Les conservateurs Brexiteers exigent le vote des Communes sur l’accord sur le protocole d’Irlande du Nord

Les conservateurs Brexiteers exhortent Rishi Sunak à autoriser un vote sur tout accord de compromis conclu avec l’UE pour mettre fin à la querelle sur le protocole d’Irlande du Nord.

On pense que le n ° 10 est proche d’un accord avec Bruxelles pour éviter les contrôles de routine sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, et réduire le pouvoir des juges européens dans les différends protocolaires.

Mais M. Sunak fait face à une bataille difficile pour gagner le Parti unioniste démocrate (DUP) et les durs conservateurs du Groupe de recherche européen (ERG), qui restent opposés à un compromis qui laisse le protocole en place.

Le vice-président de l’ERG, David Jones MP, a déclaré L’indépendant qu’un vote à la Chambre des communes serait nécessaire – ouvrant la perspective d’un retour aux grandes batailles parlementaires observées à l’approche du Brexit.

« Il faudrait probablement un vote à la Chambre des communes. C’est quelque chose sur lequel le Parlement devrait se prononcer », a déclaré M. Jones, qui s’attend à une opposition généralisée du parti conservateur à tout compromis maintenant des règles distinctes pour GB et NI.

“Sur cette question, nos points de vue et ceux du DUP sont indiscernables”, a ajouté le Brexiteer. « Il n’y a pas que l’ERG. De nombreux collègues du parti étaient convaincus que la question de la souveraineté devait être traitée correctement.

Les rapports suggèrent qu’un accord technique sur les douanes est sur le point d’être conclu, sur la base des propositions britanniques de voies vertes et rouges afin que les marchandises puissent circuler sans entrave de GB à NI, tandis que les marchandises destinées à l’exportation vers la République d’Irlande seraient contrôlées dans les ports d’Irlande du Nord.

Bruxelles a également fait des concessions sur la compétence de la Cour européenne de justice (CEJ) afin qu’elle ne puisse statuer sur les questions de protocole que si une affaire était renvoyée par les tribunaux d’Irlande du Nord, selon Les temps.

Mais les Tory Brexiteers sont mécontents de la perspective d’un rôle pour la CJE. « Vous ne pouvez pas avoir un tribunal étranger exerçant sa juridiction dans votre pays. C’est fondamentalement faux. Pourquoi les tribunaux nord-irlandais devraient-ils avoir besoin de renvoyer quoi que ce soit à la CJE ? » dit M. Jones.

Interrogé sur l’idée d’un compromis sur les contrôles douaniers, l’ancien ministre conservateur a ajouté: «Le protocole est constitutionnellement dommageable pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Tout ce qui ne résout pas le déficit démocratique créé par le protocole ne sera pas acceptable. »

Le n ° 10 a décidé d’annuler les spéculations selon lesquelles un accord «technique» est pratiquement conclu et attend l’approbation politique, insistant sur le fait que les négociateurs étaient toujours engagés dans un travail de «cadrage» intensif.

Des hauts responsables du DUP et de l’ERG, qui ont rencontré des ministres pour les exhorter à faire pression pour la fin de tous les contrôles protocolaires, ont également été informés que les deux parties ne sont pas encore proches d’un accord.

“Je pense que le Premier ministre comprend que parvenir à un accord qui n’a pas l’adhésion du DUP est finalement futile car ils refuseront de reconstituer le [Stormont] institutions », a déclaré M. Jones.

Le protocole a été convenu en 2019 comme un moyen de débloquer l’impasse sur le Brexit, en déplaçant les contrôles des marchandises vers la mer d’Irlande pour éviter une frontière dure en Irlande. Mais de nombreux syndicalistes s’opposent avec véhémence aux arrangements qui, selon eux, ont affaibli la place de la région au sein du syndicat.

Malgré la perspective d’une rébellion conservatrice aux Communes, Sir Keir Starmer a suggéré que les députés travaillistes seraient fouettés pour soutenir tout accord final qui émergerait des pourparlers dans les semaines à venir.

Lors d’une visite en Irlande du Nord le mois dernier, le dirigeant travailliste a déclaré qu’il était prêt à donner à M. Sunak une “couverture politique” s’il parvenait à un compromis dans l’intérêt national – exhortant le Premier ministre à s’opposer au “culte de la pureté du Brexit” à l’intérieur de lui-même. faire la fête.

L’ancien chef conservateur William Hague a exhorté les députés conservateurs à se préparer à “soutenir un accord” avec l’UE sur le protocole pour sortir des rangs du Brexit “plutôt que d’insister sur un résultat parfait”.

Les responsables de Downing Street ne seraient pas déterminés à savoir si M. Sunak envisageait de soumettre tout protocole d’accord avec l’UE à un vote au Parlement.

Mujtaba Rahman, analyste du Brexit au groupe Eurasia, a déclaré que le n ° 10 pourrait essayer d’éviter un vote. L’expert a déclaré qu’un accord pourrait être conclu sans aucune modification des textes juridiques existants par le biais d’un document séparé convenant de la manière d’interpréter le protocole.

« Une déclaration qui clarifie comment le protocole serait appliqué sur le terrain serait une façon de le faire. La bureaucratie n’est pas claire pour le moment, mais politiquement, vous pouvez voir pourquoi ils voudraient éviter un vote », a-t-il déclaré.

« Le grand défi est le rôle de la Cour européenne de justice », a-t-il déclaré. « C’est le Royaume-Uni qui va devoir faire le plus bouger, car finalement le protocole est basé sur le droit de l’UE. La grande question est de savoir si Sunak peut en obtenir assez pour le vendre à l’ERG et à d’autres.