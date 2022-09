Le parti conservateur affirme que l’événement annonçant le prochain chef prévu samedi se déroulera comme prévu, mais de manière plus discrète.

La mort de la reine a incité le parti à repenser l’événement, compte tenu de la façon dont il tombera pendant la période de deuil officiel.

Après avoir appris sa mort, le président du comité d’organisation des élections à la direction des conservateurs a déclaré qu’il chercherait des moyens d’annoncer les résultats de manière respectueuse.

Dans une brève déclaration vendredi matin, le président du comité, Ian Brodie, a confirmé que l’événement à Ottawa se déroulerait samedi, mais “avec un programme révisé” qui reflète le décès.

Il prévoit maintenant de s’ouvrir avec un hommage à la reine et des parties hachées de l’événement qui lui ont donné une atmosphère festive, comme des confettis.

La fête vendait des billets à 150 $ pour y assister, avec des membres arrivant de différentes régions du pays.

Le rassemblement de fidèles conservateurs couronne une course à la direction de sept mois entre cinq candidats en lice pour remplacer l’ancien chef Erin O’Toole, qui a été démis de ses fonctions par la majorité de son caucus en février.

Les députés Pierre Poilievre, Leslyn Lewis et Scott Aitchison se présentent, tout comme l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et Roman Baber, un ancien législateur ontarien qui a été démis du caucus du premier ministre Doug Ford en raison de son opposition aux blocages de la COVID-19.

De nombreux membres du groupe voient la course comme une compétition entre Poilievre et Charest, bien que l’on s’attende à ce que Poilievre remporte le prix tout au long de l’été.

Cela est basé sur des rapports de la campagne de Poilievre selon lesquels il a vendu plus de 300 000 adhésions et sur la capacité constante du député à attirer des foules par centaines – et parfois par milliers – ce qui est rare dans les courses à la direction.

Pourtant, la campagne de Charest a déclaré avoir du soutien en Ontario, au Québec et au Canada atlantique, donnant potentiellement à Charest un chemin étroit vers la victoire, selon le système de points qui sera utilisé pour déterminer le résultat.

Le parti a commencé la première étape du processus de dépouillement des bulletins de vote en saisissant les cartes d’électeur avant l’événement de samedi. Plus de 400 000 membres du parti ont voté sur quelque 678 7000 membres éligibles, ce qui est un chiffre record.

