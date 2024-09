Les conséquences désastreuses de la suspension des vaccins contre la polio par les talibans en Afghanistan – Firstpost

L’Afghanistan est l’un des deux seuls pays, avec le Pakistan voisin, où la polio continue de se propager. Ainsi, la nouvelle selon laquelle les talibans ont suspendu la vaccination contre la polio aura probablement des conséquences majeures sur le contrôle de la maladie dans le pays et la région environnante. En savoir plus

Les talibans

récemment annoncé qu’ils suspendent sa campagne de vaccination contre la polio en Afghanistan. L’annonce a été faite peu avant le début de la campagne.

La suspension est temporaire, selon les talibans, et est

en raison de les craintes en matière de sécurité et le fait que les femmes sont impliquées dans l’administration du vaccin.

Le poliovirus est un virus hautement contagieux qui touche principalement les enfants de moins de cinq ans, mais toute personne non vaccinée peut être infectée. Le virus se propage d’une personne à l’autre principalement par des traces d’excréments contaminés sur les mains qui pénètrent dans la bouche ou, plus rarement, par des aliments ou de l’eau contaminés.

Il infecte initialement les intestins, entraînant des symptômes tels que fièvre, fatigue, maux de tête et vomissements aux premiers stades de la maladie. Mais à mesure que l’infection progresse, le virus peut envahir le système nerveux, souvent

menant à la paralysie. Dans le pire des cas, les enfants atteints mourront à mesure que la paralysie se propagera aux muscles qui contrôlent la respiration.

La polio était un problème mondial majeur en matière de santé infantile aux XIXe et XXe siècles. Cependant, le développement de vaccins contre la polio nous a permis de prévenir la paralysie induite par la poliomyélite. Il existe deux principaux types de vaccins contre la polio : le vaccin antipoliomyélitique oral vivant atténué (VPO), fabriqué à partir d’un poliovirus affaibli, et le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI).

Suite à l’introduction du

Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite en 1988, le VPO et le VPI ont presque éliminé la maladie. Pourtant, la poliomyélite demeure une menace mondiale, comme on l’a vu récemment avec la

émergence de la polio dans la bande de Gaza.

Campagne de vaccination en Afghanistan

L’Afghanistan est l’un des deux seuls pays, avec le Pakistan voisin, où la polio continue de se propager. Ainsi, la nouvelle selon laquelle les talibans ont suspendu la vaccination contre la poliomyélite aura probablement des conséquences majeures sur le contrôle de la maladie en Afghanistan et dans la région environnante.

Plus tôt en 2024, l’Afghanistan avait eu recours à une stratégie de vaccination porte-à-porte, recommandée par l’OMS, pour la première fois en cinq ans. Cette tactique garantit que la plupart des enfants ont accès au vaccin. Toutefois, dans la province méridionale de Kandahar, les talibans ont eu recours à une campagne de vaccination de mosquée en mosquée, qui s’est révélée moins efficace. On pense donc qu’il y a à Kandahar un grand nombre d’enfants non vaccinés qui sont désormais susceptibles d’être infectés.

Au niveau local, ce revers en matière de vaccination présente non seulement un risque pour les enfants afghans, mais également pour les enfants des pays frontaliers du Pakistan. Cela est dû aux niveaux élevés de mouvement à travers les frontières entre les deux pays.

« L’Afghanistan est le seul pays voisin d’où les Afghans viennent en grand nombre au Pakistan puis repartent », a déclaré Anwarul Haq, coordinateur du Centre national des opérations d’urgence pour l’éradication de la poliomyélite.

dit Presse associée.

Une propagation plus large dans le pays

L’Afghanistan a déjà connu une augmentation des cas de polio paralytique en 2024,

soulèvement de six en 2023 à 14 cas confirmés en 2024 jusqu’à présent. La paralysie survient dans environ une infection sur 200, cette augmentation de la poliomyélite paralytique suggère donc une propagation beaucoup plus large de l’infection dans la région. Cela inclut le Pakistan, qui a signalé 13 cas jusqu’à présent cette année.

Avec la diminution du nombre de vaccinations et l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables à l’infection par la polio, nous assisterons probablement à une augmentation du nombre de cas de polio paralytique dans un avenir proche. Cette augmentation potentielle de la propagation virale, associée au nombre de personnes voyageant à l’intérieur et à l’extérieur de la région, pourrait conduire à la propagation de la polio au-delà de l’Afghanistan et du Pakistan et dans des régions telles que l’Inde et l’Iran.

Malheureusement, ceux qui ne sont pas vaccinés seront également sensibles au

poliovirus dérivé d’une souche vaccinale. C’est là que le vaccin OPV, qui contient une version atténuée du virus, a pu se propager dans les zones à faible couverture vaccinale, permettant au virus de retrouver sa virulence.

Cela a donné lieu à de nouvelles épidémies d’origine vaccinale dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Asie occidentale, qui représentent désormais la plupart des cas de polio paralytique dans le monde.

Lee Sherryassocié de recherche postdoctoral, École des maladies infectieuses et immunitaires,

Université de Glasgow

Cet article est republié à partir de

La conversation sous licence Creative Commons. Lire le

article original.