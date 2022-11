Les “conséquences” de Biden pour l’Arabie saoudite récoltent des résultats discrets

Commentez cette histoire Commentaire

Malgré sa réaction furieuse à la décision de l’Arabie saoudite le mois dernier de réduire la production de pétrole face aux pénuries mondiales et aux menaces de représailles, l’administration Biden recherche des signes indiquant que les relations de sécurité étroites entre Washington et Riyad, qui durent depuis des décennies, peuvent être sauvées. Ces liens et un engagement à aider à protéger ses partenaires stratégiques – en particulier contre l’Iran – font partie intégrante des défenses américaines au Moyen-Orient. Lorsque de récents rapports de renseignement ont mis en garde contre des attaques imminentes de missiles balistiques et de drones iraniens contre des cibles en Arabie saoudite, le commandement central américain a lancé des avions de guerre basés dans la région du golfe Persique vers l’Iran dans le cadre d’un état d’alerte global élevé des forces américaines et saoudiennes.

Le brouillage des jets, envoyé comme une démonstration de force armée et non signalé auparavant, était la dernière illustration de la force et de l’importance d’un partenariat que l’administration a déclaré qu’elle réévaluait actuellement.

“Il va y avoir des conséquences pour ce qu’ils ont fait”, a déclaré le président Biden après que les Saoudiens ont accepté le mois dernier, lors d’une réunion du cartel de l’énergie OPEP Plus qu’ils président, de réduire la production de 2 millions de barils par jour.

Les réductions ne servent qu’à augmenter les prix, a accusé la Maison Blanche, et profiteraient à la Russie, membre du cartel, précisément au moment où les États-Unis et leurs alliés tentaient d’étouffer les revenus pétroliers de Moscou pour saper sa guerre en Ukraine.

Dans les jours de colère qui ont suivi, les Saoudiens ont publiquement rétorqué que l’administration avait demandé que les coupes soient retardées d’un mois, suggérant indirectement que Biden voulait éviter une augmentation des prix à la pompe à essence avant les prochaines élections américaines de mi-mandat. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a laissé entendre aux journalistes que les Saoudiens essayaient de “transformer” les inquiétudes américaines concernant l’Ukraine et la stabilité énergétique mondiale en un stratagème politique intérieur, et de détourner les critiques de la guerre contre la Russie.

De nombreux législateurs, dont certains préconisent depuis longtemps de couper les liens avec les Saoudiens, ont réagi avec une indignation encore plus grande, appelant au retrait immédiat de milliers de soldats américains stationnés dans le royaume et à l’arrêt de toutes les ventes d’armes, entre autres mesures punitives.

Mais la Maison Blanche, alors qu’elle réfléchit à la manière de tenir la promesse de “conséquences” de Biden et malgré sa colère persistante, est devenue inquiète de la réaction que sa réponse a provoquée chez elle. Plutôt que d’agir rapidement pour réagir, il joue pour gagner du temps, cherchant des moyens de ramener les Saoudiens dans le droit chemin tout en préservant de solides liens de sécurité bilatéraux.

« Sommes-nous en train de rompre la relation ? Non », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat sur ce qui est devenu une situation politique et diplomatique sensible. “Nous avions un désaccord fondamental sur l’état du marché pétrolier et de l’économie mondiale, et nous examinons ce qui s’est passé.”

“Mais nous avons des intérêts importants en jeu dans cette relation”, a déclaré le responsable.

Le pétrole et l’influence de l’Arabie saoudite sur le marché mondial viennent juste après les intérêts stratégiques américains dans le golfe Persique, où le royaume joue un rôle central, notamment dans la lutte contre l’agression iranienne. La Maison Blanche, qui a confirmé un rapport du Wall Street Journal sur la récente menace iranienne et l’alerte de haut niveau, a refusé de commenter le lancement d’avions de combat américains.

