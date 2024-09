Les conservateurs applaudissent à la destruction de la guitare signée Taylor Swift

Une vidéo virale montre un homme détruisant ce qui serait une guitare dédicacée par Taylor Swift, transformant ainsi un souvenir vendu aux enchères en allumage de la guerre culturelle.

La vidéo, qui devient virale sur TikTok et X, a été capturée samedi à Waxahachie, au Texas, lors d’un événement connu sous le nom d’Ellis County Wild Game Dinner.

La guitare, selon le populaire utilisateur X de droite @TONYxTWO, s’est vendue 4 000 $, achetée par un homme qui l’a rapidement détruite avec un marteau.

« Oh mon Dieu mdr !!!! Guy a acheté une guitare signée Taylor Swift lors d’une vente aux enchères pour 4 000 $, pour ensuite la détruire », a écrit l’utilisateur.

L’événement, qui, outre la vente aux enchères et le dîner, comprenait également une tombola d’armes, « s’engage à soutenir l’éducation agricole et rurale des jeunes du comté d’Ellis », selon le site Web du dîner de gibier sauvage du comté d’Ellis.

«Nous investissons dans notre jeunesse en offrant des bourses d’études, des subventions pour des projets de mécanique animale et agricole et en achetant des projets à l’Elllis County Youth Expo», peut-on lire sur le site Web. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les jeunes qui sont prêts à travailler pour s’améliorer et leur donner les ressources dont ils ont besoin pour se récompenser. »

Le Daily Dot a contacté le Ellis County Wild Game Dinner pour se renseigner sur la guitare, mais n’a pas reçu de réponse.

Le groupe a posté la guitare, aux côtés d’autres objets vendus aux enchères, sur son Page Facebook la semaine dernière.

Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi l’homme a détruit la guitare immédiatement après l’avoir achetée, les images arrivent un peu plus de deux semaines après que Swift a révélé qu’elle voterait pour la vice-présidente Kamala Harris lors de la prochaine élection présidentielle.

Les conservateurs de l’époque ont réagi avec indignation à cette approbation. Le milliardaire Elon Musk est même allé jusqu’à proposer d’imprégner Swift en réponse.

Le mépris pour Swift explique la jubilation vue en ligne après l’explosion de la vidéo.

« Basé!! » un utilisateur a répondu.

« De l’argent bien dépensé », a ajouté un autre.

Mais la grande majorité des réponses étaient négatives et se moquaient de l’homme dans la vidéo.

« Dépenser d’énormes sommes d’argent pour faire quelque chose de totalement performatif que vos adversaires politiques ne veulent même pas enregistrer est un microcosme pratique de beaucoup de politique de droite », a soutenu l’utilisateur Ben Sixsmith.

– Ben Sixsmith (@BDSixsmith) 30 septembre 2024

« Avoir ce genre de haine pour une célébrité qui n’a pas du tout affecté votre vie n’est pas du tout bizarre », a déclaré sarcastiquement un autre.

Mais Swift est depuis longtemps la cible des conservateurs.

Les théoriciens du complot de droite ont affirmé à plusieurs reprises que la relation du chanteur avec la star de la NFL Travis Kelce faisait partie d’une « opération psychologique démocrate » menée par le Pentagone, qui ferait basculer les prochaines élections de 2024.

