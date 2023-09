Les conservateurs auditionnent pour le poste de Rishi Sunak s’il perd les élections britanniques

(Bloomberg) – Rishi Sunak se rend ce week-end à la conférence du Parti conservateur avec un seul objectif : convaincre la Grande-Bretagne qu’il peut remporter les prochaines élections générales du Royaume-Uni. Beaucoup de ses propres législateurs se préparent déjà à un scénario dans lequel il ne le fera pas.

Le Premier ministre a passé les dernières semaines à tenter de consolider sa base. Il est revenu sur les mesures vertes au nom de la réduction des coûts pour les Britanniques ordinaires et a réfléchi à une réévaluation de la liaison ferroviaire à grande vitesse HS2, le projet d’infrastructure phare du Royaume-Uni.

Mais les sondages nationaux suggèrent qu’il ne sera pas le leader britannique après des élections qui doivent être déclenchées d’ici janvier 2025. Le Parti travailliste bénéficie d’une avance à deux chiffres dans les sondages depuis plus d’un an. Après que quelques sondages récents aient semblé montrer que Sunak gagnait du terrain, YouGov a donné cette semaine au parti travailliste un avantage de 21 points.

Alors que Sunak, 43 ans, semble avoir écarté pour l’instant la menace d’une contestation interne, de nombreux conservateurs travaillent en coulisses pour se présenter à la direction si les élections se passent mal, selon des entretiens avec plus de deux douzaines de législateurs, conseillers et donateurs conservateurs. Il y a au moins 13 candidats potentiels à surveiller, ont déclaré les sources, qui ont parlé à Bloomberg sous couvert d’anonymat.

Un député a déclaré que l’intrigue secondaire de la conférence des conservateurs – racontée dans des discours peu subtils, des événements en marge et des boissons dans les bars d’hôtels – était la bataille pour l’avenir du parti. Un autre a déclaré à Bloomberg que Sunak était déjà un canard boiteux.

Les partisans de Sunak affirment que son équipe se concentre sur la réussite de son mandat de Premier ministre et ne se laisse pas distraire par des événements indépendants de sa volonté. Les alliés de tous les candidats possibles à la direction ont déclaré qu’ils travaillaient pour soutenir le Premier ministre et faire pression pour une victoire électorale des conservateurs. Certains conservateurs pensent que Sunak pourrait encore remporter la victoire ou rester si le parti travailliste ne parvenait pas à obtenir une majorité absolue.

« Qui remplacera Rishi en cas de défaite dépendra en grande partie de la gravité de cette défaite », a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, qui a étudié comment le parti la composition post-électorale déterminera son chef.

Voici qui pourrait se présenter :

Kemi Badenoch

La secrétaire aux affaires de Sunak a fait sourciller ses collègues en organisant une fête dans son bureau cet été pour célébrer les « bénéfices du Brexit », en servant du vin mousseux anglais. Badenoch, 43 ans, est actuellement le ministre le plus populaire dans une enquête mensuelle étroitement surveillée auprès des membres conservateurs par le site Web ConservateurHome. Elle est également la favorite des bookmakers, même si elle s’est brouillée avec certains députés pro-Brexit plus tôt cette année lorsqu’elle a éteint un soi-disant feu de joie de la législation retenue lors de l’adhésion à l’Union européenne.

Liz Truss

Pour de nombreux conservateurs, donner une autre chance à Truss, 48 ​​ans, est impensable, puisque ses 49 jours au pouvoir l’année dernière ont provoqué une déroute du marché et ravagé la réputation des conservateurs. Pourtant, elle est déterminée à influencer la politique des partis et pourrait envisager de se présenter à la tête de l’opposition, ont déclaré trois de ses proches. Elle inspire la loyauté d’un groupe de députés « pro-croissance » et prendra la parole lundi lors d’une conférence en marge. Truss a déclaré publiquement qu’elle n’avait aucune envie de redevenir première ministre.

Suella Braverman

La ministre de l’Intérieur a longtemps été considérée comme celle qui adopterait une ligne plus dure sur les questions d’immigration et de culture, comme l’a montré son discours aux États-Unis cette semaine. Certains membres du gouvernement pensent que Braverman, 43 ans, pourrait démissionner si Sunak refuse de soutenir la sortie de la Convention européenne des droits de l’homme. Les conservateurs centristes affirment qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour l’empêcher de se présenter au second tour de la direction. Certains à droite affirment qu’elle a relativement peu de partisans parmi les députés et que servir Sunak a miné son discours.

James astucieusement

Le ministre des Affaires étrangères est invité à se ranger aux côtés de certains conservateurs qui le considèrent comme un candidat d’unité. Fervent du Brexit, allié de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et des premiers partisans de Truss, son appel s’étend également aux conservateurs modérés. Certains se demandent si Cleverly, 54 ans, envisage son avenir à long terme en politique, bien qu’il ait qualifié d’« absurdes » les informations selon lesquelles il pourrait démissionner.

Mordaunt, Tugendhat

Les centristes conservateurs espèrent que leur aile pourra se regrouper autour d’un seul candidat, Penny Mordaunt et Tom Tugendhat étant fréquemment mentionnés. Même si Mordaunt, 50 ans, est populaire auprès de la base du parti, elle a échoué lors de deux campagnes à la direction du parti l’année dernière. Son prix de consolation était de devenir présidente de la Chambre des communes et de jouer un rôle principal lors du couronnement du roi Charles III, brandissant une épée de cérémonie. Les travaillistes ciblent désormais son district. Tugendhat, le ministre de la Sécurité âgé de 50 ans, est un candidat alternatif, même si d’autres suggèrent que lui et Mordaunt devraient soutenir Cleverly pour empêcher une prise de pouvoir par la droite.

Shapps, Gove

Si les conservateurs perdent gravement les élections, certains membres du parti pensent qu’ils devraient soutenir un leader plus expérimenté, peut-être en tant que gardien par intérim jusqu’à ce qu’un visage plus jeune soit prêt. Grant Shapps, 55 ans – qui occupe désormais son cinquième poste au sein du cabinet – a été renforcé par sa nomination au poste de secrétaire à la Défense, même si son siège est également menacé. Michael Gove, 56 ans, un autre vétéran du cabinet, est un allié de Badenoch, mais jamais loin des intrigues politiques et est considéré comme l’un des meilleurs penseurs du parti.

Patel, Rees-Mogg

L’ancienne ministre de l’Intérieur Priti Patel, 51 ans, est une rivale de Braverman et certains à droite pensent qu’elle pourrait se présenter et diviser le vote de droite. L’ancien secrétaire aux Affaires Jacob Rees-Mogg, 54 ans, est également pressenti par certains députés qui le soupçonnent de vouloir devenir chancelier fantôme sous un leader de droite. Tous deux sont des alliés de Johnson, qui s’est désormais retiré de la politique, mais n’a pas exclu un retour. Des plans plus longs incluent la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan, 55 ans, que certains dans le numéro 10 ont accusée d’avoir des intentions sur le travail de Sunak avant d’être critiquée pour le béton en ruine dans les écoles. La secrétaire à l’Energie Claire Coutinho, 38 ans, est considérée comme une possible candidate du « Sunak de continuité », même si elle est nouvelle en politique de première ligne. Certains pensent que David Frost, 58 ans, un collègue pro-Brexit de la Chambre des Lords, pourrait briguer un siège à la Chambre des Communes avant une campagne à la direction.

–Avec l’aide d’Ellen Milligan.