“Centcom est attaché à notre partenariat militaire stratégique de longue date avec l’Arabie saoudite”, a déclaré le porte-parole du commandement, Joe Buccio. “Nous ne discuterons pas des détails opérationnels.” Les États-Unis maintiennent d’importants moyens aériens dans la région, y compris des avions de combat F-22 en Arabie saoudite, bien que l’endroit à partir duquel ils ont été brouillés n’ait pas été clair.

Seulement 6 % environ des importations américaines de pétrole proviennent désormais d’Arabie saoudite. La Chine est le plus grand partenaire commercial du royaume et les liens commerciaux avec la Russie se sont élargis. Mais les liens de sécurité et de renseignement sont la clé de voûte des relations américano-saoudiennes, et les responsables de la défense à Washington sont troublés par ce que le bouleversement actuel pourrait signifier.

Les principaux déploiements américains là-bas ont pris fin après l’invasion de l’Irak en 2003, et il y a eu des tensions bilatérales répétées ces dernières années, notamment des préoccupations en matière de droits de l’homme concernant la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen et le meurtre en 2018 par des agents saoudiens du journaliste et critique du régime Jamal Khashoggi. , un résident américain et chroniqueur pour le Washington Post.

Il y a environ 2 500 forces américaines actuellement en Arabie saoudite, dont beaucoup sont impliquées dans des travaux de renseignement et de formation de haute technologie. Les États-Unis sont le fournisseur de près des trois quarts de tous les systèmes d’armes utilisés par l’armée saoudienne, y compris les pièces, les réparations et les mises à niveau constamment nécessaires.

Les ventes militaires au royaume ont fait l’objet de controverses répétées ces dernières années, car de nombreux membres du Congrès s’y sont opposés. Alors que le président Donald Trump, qui se vantait de milliards de ventes américaines potentielles aux Saoudiens, a opposé son veto aux tentatives du Congrès d’arrêter certaines transactions, Biden a interdit l’achat par le royaume d’armes américaines offensives peu de temps après son entrée en fonction.

Depuis lors, il y a eu deux achats saoudiens majeurs, des missiles air-air et des missiles de remplacement pour les batteries de défense aérienne Patriot. Une autre commande de 300 missiles Patriot – à plus de 3 millions de dollars par unité – a été approuvée par le département d’État en août, après une visite de Biden dans le royaume, où il aurait cru avoir conclu un accord avec le prince héritier pour ne pas réduire la production de pétrole.

Bien que le Congrès ne se soit pas officiellement opposé à la nouvelle vente dans un délai de 30 jours, rien n’indique publiquement que la prochaine étape de la transaction – un contrat signé avec le ministère de la Défense – a été franchie. Le Pentagone n’a “rien à annoncer pour le moment” concernant la vente, a déclaré vendredi le porte-parole, le lieutenant-colonel Cesar Santiago.

Reflétant le niveau actuel de colère du Congrès, le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) a déclaré la semaine dernière que toutes les ventes d’armes à l’Arabie saoudite devraient être arrêtées et que tous les systèmes Patriot devraient être retirés et envoyés en Ukraine. “Si l’Arabie saoudite n’est pas disposée à prendre le parti de l’Ukraine et des États-Unis sur la Russie, pourquoi devrions-nous garder ces patriotes en Arabie saoudite alors que l’Ukraine et nos alliés de l’OTAN en ont besoin”, a écrit Murphy sur Twitter.

Alors que deux systèmes Patriot contrôlés par les États-Unis restent en Arabie saoudite pour protéger le personnel américain des attaques de missiles des rebelles houthis du Yémen, et vraisemblablement de l’Iran, la majeure partie des systèmes utilisés là-bas ont été achetés il y a des années par les Saoudiens et appartiennent au royaume.

Biden a déclaré qu’il souhaitait consulter les législateurs sur les «conséquences» promises, et bien que les déclarations fortes des législateurs renforcent sa menace, la suspension actuelle du Congrès donne également à l’administration un peu de répit.

