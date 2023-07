Les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni doivent faire face aux électeurs lors de 3 élections spéciales

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les mauvaises choses peuvent arriver par trois pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dont le Parti conservateur fait face à un trio de verdicts indésirables de la part des électeurs cette semaine.

Le Royaume-Uni organise jeudi trois élections spéciales pour les sièges de la Chambre des communes qui permettront à un large éventail d’électeurs – dans le nord de l’Angleterre, le sud-ouest de l’Angleterre et dans la banlieue de Londres – de rendre un verdict sur le parti qui gouverne la Grande-Bretagne depuis 2010.

Les conservateurs se préparent au pire.

« Les élections partielles de mi-mandat pour les gouvernements en place sont toujours difficiles », a déclaré Sunak lundi. « Je ne m’attends pas à ce que ceux-ci soient différents de cela. »

Ce pourrait être différent, ou du moins rare, si les conservateurs perdaient les trois sièges. La dernière fois qu’un parti au pouvoir a perdu trois élections partielles en une journée, c’était en 1968 sous le premier ministre travailliste Harold Wilson.

Les trois élections font partie des ondes de choc toujours vives du mandat mouvementé de l’ancien dirigeant Boris Johnson. Il a démissionné de son poste de législateur le mois dernier, près d’un an après avoir démissionné de son poste de Premier ministre, lorsqu’un organisme de surveillance des normes a conclu qu’il avait menti au Parlement au sujet des partis qui enfreignaient la loi dans son bureau pendant la pandémie de coronavirus.

Un allié a suivi Johnson à la porte et un autre législateur a démissionné au milieu d’allégations de sexe et de drogue, déclenchant les trois élections partielles.

Les travaillistes espèrent gagner l’ancien siège de Johnson à Uxbridge et South Ruislip dans la banlieue de Londres, ainsi que la circonscription mixte urbaine-rurale de Selby et Ainsty laissée vacante par l’allié de Johnson Nigel Adams dans le nord de l’Angleterre. Les libéraux démocrates centristes sont les favoris pour gagner dans Somerton et Frome, dans le sud-ouest de l’Angleterre, dont le législateur conservateur, David Warburton, a démissionné suite à des allégations de consommation de cocaïne et d’inconduite sexuelle.

Un trio de défaites conservatrices augmenterait les grognements selon lesquels Sunak ne parvient pas à redresser la situation du parti après le chaos causé par le scandale Johnson.

Le législateur conservateur Steve Brine – l’un des quelque 50 parlementaires conservateurs qui disent qu’ils démissionneront avant les prochaines élections nationales, prévues d’ici la fin de 2024 – a plaisanté cette semaine en disant que le marasme du parti était le résultat de «Long Boris», l’équivalent politique de Long COVID.

Sunak a également repris une économie sous le choc du bref mandat de l’ex-Premier ministre Liz Truss, qui a démissionné en octobre après six semaines au pouvoir lorsque ses plans économiques de réduction des impôts ont fait grimper le coût des emprunts du gouvernement et martelé la livre. Cela a aggravé une crise du coût de la vie qui a laissé 1 personne sur 20 à court de nourriture chaque mois, selon l’Office for National Statistics.

Trois sondages d’opinion cette semaine ont donné aux travaillistes une avance d’au moins 15 points sur les conservateurs à l’échelle nationale.

Hannah Bunting, chargée de cours en politique à l’Université d’Exeter et analyste électorale de Sky News, a déclaré que les conservateurs étaient confrontés à des défis électoraux dans « trois types de champs de bataille différents » jeudi – et les perdre tous serait de mauvais augure.

« Si vous perdez là où (le nombre de personnes ayant) des hypothèques est élevé comme à Selby et Ainsty, et que vous perdez dans la ceinture extérieure de Londres… et que vous perdez dans le sud-ouest, qui est généralement un cœur conservateur, alors il n’y aura pas trop de sièges où vous pourrez garantir qu’un conservateur (législateur) sera élu aux prochaines élections générales », a-t-elle déclaré.

La Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur lors de 13 réunions consécutives, à 5 %, dans le but de maîtriser l’inflation qui s’élevait à 8,7 % en mai. Quatre locataires sur 10 disent avoir du mal à payer le loyer et des millions de propriétaires font face à une forte augmentation de leurs versements hypothécaires en raison d’une inflation élevée et persistante.

La flambée du coût de la vie a poussé des centaines de milliers de travailleurs du secteur public, y compris des médecins et des infirmières, à se mettre en grève, aggravant la pression sur le système de santé public débordé.

À Selby, l’électeur de 24 ans Lewis Foley a déclaré qu’il était indécis mais « penché davantage vers le parti travailliste ».

« Ma famille est composée uniquement de conservateurs, mais je pense qu’ils penchent dans le même sens que moi », a-t-il déclaré. « Certains d’entre eux ont été très durement touchés par la crise du coût de la vie. Tout est cher et la plupart des gens sont dans le même bateau.

Sunak s’est engagé à réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de l’année. Il a reconnu que les taux élevés « se révélaient plus persistants » qu’il ne le souhaitait, mais a insisté sur le fait qu’il était « la bonne personne pour y faire face ».

« Je pense que les gens me font confiance quand il s’agit de gérer l’économie, et ils me font confiance pour être honnête avec eux parce que, vous savez quoi, faire baisser l’inflation signifie que vous devez parfois prendre des décisions difficiles parce qu’ils sont le bon long- des mandats pour le pays », a-t-il déclaré lundi à la station de radio LBC. « C’est ce que je veux dire. »

Le leader travailliste Keir Starmer devra faire face à sa propre pression si le parti ne remporte pas l’ancien siège de Johnson, où les conservateurs se concentrent sur un problème local qui divise – une taxe de réduction de la pollution sur les anciens véhicules à essence et diesel introduite par le maire travailliste de Londres Sadik Khan.

Bunting a déclaré que les travaillistes auraient une « introspection » à faire s’ils ne parvenaient pas à remporter au moins un des trois sièges des conservateurs jeudi.

Le parti au pouvoir décrira même une victoire sur trois comme un succès. Trois défaites exerceront une pression sur Sunak pour qu’il apporte des changements majeurs à son gouvernement, tout comme les législateurs conservateurs mécontents rentrent chez eux après une pause estivale passée à réfléchir à leur fortune électorale en déclin.

« Ce n’est pas comme ça que vous voulez vous diriger vers les vacances d’été, avec toute cette pression sur vous », a déclaré Bunting.

Elle a dit que Sunak « n’a plus vraiment beaucoup d’options ».