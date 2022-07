Les conservateurs britanniques choisissent les 2 derniers de la course pour remplacer Johnson

Le Parti conservateur britannique choisira mercredi deux finalistes du concours pour remplacer Boris Johnson, alors que le leader qui divise et impénitent fait sa dernière apparition au Parlement en tant que Premier ministre.

Johnson, qui a démissionné le 7 juillet après des mois de scandales éthiques mais reste chef intérimaire jusqu’à ce que le parti élise son successeur, affrontera des politiciens de l’opposition moqueurs et des conservateurs fatigués lors de la session hebdomadaire des questions du Premier ministre. Le Parlement s’ajourne jeudi pour l’été et les conservateurs passeront les six prochaines semaines à élire un nouveau chef, qui deviendra également premier ministre.

Les législateurs conservateurs tiendront un vote final par élimination mercredi après-midi pour réduire à deux le nombre de trois candidats restants.

L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et la ministre du Commerce Penny Mordaunt se battent pour les places de second tour. Les deux finalistes seront soumis au vote des 180 000 membres du Parti conservateur, le gagnant devant être annoncé le 5 septembre.

Sunak a mené tous les tours de scrutin jusqu’à présent et est très susceptible de se qualifier pour les deux derniers. Truss, qui est favorisé par l’aile droite du parti, et Mordaunt, qui a obtenu de bons résultats dans les sondages auprès des membres du parti, courtisent les législateurs dans le but de décrocher l’autre place.

Même si Truss est arrivée troisième dans tous les votes jusqu’à présent, les bookmakers disent qu’elle est la favorite pour remporter le concours car elle prend de l’ampleur.

La campagne amère a révélé de profondes divisions au sein du Parti conservateur à la fin du règne de trois ans terni par le scandale de Johnson. Les opposants ont qualifié Sunak de «socialiste» pour avoir augmenté les impôts en réponse aux dommages économiques causés par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. Sunak a répondu que ses rivaux colportaient des «contes de fées» économiques.

Les candidats essaient tous de se distancer de Johnson, dont le mandat a commencé avec audace en 2019 avec le vœu de “faire avancer le Brexit” et une victoire électorale retentissante, mais se termine maintenant en disgrâce.

Il s’est accroché à ses fonctions pendant des mois de scandales sur ses finances et son jugement, refusant de démissionner lorsqu’il a été condamné à une amende par la police pour des partis gouvernementaux qui ont enfreint les règles de verrouillage du COVID-19. Il a finalement démissionné après un scandale de trop – la nomination d’un politicien accusé d’inconduite sexuelle – a poussé ses ministres à démissionner en masse.

Bien qu’il soit resté Premier ministre, il a largement disparu de la scène, alors même que la Grande-Bretagne fait face à une crise estivale du coût de la vie et au mécontentement des travailleurs alors que l’inflation atteint 9,4%.

Johnson n’a assisté à aucune réunion d’urgence du gouvernement sur la vague de chaleur qui a amené des températures de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) en Grande-Bretagne cette semaine. La semaine dernière, il a fait un tour dans un avion de chasse Typhoon de la Royal Air Force, avec des images de style “Top Gun” publiées par son bureau, puis a organisé une fête le week-end à Chequers, la maison de campagne qui accompagne le travail du Premier ministre.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui représente le Parti travailliste d’opposition, a accusé Johnson de vouloir “devenir Tom Cruise” et l’a exhorté à démissionner immédiatement.

“Nous avons besoin d’un Premier ministre à plein temps qui s’occupe de notre pays plutôt que de quelqu’un qui a vérifié”, a déclaré Khan.

___

Suivez toute la couverture de la politique britannique par AP sur https://apnews.com/hub/boris-johnson