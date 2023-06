Les conservateurs affirment que la campagne libérale à l’élection partielle d’Oxford était « raciste »

Les agents de campagne conservateurs accusent le Parti libéral de mener une campagne «raciste» lors de la récente élection partielle fédérale d’Oxford, revendiquant des slogans qui mettaient en évidence les liens passés du candidat conservateur Arpan Khanna avec Brampton, en Ontario. sont un exemple de politique de sifflet de chien.

Dans une lettre posté sur LinkedIn, Hamish Marshall, stratège et sondeur conservateur de longue date qui a dirigé la campagne électorale fédérale de 2019 du parti, a déclaré que la course à Oxford était « la campagne la plus dégoûtante et ouvertement raciste que j’aie jamais vue ».

« Je fais de la politique depuis près de 30 ans et pourtant l’hypocrisie flagrante du Parti libéral du Canada parvient toujours à me choquer », a-t-il déclaré, ajoutant que la course aux élections partielles très disputée de lundi était également la « plus méchante » dont il ait jamais été témoin.

Khanna, une Indo-Canadienne, est une résidente relativement nouvelle de Woodstock, en Ontario. qui s’était auparavant présenté pour les conservateurs fédéraux à Brampton en 2019.

Marshall et d’autres pointent du doigt des signes qui parsèment la circonscription avant le vote de lundi comme preuve de racisme.

Un panneau repéré dans la circonscription portait le slogan «Dave est de Woodstock et non de Brampton», une référence aux liens du candidat libéral David Hilderley avec la région en tant qu’ancien instituteur et agent immobilier.

D’autres bannières, qui étaient attachées aux panneaux de pelouse de Hilderley, exhortaient les gens à «voter local».

Un autre slogan utilisé par l’équipe de Hilderley était « D’Oxford, pour Oxford ».

Dans sa documentation de campagne, Khanna a vanté ses études à l’Université de Western Ontario dans la ville voisine de London pour renforcer ses références locales.

Ses liens ténus avec la région ont incité Khanna à prétendre qu’il était un « candidat parachute », un étranger choisi par les chefs de parti pour se présenter à un siège conservateur sûr.

Un panneau indiquant « Dave est de Woodstock, pas de Brampton » se trouve à côté d’un panneau électoral libéral lors de l’élection partielle fédérale d’Oxford. Le député conservateur élu Arpan Khanna s’est déjà présenté pour le parti à Brampton, en Ontario. en 2019. (Fourni par Hamish Marshall)

Marshall a déclaré que Khanna, qui a gagné avec une marge plus faible que le dernier candidat conservateur aux élections fédérales de 2021, est « le politicien le plus travailleur que je connaisse » et que cette motivation lui a valu une victoire malgré les messages prétendument racistes auxquels il a été confronté dans la circonscription.

Jenni Byrne, conseillère principale du chef conservateur Pierre Poilievre, a déclaré que les allégations de racisme de Marshall étaient une « analyse précise » de ce qui s’est passé à Oxford.

Sarah Fischer, directrice des communications du Parti conservateur, a déclaré dans une déclaration à CBC News que la description par Marshall de la stratégie libérale comme « dégoûtante » et « raciste » est « malheureusement exacte ».

« Dire qu’il y avait des nuances de racisme dans la campagne libérale serait peindre le tableau avec un coup de pinceau trop léger. C’était manifeste et intentionnel. Les signes, commentaires, publicités et littérature insinuant que le candidat conservateur n’était « pas nous’ étaient honteux. Cela a amené la campagne libérale à un nouveau plus bas qui choquerait probablement de nombreux partisans du Parti libéral », a déclaré Fischer.

« Nous sommes très fiers d’Arpan Khanna pour la campagne solide et respectable qu’il a menée, malgré les horribles préjugés auxquels il a dû faire face. »

L’équipe du candidat libéral David Hilderley a utilisé le slogan «D’Oxford, pour Oxford» dans certains de ses documents de campagne. (David Hilderley/Facebook)

Brampton, une banlieue de Toronto, abrite une importante communauté sud-asiatique. Plus de 50 % des habitants de la ville font remonter leur ascendance au sous-continent indien.

S’adressant aux journalistes sur la Colline du Parlement, Hilderley, qui était à Ottawa après sa défaite lors d’une élection partielle lors d’une réunion du caucus libéral mercredi, a qualifié les allégations de racisme de « fantaisie ».

« Nous avons en fait mené une très, très bonne campagne. Nous avions une équipe très, très forte. Nous avions tellement de soutien de la part des députés à proximité », a déclaré Hilderley.

