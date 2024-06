Les conséquences des élections européennes frappent l’euro et les actions : les marchés se replient

(Bloomberg) — L’euro est tombé à son plus bas niveau en un mois après que le président français Emmanuel Macron a convoqué un vote législatif à la suite d’une défaite écrasante aux élections du Parlement européen.

La monnaie commune a chuté de 0,4%, reculant aux côtés des actions européennes et des obligations françaises. BNP Paribas SA et Société Générale SA ont chuté de plus de 6% alors que les banques ont mené les pertes parmi les actions à Paris.

Les gains de l’extrême droite française lors du vote pour les législateurs européens ont incité Macron à parier sur des élections anticipées pour freiner la montée de sa rivale, Marine Le Pen. Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz a également subi des pertes humiliantes, les partis centristes du bloc ont pour l’essentiel tenu bon.

Pour la devise, le risque lié aux résultats de dimanche est que « le mouvement d’extrême droite européen s’ancre dans des positions de pouvoir plus élevées », a déclaré Simon Harvey, responsable de l’analyse des changes chez Monex Europe. Cette faiblesse « va probablement rester durable aussi longtemps que les sondages nationaux soutiendront une consolidation du soutien à Le Pen ».

L’euro est déjà entré dans la zone de faiblesse après avoir subi vendredi sa plus forte perte en près de deux mois, alors que les chiffres de l’emploi plus forts que prévu aux États-Unis ont soutenu le dollar. L’attention va maintenant se tourner vers les décideurs de la Réserve fédérale qui actualiseront leurs prévisions de taux mercredi après que les données de la semaine dernière aient tempéré l’optimisme quant à l’ampleur de l’assouplissement politique cette année.

« Un résultat belliciste de la Fed ce mercredi pourrait s’avérer plus difficile à surmonter » pour l’euro que les élections européennes, a déclaré lundi Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, dans une note.

Dans le même temps, le dollar s’est renforcé par rapport à un panier de devises tandis que les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé. Southwest Airlines Co. a augmenté de 5,5 % dans les échanges avant commercialisation après que le Wall Street Journal a rapporté qu’Elliott Investment Management avait acquis une participation de près de 2 milliards de dollars dans le transporteur américain.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé pour une troisième journée.

L’indice boursier MSCI Asie-Pacifique a peu changé, tandis que les traders se sont également concentrés sur l’Inde alors que le Premier ministre Narendra Modi s’apprête à présenter les portefeuilles de son cabinet plus tard lundi.

Quelques événements marquants cette semaine :

Inscriptions au chômage au Royaume-Uni, chômage, mardi

Chine IPC, PPI mercredi

Décision sur les taux en Thaïlande, mercredi

IPC indien, production industrielle, mercredi

PIB mensuel du Royaume-Uni, mercredi

Demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis, IPC, mercredi

Décision du FOMC, résumé trimestriel des projections économiques, conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi

Chômage en Australie, jeudi

Production industrielle de la zone euro, jeudi

Inscriptions au chômage aux États-Unis, PPI, jeudi

John Williams, de la Fed de New York, modère jeudi la discussion avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Réunion annuelle de Tesla, jeudi

Décision sur les taux au Japon, vendredi

Sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

Austan Goolsbee de la Fed de Chicago et Lisa Cook, gouverneure de la Fed, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :

Actions

Le Stoxx Europe 600 recule de 0,7% à 10h17, heure de Londres

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,2%

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0,3%

L’indice MSCI Asie-Pacifique a peu changé

L’indice MSCI Marchés émergents a chuté de 0,4%

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%

L’euro a chuté de 0,4% à 1,0758 $

Le yen japonais a peu varié à 156,80 pour un dollar

Le yuan offshore a peu changé à 7,2654 pour un dollar.

La livre sterling a peu changé à 1,2709 $

Crypto-monnaies

Bitcoin a chuté de 0,4% à 69 384,41 $

L’éther a chuté de 0,8% à 3 671,26 $

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de deux points de base à 4,45%

Le rendement allemand à 10 ans a progressé de trois points de base à 2,65%

Le rendement britannique à 10 ans a progressé de quatre points de base à 4,30%

Matières premières

