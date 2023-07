Les conservateurs allemands tentent d’attirer les électeurs mécontents et de repousser l’extrême droite

BERLIN (AP) – Les dirigeants du principal bloc d’opposition allemand ont appelé vendredi les électeurs refoulés par le gouvernement pour les soutenir lors de deux élections nationales majeures cet automne, arguant qu’ils sont le meilleur pari pour la stabilité alors que voter pour un parti d’extrême droite en plein essor serait n’apporte aucun changement.

Les élections du 8 octobre dans l’État méridional de Bavière et de Hesse voisin interviennent à mi-parcours du mandat du chancelier de centre-gauche Olaf Scholz. Le bloc de l’Union de centre-droit – qui dirige actuellement les deux régions – espère capitaliser sur le mécontentement envers sa coalition tripartite souvent rancunière et réduire le soutien à l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne, ou AfD.

L’Union, qui a gouverné l’Allemagne pendant 16 ans jusqu’en 2021 sous la chancelière Angela Merkel, est en tête des sondages nationaux, mais avec des notes médiocres d’environ 28 %. L’AfD s’est nourrie du mécontentement sur des questions telles que la migration, l’inflation et les plans climatiques du gouvernement pour atteindre des niveaux record de 18 à 20 %.

Dimanche, les électeurs d’une région de l’Est ont élu le premier chef d’une administration de comté de l’AfD, qui a battu un candidat de l’Union.

Les dirigeants de l’Union, un bloc bipartite, ont publié un « Agenda pour l’Allemagne » lors de leur réunion vendredi à Munich, comprenant des appels à des allégements fiscaux pour les bas salaires, davantage de contrôles aux frontières allemandes et « une tolérance zéro pour les criminels ».

« Une alternative pour l’Allemagne est-elle nécessaire dans cette situation où l’inflation et les prix de l’énergie sont constamment élevés ? Non … nous sommes la solution », a déclaré le gouverneur bavarois Markus Soeder.

« Le conservateur représente la sécurité, le conservateur représente la stabilité ; plus les temps sont agités, plus la stabilité et la sécurité sont nécessaires, et nous, en tant qu’Union, pouvons l’offrir, en particulier par opposition à ceux qui ne travaillent que dans la peur et la rage, comme l’AfD », a ajouté Soeder. « L’AfD ne changera rien, rien du tout ; cela rendra la situation encore plus difficile et instable.

L’Union prévoit de décider dans la seconde moitié de 2024 qui défiera Scholz lors des prochaines élections nationales en Allemagne, prévues à l’automne 2025. Une vilaine lutte pour l’investiture en 2021 a été l’un des facteurs d’une mauvaise campagne qui s’est terminée par la victoire serrée de Scholz.

