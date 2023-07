Les conseils m’ont aidé à gagner des millions de dollars

« Prenez votre temps, sentez les gens et utilisez le pouvoir de discernement avant de prendre des décisions drastiques dans la vie et l’entrepreneuriat », a déclaré Kane à CNBC Make It, racontant un conseil de Grede qui a changé son approche des affaires.

Aujourd’hui, elle a réalisé plus de 4,9 millions de dollars de revenus à vie – et une leçon de requin invité, Emma Grede, l’a aidée à le faire.

Les conseils de Grede ont fini par s’avérer immédiatement utiles pendant que Kane délibérait sur son accord « Shark Tank ».

Elle a accepté une offre avec Grede et Lori Greiner lors de son épisode : 200 000 $ en échange de 30 % du capital de sa marque. Cet accord, cependant, était en fait un « accord de poignée de main », et Kane a conclu un accord différent hors caméra.

« Après diligence raisonnable [and] tant de temps s’était écoulé, littéralement neuf mois, j’ai décidé de ne partir qu’avec Emma « , dit Kane. Elle a pris ce temps pour prendre une décision difficile – une décision qui lui a laissé moins de financement, mais lui a permis de garder une plus grande participation dans son propre compagnie.

« Emma Grede est actuellement mon investisseur pour la moitié du prix [and] la moitié du pourcentage. C’est une décision que j’ai prise en pensant à où je veux voir mon entreprise et à ce qui a du sens », dit-elle.

Kane s’est également appuyée sur les conseils de Grede pour développer son entreprise après que son apparition dans « Shark Tank » ait provoqué un afflux de nouvelles commandes. Elle a pris un certain temps pour évaluer ses propres objectifs commerciaux et, après avoir décidé qu’elle devait embaucher plus de personnes, Kane a pris une position ferme contre l’embauche de membres de la famille ou d’amis, a-t-elle déclaré.

Travailler avec des personnes avec lesquelles vous avez déjà eu des relations étroites peut être « une pente très glissante » qui peut entraîner des drames et des distractions inutiles, dit Kane, et certains experts sont d’accord.

« Je pense qu’il vaut mieux ne pas s’occuper de ça », dit-elle.

Kin Apparel a grandi pour employer 15 membres d’équipe, permettant à Kane de gérer plus efficacement l’emballage, le service client, le marketing et la logistique, et de rapporter plus d’argent, tout en évitant tout drame potentiel de travailler avec des amis ou des membres de la famille, dit-elle.

C’est une réalisation dont elle est extrêmement fière, car le défi de maintenir l’élan après la pandémie lui a causé de l’anxiété et des doutes, dit-elle.

« Je suis un fondateur solo, donc la plupart du temps, je [was] assis là comme, ‘C’est beaucoup. Cette entreprise est en pleine croissance », dit-elle. « Pendant la pandémie, tout le monde soutenait les entreprises appartenant à des Noirs, alors j’étais sûre de la tuer. Mais le fait est que le tuer à 20 000 $ n’est pas la même chose que le tuer à un million de dollars. Vous avez besoin de personnes pour vous aider à y arriver. Cela a donc été une énorme expérience d’apprentissage pour moi. »

Maintenant, alors que Kane a hâte d’avoir Kin Apparel dans les magasins de détail, elle est reconnaissante pour son expérience sur « Shark Tank » et les conseils de Grede.

« Shark Tank a été l’un des meilleurs moments de ma vie », dit-elle. « Mais il y a encore tellement de choses à faire et à faire si je veux voir mon entreprise [reach new heights.] »

