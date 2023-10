Les conservateurs au pouvoir en Grèce subissent des revers aux élections régionales et municipales

ATHENES, Grèce (AP) — Le parti Nouvelle Démocratie au pouvoir en Grèce a subi un revers lors du second tour des élections de dimanche pour les gouverneurs régionaux et les maires, perdant les deux plus grandes villes du pays et cinq des six élections régionales.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis avait explicitement déclaré que son objectif était de remporter les 13 régions plus les villes d’Athènes, Thessalonique et du Pirée, « 13 plus 3 », comme il l’a dit.

Les résultats du premier tour, dimanche dernier, semblent consolider la domination politique de la Nouvelle Démocratie, déjà exprimée lors des doubles élections nationales de mai et juin derniers. Ses candidats soutenus ont remporté les sept régions dont le résultat a été décidé au premier tour, ainsi que le Pirée. Il s’agit notamment de deux cas, le Pirée et la région de Crète, où la Nouvelle Démocratie a décidé de s’accrocher au train des présidents sortants, auxquels elle s’était opposée lors des précédentes élections locales de 2019.

Mais dimanche, les électeurs, du moins ceux qui ont pris la peine de se rendre, ont confronté le triomphalisme de la Nouvelle Démocratie à la réalité.

« Ce n’était pas une soirée particulièrement bonne pour la Nouvelle Démocratie », a reconnu Mitsotakis dimanche soir. Mais il a ajouté que cela était devenu évident dès le premier tour du 8 octobre, un contraste avec ses déclarations optimistes, voire triomphalistes, de l’époque.

Le résultat qui a probablement le plus marqué a été celui d’Athènes, la capitale, où un néophyte universitaire et politique soutenu par les socialistes, Haris Doukas, a battu le président sortant Kostas Bakoyannis, avec près de 56 % des voix. C’était un énorme bouleversement, étant donné que Bakoyannis avait obtenu plus de 41 % au premier tour, un peu en dessous du seuil de 43 % requis pour une victoire totale, contre 14 % pour Doukas. Bakoyannis est le neveu de Mitsotakis ; sa mère, Dora Bakoyannis, députée de la Nouvelle Démocratie et ancienne ministre, a été maire d’Athènes de 2003 à 2007.

Le taux de participation dimanche à Athènes a été encore plus faible qu’au premier tour : seulement 26,7 % des électeurs inscrits se sont présentés, contre 32,3 % dimanche dernier.

Le taux de participation à l’échelle nationale a été de 40,7 % pour les 84 élections municipales et de 35,1 % pour les six régionales. Au premier tour du 8 octobre, le taux de participation aux deux types de concours avait été de 52,5 %.

Un autre résultat significatif a été la région de Thessalie, où le gouverneur sortant soutenu par la Nouvelle Démocratie, Kostas Agorastos, a perdu 40 à 60 % au profit de Dimitris Kouretas, soutenu à la fois par le PASOK socialiste et le parti de gauche Syriza. Avant que des inondations désastreuses ne frappent la région en septembre, Agorastos était considéré comme un favori pour un quatrième mandat consécutif. Le résultat de dimanche a été un désaveu de sa part, ainsi que de la mauvaise gestion de l’urgence par le gouvernement central. Le premier ministre Mitsotakis avait fait campagne pour Agorastos dans les derniers jours précédant le second tour.

Dans la ville de Thessalonique, le socialiste Stelios Angeloudis, qui n’était pas le candidat officiel de son parti en raison de combats entre responsables locaux du parti, a facilement battu le président sortant Konstantinos Zervas, par 67 % contre 33 %.

Outre la Thessalie, la Nouvelle Démocratie a perdu quatre autres élections régionales face à des dissidents conservateurs, dont un seul était le président sortant. La seule victoire du parti au pouvoir dimanche est survenue dans le Péloponnèse.

Mais la Nouvelle Démocratie a remporté dès le premier tour les deux régions les plus peuplées du pays, l’Attique et la Macédoine centrale.

La Nouvelle Démocratie reste de loin le parti le plus important, suivi loin derrière Syriza et le PASOK, qui se battent pour la suprématie au centre-gauche et, jusqu’à présent, se montrent peu disposés à s’unir pour défier les conservateurs.

Même si le gouvernement ne sera pas confronté à des élections nationales avant 2027, les élections au Parlement européen de l’année prochaine, le 9 juin, seront le prochain test majeur de sa popularité.

Démétris Nellas, Associated Press