Les objections les plus fortes au statu quo avec le royaume sont venues des démocrates. Le représentant Ro Khanna (Californie) et le sénateur Richard Blumenthal (Conn.) ont présenté le mois dernier un projet de loi visant à suspendre toutes les ventes d’armes américaines à l’Arabie saoudite jusqu’à ce qu’ils reconsidèrent les réductions de production de pétrole. “Les Saoudiens doivent reprendre leurs esprits”, a déclaré Blumenthal en annonçant la mesure. “Le seul but apparent de cette réduction des approvisionnements en pétrole est d’aider les Russes et de nuire aux Américains.” Un projet de loi distinct par un trio de membres de la Maison démocrate, dirigé par le représentant Tom Malinowski (NJ) exigerait le retrait des troupes américaines d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Le sénateur Robert Menendez (DN.J.), le puissant président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a publié le mois dernier une déclaration disant que “les États-Unis doivent immédiatement geler tous les aspects de notre coopération avec l’Arabie saoudite”, et a juré qu’il ” ne donne son feu vert à aucune coopération avec Riyad tant que le royaume n’aura pas réévalué sa position vis-à-vis de la guerre en Ukraine.

La plupart des républicains qui ont pris position sur la question ont déclaré que Biden devrait profiter de l’occasion des réductions pour augmenter la production nationale de pétrole, bien que les États-Unis pompent déjà environ un million de barils par jour de plus que lorsque Biden a pris ses fonctions.

Jusqu’à présent, l’administration n’a fourni aucun indice quant aux mesures punitives, le cas échéant, qu’elle pourrait envisager lors de son examen de la relation, et ne semble pas pressée de décider. “Nous n’avons pas besoin d’être pressés”, a déclaré Kirby la semaine dernière. Entre-temps, les responsables ont souligné les mesures que les Saoudiens auraient prises pour apaiser la colère des États-Unis et prouver qu’ils ne penchent pas vers la Russie.

“Notre mécontentement a déjà été clairement exprimé et a déjà eu un impact”, a déclaré le haut responsable. “Nous avons vu les Saoudiens réagir de manière constructive.”

En plus d’un vote saoudien en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du mois dernier condamnant l’annexion illégale par la Russie de quatre régions d’Ukraine, le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, a appelé le président Volodymyr Zelensky pour lui dire que l’Arabie saoudite contribuerait 400 millions de dollars. en aide humanitaire à l’Ukraine, bien plus que son seul don précédent de 10 millions de dollars en avril.

Les Saoudiens ont activement soutenu une récente trêve au Yémen que l’administration Biden a défendue. Et après des années d’efforts américains pour persuader les pays du golfe Persique d’adopter un système régional de défense antimissile contre l’Iran, longtemps résisté par les Saoudiens, l’administration estime qu’elle progresse enfin.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a indiqué que ce n’était pas encore suffisant. S’adressant la semaine dernière à Bloomberg News, il a qualifié le vote de l’ONU et le don de l’Ukraine de “développements positifs”, bien qu'”ils ne compensent pas [for] la décision prise par l’OPEP Plus sur la production.

Mais plus le temps passe, plus l’Arabie saoudite aura de chances de redresser la situation et de tempérer toute réponse américaine. Un indicateur clé devrait apparaître le mois prochain, lorsque l’Union européenne a prévu une interdiction des importations maritimes de pétrole brut russe – suivie d’une interdiction de tous les produits pétroliers russes deux mois plus tard – et des plans promus par les États-Unis pour imposer un plafond de prix sur Pétrole russe.

Toute pénurie de marché que ces mesures pourraient créer pourrait être compensée par une augmentation de la production de l’Arabie saoudite, estiment les responsables. Le ministre saoudien de l’Énergie, Abdulaziz bin Salma, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence d’investisseurs à Riyad que c’était le plan de son pays depuis le début.

Les Saoudiens ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que leur seul intérêt était la stabilité du marché mondial. Une production réduite maintenant, a déclaré le ministre, créerait une capacité de réserve pour compenser les sanctions à venir contre la Russie sans créer de déficits mondiaux majeurs.

“Vous devez vous assurer de créer une situation où si les choses [get] pire, vous avez la capacité » de répondre, a-t-il dit. “Nous serons le fournisseur de ceux qui veulent que nous fournissions.”