« C’est plutôt bien quand on peut évoquer les meilleurs résultats des 30 dernières années pour les libéraux. Je suis ravi que nous ayons tant accompli dans le comté d’Oxford. »

Le conservateur Arpan Khanna, à gauche, le libéral David Hilderley, au centre, et le néo-démocrate Cody Groat, à droite, se sont présentés dans la circonscription d’Oxford, dans le sud de l’Ontario, lors d’une élection partielle fédérale. (arpankhanna.ca, davidhilderley.liberal.ca, oxfordndp.ca)

Les libéraux, quant à eux, affirment que la politique de droite dure de Poilievre est ce qui a aliéné certains électeurs conservateurs traditionnels et a failli faire basculer le siège conservateur de longue date dans la colonne des victoires libérales.

« En effet, cette affirmation est de la foutaise », a déclaré Azam Ishmael, directeur national du Parti libéral du Canada, à CBC News, interrogé sur les allégations de racisme des conservateurs.

« Pierre Poilievre a parachuté son ami de longue date dans une circonscription qui, selon lui, lui assurerait facilement un emploi dans son caucus — une décision qui a vu l’ancien député du PCC Dave MacKenzie appuyer notre candidat libéral dans cette élection partielle.

« De toute évidence, il s’agit d’une tentative désespérée des conservateurs de détourner l’attention du fait que les Canadiens rejettent les politiques imprudentes de Pierre Poilievre qui feraient reculer le Canada. »

Khanna se présentait dans une circonscription qui compte parmi les moins diversifiées sur le plan racial de la province – une région en grande partie rurale avec de plus petits centres de population comme Woodstock et Tillsonburg.

Le candidat conservateur Arpan Khanna lors de sa fête de la victoire dans la circonscription d’Oxford, dans le sud-ouest de l’Ontario. (Isha Bhargava/Nouvelles de CBC)

Selon le recensement de 2021, 90 % des habitants de la circonscription d’Oxford sont des anglophones blancs. La deuxième langue la plus parlée à Oxford est le néerlandais.

Depuis le dernier recensement, la circonscription a vu un afflux de nouveaux arrivants de diverses races, dont certains se sont installés à Woodstock, un centre de fabrication qui abrite un certain nombre d’entreprises de fournitures automobiles.

Khanna a remporté 43% des voix contre 36,2% pour Hilderley – une course relativement serrée dans une circonscription qui a eu un député conservateur pendant la majeure partie des 70 dernières années.

Un bénévole de la campagne Khanna, qui s’est entretenu avec CBC News à condition de ne pas être nommé, a déclaré que la campagne libérale était « juste dégoûtante ».

« Je ne suis pas opposé à une campagne difficile, mais c’était inconvenant. Le seul point de leur campagne était: » Arphan n’est pas d’ici « », a déclaré le volontaire.

« S’il s’était agi d’un candidat blanc de Londres, vous n’auriez pas vu ce genre de choses. Tout ce discours sur » Nous ne voulons pas de politique de Brampton à Oxford « , c’était à peine un coup de sifflet. »

La course à l’investiture du Parti conservateur pour le siège a été contestée – et les discussions sur les liens de Khanna avec Brampton ont commencé là-bas.

Le député sortant Dave MacKenzie a soutenu sa fille, la conseillère locale Deb Tait, pour lui succéder en tant que candidate conservatrice dans la course.

Tait a allégué que les sales tours du siège du parti ont assuré la nomination de Khanna, qui a été coprésidente de la campagne ontarienne de Poilievre. Le parti nie la demande de Tait.

MacKenzie et Tait ont fini par approuver Hilderley.

« Nous sommes ici depuis plus de 50 ans et pendant tout ce temps, j’ai su [Hilderley] il a été un homme bon, fort et honnête avec des principes », a déclaré MacKenzie à CBC News lors de la soirée de surveillance des élections partielles libérales.

« Il a été très actif dans la communauté. Je suis juste celui qui croit que c’est à propos de la communauté. Je ne pense pas que vous puissiez faire venir quelqu’un à 100 kilomètres et avoir à cœur l’intérêt de la communauté – peu importe ce qu’il vous dit. «

Catherine Agar et Brian Kaufman, respectivement président et vice-président de l’association de circonscription d’Oxford du Parti conservateur, ont démissionné après la nomination de Khanna.

Dans une lettre annonçant sa démission, obtenue par le London Free-Press, Agar a déclaré que la nomination était « pleine de problèmes » et que les règles du parti étaient « ignorées à plusieurs reprises ».

« C’est mon opinion personnelle que la nomination d’Oxford a été détournée par des gens d’Ottawa et de Brampton qui ont fait gagner M. Khanna avec un petit échantillon des membres conservateurs d’Oxford », a-t-elle déclaré.