Brexit

Les conseils, les écoles et les hôpitaux pourront limiter les offres de contrats aux entreprises locales dans le cadre d’une refonte post-Brexit qui les encouragera à «acheter des Britanniques».

Dans le cadre d’un remaniement des règles sur les marchés publics, le secteur public sera autorisé à restreindre la concurrence pour les marchés de travaux publics d’une valeur maximale de 4,7 millions de livres sterling à «une certaine zone géographique» ou aux petites entreprises ou organismes de bienfaisance.

Les changements, énoncés dans un nouveau livre vert, leur permettront également de limiter les contrats de biens et de services jusqu’à une valeur de 122 000 £, ce qui, selon les ministres, stimulerait la croissance et le recrutement locaux et «améliorerait les communautés à travers le Royaume-Uni».

Cela vient après que M. Johnson a déclaré l’année dernière qu’il utiliserait le Brexit pour lancer un «feu de joie» sur les formalités administratives liées aux achats et s’assurer que le secteur public «soutiendrait les entreprises britanniques».

Cependant, des opportunités de valeur plus élevée resteront probablement ouvertes aux entreprises européennes dans le cadre des règles de concurrence internationales, tandis que certains types de contrats dépendront également de tout accord commercial conclu avec Bruxelles.

Écrivant pour telegraph.co.uk, le ministre du Cabinet Office, Lord Agnew, a déclaré que le Brexit avait donné au Royaume-Uni «l’opportunité de concevoir un système de passation des marchés publics qui fonctionne vraiment pour le Royaume-Uni».

Il a ajouté que les réformes «réduiront la paperasse, uniformiseront les règles du jeu pour les petites entreprises et garantiront aux contribuables un meilleur rapport qualité-prix».

«Quitter l’UE nous permet d’avancer des plans substantiels de refonte de nos réglementations afin de garantir le maximum d’avantages pour le secteur public et l’économie britannique», a-t-il poursuivi.

«Cela nous permet de réduire les formalités administratives, de faire progresser l’innovation et de mettre en place des règles pour nous assurer que toutes les entreprises – quelle que soit leur taille – obtiennent une chance équitable d’obtenir des marchés publics afin que nous puissions tous bénéficier de l’utilisation de leurs services innovants et de haute qualité. . »

Élaborées par des spécialistes des marchés publics internationaux au cours des 14 derniers mois, les réformes garantiront également que les fonctionnaires qui passent 292 milliards de livres sterling de marchés publics par an seront invités à prendre davantage en compte la «valeur sociale plus large» lors de l’examen des offres.

Cela leur donnera une plus grande flexibilité pour prendre en compte l’impact d’un contrat sur l’emploi local, les programmes de formation ou les questions sociales et environnementales lors du choix entre les offres.

Une nouvelle unité de supervision sera également lancée, qui mettra les entrepreneurs au défi d’améliorer les «compétences commerciales» et la transparence.

Cela signifie que les entreprises ayant une mauvaise réputation dans des domaines comme le traitement de leur main-d’œuvre ou de l’environnement pourraient perdre des contrats à moins qu’elles ne nettoient leur acte.

Il s’ensuit des critiques selon lesquelles les règles de l’UE sur l’optimisation des ressources étaient trop étroitement ciblées et ne prenaient pas correctement en compte l’avantage économique plus large d’opter pour des entreprises locales par rapport aux soumissionnaires moins chers de l’étranger.

Dans le même temps, plus de 300 réglementations complexes seront abandonnées et remplacées par un seul règlement uniforme, tandis qu’un ensemble de sept types de procédures de passation de marchés sera également réduit à trois.

Suite à des critiques généralisées sur les pratiques de passation des marchés du gouvernement pendant la pandémie de coronavirus, les ministres promettent également de proposer des «mesures supplémentaires de transparence» pour s’assurer que le contribuable est mieux informé des dépenses.

Les ministres bénéficieront également d’une plus grande influence pour bloquer les «fausses contestations juridiques» des soumissionnaires non retenus, qui, selon eux, «retardent trop souvent les projets du secteur public et entraînent une escalade des coûts».