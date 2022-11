Les conseils s’apprêtent à couper les lignes d’autobus, les bibliothèques et les lampadaires

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les conseils de toute l’Angleterre prévoient de procéder à des coupes importantes dans les lignes de bus, les bibliothèques, les lampadaires et d’autres services vitaux, a révélé une nouvelle enquête surprenante alors que les craintes grandissent d’un retour à l’austérité.

L’enquête du County Councils Network (CCN) a également révélé que de nombreux conseils sont susceptibles de réduire les forfaits de soins sociaux pour adultes dans le but d’éviter la faillite.

Cela survient alors que Rishi Sunak et son chancelier Jeremy Hunt se préparent à annoncer des réductions de dépenses lors du budget de la semaine prochaine, alors que les experts avertissent que le gouvernement local, la police et les transports pourraient tous être touchés.

Seul un conseil sur cinq (22%) est convaincu d’éviter l’insolvabilité l’année prochaine s’il n’y a pas de soutien supplémentaire dans la déclaration d’automne de M. Hunt, a déclaré le CCN.

Quelque 72 % des conseils ont déclaré qu’il était probable qu’ils devraient restreindre l’admissibilité aux services de protection sociale pour adultes en raison de déficits budgétaires.

L’enquête a également révélé que 75 % des conseils ont déclaré qu’il était probable qu’ils réduiraient tout ou partie des subventions aux itinéraires d’autobus, tandis que plus de la moitié (56 %) ont déclaré qu’ils réduiraient probablement le nombre de bibliothèques.

Et près des deux tiers – 63% – ont déclaré qu’il était probable qu’ils éteindraient complètement certains lampadaires ou au moins les éteindraient à certaines périodes de la nuit.

Le conseiller Sam Corcoran, vice-président travailliste du CCN, a averti: “Si le chancelier n’épargne pas les conseils de nouvelles coupes et ne fournit pas plus de financement aux autorités locales, tout est sur la table pour déterminer quels services vitaux couper.”

M. Hunt prévoit de réduire la croissance prévue des dépenses publiques quotidiennes de 3,7% à 1% seulement après 2025 – une compression qui marquerait un retour à la période d’austérité des années 2010.

Le Trésor prévoit des augmentations des dépenses publiques comprises entre 1 et 2% avant le budget d’automne de la semaine prochaine, selon Les temps.

La Resolution Foundation a déclaré que cela signifierait un retour aux coupes de l’ère de l’austérité dans les départements de Whitehall et le gouvernement local, car la petite augmentation des dépenses quotidiennes serait bien inférieure à l’inflation.

Krishan Shah, économiste au groupe de réflexion, a averti : “Cela signifierait réduire les services comme la police, les transports et le gouvernement local – qui sont déjà soumis à de fortes pressions – à des niveaux observés pour la dernière fois au plus fort de la période d’austérité”.

La patronne du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Sunak et Hunt ne doivent pas répéter les erreurs de Cameron et Osborne. Les coupes conservatrices au cours des 12 dernières années ont signifié la reprise la plus lente depuis un siècle. »

La chancelière fantôme travailliste Rachel Revees a ajouté: “Nous sommes déjà prêts à être près du bas des classements mondiaux en matière de croissance, mais tout ce que les conservateurs proposent encore une fois, c’est l’austérité.”

S’adressant aux diffuseurs, M. Hunt a déclaré qu’il devait “maîtriser l’inflation, équilibrer les comptes et faire baisser la dette – il n’y a pas d’autre moyen”.

Le chancelier a déclaré qu’il était confronté à des choix “très difficiles” à faire en matière de réductions, mais a déclaré que le gouvernement devait montrer qu’il avait un plan pour rendre la récession à venir “moins profonde et plus rapide”.

Le Royaume-Uni est peut-être entré dans ce qui, selon les experts, pourrait être la plus longue récession depuis un siècle, l’économie ayant officiellement reculé de 0,2 % entre juillet et septembre.

Si l’économie se contracte également au cours des trois derniers mois de cette année, comme le prédisent les experts, cela plongerait l’économie dans une récession qui pourrait durer deux ans.