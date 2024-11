Kemi Badenoch a remplacé l’ancien chef du parti Rishi Sunak et a promis de reconquérir les électeurs abandonnés par les conservateurs.

Kemi Badenoch a été élue nouvelle chef des conservateurs britanniques lors d’un vote samedi, remplaçant Rishi Sunak et devenant ainsi la première femme noire à diriger un grand parti politique britannique.

Née au Royaume-Uni et élevée au Nigeria, la femme de 44 ans a battu son adversaire, le député Robert Jenrick, par 12 418 voix, selon la BBC. Dans son discours de victoire, Badenoch, devenue députée en 2017 après une carrière dans le secteur bancaire et informatique, s’est engagée à renouveler le parti après avoir subi sa pire défaite aux élections générales de juillet.

Elle a également souligné la nécessité de « ramener » électeurs qui ont abandonné les conservateurs, affirmant que le parti est «essentiel au succès de notre pays.»

Badenoch a insisté sur le fait que, pour être entendu, le parti devait être plus honnête et admettre qu’il avait « fait des erreurs » et « laissons échapper les normes » au cours des 14 dernières années, il a dirigé le gouvernement britannique.

Le Parti travailliste britannique a battu les conservateurs lors d’élections parlementaires historiques en juillet pour le contrôle du gouvernement national. Les conservateurs ont subi leur pire défaite électorale de leur histoire, tandis que la victoire écrasante des travaillistes a amené un nouveau parti au pouvoir pour la première fois en 14 ans.

Comme Liz Truss et Boris Johnson avant lui, Sunak a été à l’origine d’une baisse historique du niveau de vie du Royaume-Uni et d’une hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation, qui ont tous deux grimpé en flèche après que le Royaume-Uni se soit coupé des combustibles fossiles russes en 2022.