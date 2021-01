Le sénateur Josh Hawley et le sénateur Ted Cruz le 6 janvier | Andrew Harnik / AP

Un groupe croissant de démocrates appelle à l’expulsion ou à la censure des républicains qui se sont opposés aux résultats.

La semaine dernière, 147 législateurs républicains se sont opposés aux résultats de l’élection présidentielle, même après que les partisans pro-Trump désireux de contester la certification du résultat aient organisé une violente insurrection au Capitole.

Aujourd’hui, un nombre croissant de démocrates affirment que ces législateurs – ainsi que le président Donald Trump – doivent faire face à de graves conséquences et assumer la responsabilité de leur rôle dans l’incitation à l’émeute de la semaine dernière.

Au Sénat, huit républicains au total ont refusé de certifier que les résultats des élections en Arizona ou en Pennsylvanie étaient exacts, et à la Chambre, 139 législateurs ont fait de même. Les démocrates affirment que leurs positions, tout comme celles de Trump, sapent la confiance dans le processus démocratique et ne tiennent pas compte de la volonté des électeurs des deux États. Et comme le président, en qualifiant les résultats des élections d’illégitimes, ils ont également contribué à attiser les doutes sur les élections qui ont alimenté l’agression violente de mercredi.

Comme Cameron Peters l’a rapporté pour Vox, plusieurs démocrates ont appelé les Sénateurs Josh Hawley (R-MO) et Ted Cruz (R-TX) à démissionner, se concentrant sur eux en particulier parce qu’ils ont dirigé les efforts pour contester les résultats des élections dans la haute direction. chambre.

En plus d’exhorter Hawley et Cruz à démissionner, certains démocrates ont également évoqué la possibilité d’une expulsion, et à tout le moins, d’une censure par le Sénat. Pour expulser un législateur, les deux tiers du Sénat devraient voter pour destituer, et pour censurer quelqu’un, une majorité simple devrait soutenir cet effort.

À la Chambre aussi, il y a eu une poussée similaire, y compris l’introduction récente d’une résolution de censure par les représentants Tom Malinowski (D-NJ) et Debbie Wasserman Schultz (D-FL) qui se concentre spécifiquement sur le représentant Mo Brooks (R- AL), le législateur républicain qui a été le premier à faire connaître publiquement son objection à la certification des résultats des élections.

Brooks est également considéré comme plus complice de l’insurrection que certains des autres républicains de la Chambre, compte tenu des commentaires qu’il a tenus lors du rassemblement «Stop the Steal». «Aujourd’hui, c’est le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à donner des coups de pied au cul», a-t-il déclaré lors d’un discours à l’événement.

Au-delà de la résolution axée sur Brooks, la représentante Cori Bush (D-MO) a introduit une mesure distincte qui ouvrirait une enquête sur la conduite des membres de la Chambre pour expulsion potentielle. Les deux tiers de la Chambre sont nécessaires pour expulser un membre et une majorité simple est nécessaire pour soutenir la censure.

En plus des mesures disciplinaires auxquelles ils pourraient faire face au Congrès, plusieurs membres républicains sont également témoins de retombées massives de la part des donateurs et des comités de rédaction régionaux, qui les poussent à rendre des comptes. Amazon, AT&T et Mastercard font partie des entreprises qui ont annoncé que, pour le moment, elles ne contribueraient pas aux législateurs qui ont soulevé des objections au résultat des élections, selon Forbes. Et les comités de rédaction à travers le pays, y compris ceux du Kansas City Star et du Houston Chronicle, ont exhorté les principaux membres du Congrès impliqués à démissionner.



Saul Loeb / AFP / Getty Images Le représentant Mo Brooks lit une objection à la certification des votes du Nevada aux premières heures du 7 janvier.

Les républicains affirment qu’ils n’ont rien fait de mal

Les législateurs qui ont été au centre de ces efforts d’expulsion et de censure – y compris Cruz, Hawley, Brooks et le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy – ont repoussé les demandes pour qu’ils assument leurs responsabilités, se distançant des partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, tout en faisant valoir qu’ils avaient raison d’appuyer la (fausse) affirmation selon laquelle il y avait des problèmes avec le résultat des élections.

