Les conséquences des grèves à Hollywood laissent l’avenir de l’industrie du divertissement américaine incertain

La statue de la Screen Actors Guild devant le panneau Hollywood à Los Angeles, aux États-Unis, le 20 janvier 2015. (Xinhua/Yang Lei)

L’évolution vers les plateformes numériques et l’évolution des préférences du public remodèlent également le paysage du divertissement, et la grève n’a pas permis au syndicat de gagner un pourcentage des revenus du streaming, les studios ayant plutôt négocié un nouveau paiement résiduel basé sur des mesures de performance.

par Julia Pierrepont III

LOS ANGELES, 10 novembre (Xinhua) — Après une grève de 118 jours qui a paralysé l’industrie américaine du divertissement, Hollywood est prêt à revenir à l’action.

L’accord de principe entre le syndicat Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) et les studios et les principales sociétés de médias a mis fin à la grève jeudi et a insufflé une nouvelle vie au secteur américain du cinéma et de la télévision, qui pèse 134 milliards de dollars.

Une autre grève, celle de la Writers Guild of America (WGA), également un puissant syndicat hollywoodien représentant plus de 11 000 scénaristes, a pris fin en septembre après qu’un accord ait été trouvé entre les scénaristes et les grands studios.

Bien que les grèves soient terminées, leurs impacts économiques et sanitaires sont loin d’être résolus, ce qui laisse les professionnels et les parties prenantes du secteur préoccupés par le chemin vers la reprise, avec des répercussions financières et des problèmes sous-jacents qui devraient persister dans le futur.

Les analystes estiment que, à mesure que l’impact des grèves s’est propagé au-delà d’Hollywood, elles ont retiré environ 5 milliards de dollars à l’économie californienne.

Sur le plan financier, l’accord négocié a marqué une victoire significative pour la SAG-AFTRA, qui représente environ 160 000 professionnels des médias.

Dirigé par Fran Drescher, connue pour son rôle dans “The Nanny”, le syndicat a adopté une position agressive dans les négociations et des semaines de négociations ont abouti à ce que les studios répondent à la contre-offre de la guilde avec un paquet “historique”.

Le paquet comprenait des augmentations substantielles de salaires et de primes, une meilleure rémunération pour le contenu en streaming, un meilleur financement des soins de santé et des garanties contre l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Mais malgré les progrès réalisés par la SAG-AFTRA, l’évolution de l’économie de l’industrie du divertissement suscite des inquiétudes. Même si les acteurs peuvent obtenir des salaires plus élevés, la réduction du volume de travail pourrait compenser ces avantages financiers. Les sociétés de médias, aux prises avec des pertes liées au streaming, ont réduit leur production de contenu.

Par exemple, Hulu de Disney devrait produire environ un tiers de séries en moins en 2024 par rapport à 2022. Et Sony a reporté à 2024 la sortie de sa collaboration avec les studios Marvel “Kraven the Hunter”, et a retardé son prochain film “Spider-Verse”.

“En raison des retards dans la production et des contraintes dans les activités de promotion, nous constatons des impacts négatifs tels qu’un retard dans la sortie de certains films et un retard dans la livraison des productions télévisuelles”, ont révélé les dirigeants de Sony lors d’une conférence téléphonique jeudi. “Nous avons intégré l’impact que l’on peut escompter à l’heure actuelle dans nos prévisions pour l’exercice financier.”

AMC Entertainment, un acteur majeur de l’industrie du théâtre, a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences des grèves. La société a publié ses résultats après la résolution de la grève et a vu ses actions chuter de plus de 10 pour cent à la suite des résultats. En réponse aux défis posés par les grèves, AMC a annoncé son intention de vendre davantage d’actions par le biais d’une offre secondaire.

Warner Bros. Discovery, un autre acteur majeur de l’industrie du divertissement, a été confronté à ses propres défis en raison des grèves. Le directeur financier de l’entreprise, Gunnar Wiedenfels, a souligné que les grèves avaient eu un impact significatif sur les performances de ses studios, notamment dans le secteur de la télévision.

Il a déclaré que les perturbations causées par les grèves ont affecté la production et la diffusion du contenu télévisuel, entraînant une baisse des revenus télévisuels. Même si la société a enregistré de solides performances dans le domaine des films et des jeux, les effets négatifs des grèves jettent une ombre sur ses perspectives financières.

“Il devient de plus en plus clair aujourd’hui que, tout comme 2023, 2024 comportera son lot de complexité, notamment en ce qui concerne la possibilité d’une persistance des tendances publicitaires atones”, a déclaré Wiedenfels. “Nous ne voyons pas quand cela va tourner.”

Ainsi, après la grève, le potentiel de réussite à long terme pourrait être tempéré par les réalités économiques auxquelles est confronté le secteur. Les acteurs hollywoodiens pourraient se retrouver à gagner davantage pour leurs rôles, mais le volume global de travail pourrait ne pas retrouver les niveaux d’avant la grève.

Et même si la grève a permis aux créatifs de bénéficier d’une certaine protection contre l’empiétement de l’IA sur leur travail, il est peu probable que la menace que représente l’IA pour les rôles traditionnels et les structures de rémunération des acteurs et des écrivains disparaisse à mesure que la technologie continue de progresser dans tous les secteurs.

La voie à suivre pour la SAG-AFTRA et le secteur du divertissement dans son ensemble nécessitera de s’adapter à un paysage changeant, d’adopter la technologie tout en protégeant les droits et les moyens de subsistance de ses membres.

Alors que l’industrie s’engage dans ce nouveau chapitre, il reste à voir comment l’équilibre entre rémunération, opportunités de travail et progrès technologiques façonnera l’avenir d’Hollywood.

La conclusion de la grève signifie un retour à la production, mais elle marque également le début d’un débat plus large sur la durabilité et la résilience de l’industrie dans un monde en évolution rapide. ■