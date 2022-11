Les conséquences involontaires de l’aide militaire américaine à l’Ukraine révélées – WSJ

La nécessité de produire plus d’armes pour Kiev aurait nui aux ventes d’armes de Washington à Taipei

La politique de Washington consistant à armer continuellement l’Ukraine exacerbe les retards dans les livraisons d’armes à Taïwan, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des responsables du Congrès et du gouvernement familiers avec la question.

Les États-Unis ont dépensé plus de 18,2 milliards de dollars en aide à la sécurité pour Kiev, y compris des systèmes d’artillerie et de missiles à longue portée, depuis que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin fin février, selon le Pentagone. Dans le même temps, l’arriéré de livraisons à Taipei serait passé de plus de 14 milliards de dollars à 18,7 milliards de dollars depuis décembre dernier.

Il a été dit que les armes promises mais pas encore livrées comprennent 208 armes antichars Javelin et 215 systèmes de missiles anti-aériens à l’épaule, tous deux commandés par Taïwan en 2015. Le gouvernement taïwanais n’a pas commenté le rapport, mais son ministère de la Défense reconnu plus tôt cette année que les États-Unis pourraient ne pas livrer certaines commandes dans les délais “en raison de l’évolution de la situation internationale”.

Dans une déclaration au Wall Street Journal, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les États-Unis “continuer à travailler avec diligence pour fournir des capacités à Taïwan le plus rapidement possible tout en veillant à ce que l’Ukraine puisse se défendre contre l’agression russe.”

Lire la suite L’Ukraine reçoit des fournitures d’armes secrètes – FM

La nouvelle concernant les problèmes de livraison survient alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnent toujours pour se remettre des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, et les États-Unis accusent Pékin d’attiser les tensions autour de Taïwan.

Pékin considère l’île, qui a eu un gouvernement séparé depuis la fin des années 1940, comme faisant partie de son propre territoire et s’oppose fermement à toute forme de reconnaissance diplomatique ou d’aide militaire étrangère à Taipei.

Lors d’un sommet en Indonésie le 14 novembre, le président américain Joe Biden a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, et a fait part de ses inquiétudes au sujet de Pékin. “des actions de plus en plus agressives” vers Taïwan, selon la Maison Blanche. Xi a été cité par le journal chinois Global Times disant que l’île est la “ligne rouge” de Pékin, tout en exhortant Washington à respecter la politique d’une seule Chine, ce qui signifie qu’aucun pays ne devrait traiter l’île comme un État indépendant.