Cruz, dans un tweet la semaine dernière, a affirmé qu’il dirigeait une discussion sur «l’intégrité électorale» et qu’il n’était «en aucun cas responsable des terroristes méprisables qui ont attaqué le Capitole hier». Et Hawley a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir soutenu les objections électorales. « Je ne m’excuserai jamais d’avoir donné la parole aux millions de Missouriens et d’Américains qui s’inquiètent de l’intégrité de nos élections », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Brooks a également déclaré qu’il ne croyait pas que les remarques qu’il avait faites exhortant les gens à lutter contre la fraude électorale présumée étaient liées à l’attaque du Capitole. «Il ne m’est jamais venu à l’esprit que quiconque se livrerait à des violences à la suite de mon discours ou de tout autre. Je voulais que les gens participent aux manifestations. J’ai vu que ce qui s’est passé était horrible pour le public américain », a déclaré Brooks dans une interview télévisée avec une station d’information de l’Alabama.

Malgré ce que ces législateurs voudront peut-être faire valoir, les allégations de fraude infondées que Trump et ses alliés républicains promeuvent depuis des mois ont directement contribué à la méfiance à l’égard du résultat des élections qui a alimenté la prise d’assaut du Capitole. De plus en plus de leurs collègues les appellent désormais à faire face aux conséquences.

À quoi pourraient ressembler les conséquences

Puisque les républicains soutiennent toujours qu’ils n’ont rien fait de mal, il y a peu de chances de démissionner. Cela laisse aux démocrates quelques possibilités de discipliner leurs collègues qui diffèrent légèrement à la Chambre et au Sénat: l’expulsion, la censure et la réprimande.

Au Sénat, l’expulsion et la censure sont les deux seules options, et à la Chambre, il y a un potentiel d’expulsion, de censure ou de réprimande. Pour les deux chambres, les deux tiers des législateurs devraient voter pour expulser l’un de leurs collègues – un seuil élevé qui obligerait un nombre important de républicains à voter en faveur de la mesure, dans l’une ou l’autre chambre. Dans le cas des expulsions et des censures, les comités d’éthique de la Chambre et du Sénat ont généralement été impliqués dans l’examen de la conduite d’un législateur et le soutien des résolutions qui décrivent les mesures disciplinaires.

Historiquement, peu de législateurs ont été expulsés parce que la barre d’expulsion est si élevée: le Sénat n’a expulsé que 15 membres au total depuis 1789, et la plupart des expulsions concernaient des membres qui ont soutenu la Confédération pendant la guerre civile. La Chambre n’a expulsé que cinq membres au total, dont la plupart ont été destitués pour des raisons similaires.

La censure, quant à elle, ne nécessite que l’appui d’une majorité simple au Sénat et à la Chambre, et les conséquences varient. Au Sénat, une censure condamne formellement les actions d’un législateur, et à la Chambre, une censure signifie qu’un législateur est effectivement publiquement honteux et réprimandé sur le parquet. Les censures pourraient également conduire un législateur à perdre ses rôles de comité et de direction du parti, bien que cela dépende de la discrétion des chefs de parti dans les deux chambres.

La censure – bien que beaucoup moins sévère qu’une expulsion – est également encore relativement rare. Selon un rapport du Congressional Research Service, seuls 23 législateurs et 9 sénateurs ont été censurés en 2016 pour avoir traité d’autres membres du Congrès, faute financière et divulgation d’informations confidentielles.

À la Chambre, il y a aussi la possibilité pour un législateur d’être «réprimandé», ce qui exigerait toujours un vote à la majorité simple, mais n’inclut pas un avertissement public par les dirigeants de la chambre. Les chefs de parti, séparément, peuvent discipliner leurs propres membres en dehors de ces options: l’ancien représentant Steve King (R-IA), par exemple, a été démis de ses postes de comité par les dirigeants du GOP après avoir fait des commentaires racistes avant une action plus large de la Chambre. Les membres pourraient également encourir des amendes pour leur conduite.

Compte tenu des majorités étroites des démocrates dans les deux chambres, la censure est probablement la punition la plus agressive que les législateurs républicains impliqués dans les objections électorales pourraient subir de la part du Congrès, même si de nombreux démocrates ne la considèrent pas comme une réponse suffisamment dure pour leurs tentatives de saper. la démocratie.

«La censure semble une punition trop insignifiante dans cette affaire horrible, mais c’est le niveau minimal de responsabilité que le membre du Congrès Brooks devrait affronter de la part du même Congrès qu’il a poussé les émeutiers à attaquer», a déclaré Wasserman Schultz à propos d’une résolution poussant à la censure de Brooks.

En fin de compte, les législateurs peuvent également faire face à d’autres conséquences importantes. De nombreux républicains, par exemple, devront expliquer leurs choix aux électeurs lors des élections de 2022.