s’est légèrement améliorée.

Sunak n’était pas au Royaume-Uni pour les résultats des élections partielles après s’être rendu en Israël pour exprimer son soutien au pays dans sa guerre contre le groupe armé palestinien Hamas.