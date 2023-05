Les conservateurs britanniques décimés aux élections locales

Le parti du Premier ministre Rishi Sunak a perdu plus de 1 000 sièges au conseil à travers l’Angleterre

Le parti conservateur britannique a perdu plus de 1 000 sièges au conseil lors des élections locales de vendredi, le parti travailliste et les libéraux démocrates se partageant le butin.

Avec 229 des 230 conseils faisant rapport samedi après-midi, le parti de Sunak avait obtenu 2 299 sur un peu plus de 8 000 sièges, perdant 1 058. Le Parti travailliste en a remporté 2 674, soit un gain de 536, tandis que les libéraux démocrates en ont remporté 1 626, soit un gain de 405. Les conseillers indépendants ont obtenu 874 sièges, soit une perte de 80, tandis que les Verts en ont remporté 481, doublant leur présence dans les autorités locales.

Le Parti conservateur a perdu le contrôle de plus de 40 conseils, dont Medway dans le sud-est de l’Angleterre, qu’il dirige depuis la fin des années 1990. Le leader travailliste Keir Starmer a célébré le succès de son parti à Medway, disant à ses partisans que « nous sommes sur la bonne voie pour une majorité travailliste aux prochaines élections générales. »

Au Royaume-Uni, les élections locales sont souvent considérées comme des référendums sur le parti au pouvoir. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010, bien que la dernière année du régime conservateur ait été tumultueuse. Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre en disgrâce au milieu du scandale du «partygate» l’été dernier, pour être remplacé par Liz Truss, qui a réussi au cours de ses six semaines de mandat à faire chuter la valeur de la livre sterling avec un budget qui comprenait des milliards de livres. de réductions d’impôts.

Sunak, un ancien banquier, était présenté par le parti comme une main ferme capable de rétablir la stabilité économique. Cependant, les coûts des aliments et de l’énergie ont continué d’augmenter sous sa direction, et le Royaume-Uni devrait avoir la grande économie la moins performante du monde cette année, selon les chiffres du Fonds monétaire international.

Cependant, les élections locales sont également décidées sur des questions locales, telles que les nids-de-poule, les frais de stationnement et la collecte des ordures. Les conservateurs ont perdu 1 330 sièges aux élections locales de 2019, avant de remporter une majorité écrasante aux élections générales moins de six mois plus tard.

S’adressant aux journalistes vendredi, Sunak a annoncé les résultats « décevant, » mais dit qu’il était « ne détectant aucune vague de fond massive de mouvement vers le parti travailliste ou d’excitation pour leur programme. »