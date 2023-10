Écoutez l’article

5 minutes

Cet audio est généré automatiquement. S’il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des commentaires.

Que ce soit avec tutorat 1:1 basé sur l’intelligence artificielle services destinés aux étudiants ou à un aide à la construction de cours pour les enseignants, les entreprises de technologie éducative adoptent de plus en plus l’IA – d’autant plus que ChatGPT est entré en scène en novembre 2022.

Alors que les responsables de l’éducation et les décideurs politiques pèsent le pour et le contre de l’utilisation de l’IA, les Association de l’industrie du logiciel et de l’information a publié mardi des principes pour guider les entreprises lors du développement d’outils pour la salle de classe.

Les principes SIIA pour les entreprises de technologie éducative conseillent :

Les outils d’IA doivent répondre aux besoins des étudiants, des familles et des éducateurs.

Les outils d’IA doivent considérer l’équité éducative, l’inclusion et les droits civiques comme des facteurs cruciaux pour favoriser des environnements d’apprentissage positifs.

Les outils d’IA doivent protéger les données et la vie privée des étudiants.

Les technologies d’IA doivent être transparentes afin que les communautés scolaires comprennent comment les utiliser.

Les entreprises de technologie éducative devraient collaborer avec les écoles et les parties prenantes pour expliquer les risques et les avantages liés à l’utilisation de ces nouvelles technologies.

Les entreprises développant des outils d’IA devraient adopter les meilleures pratiques en matière de responsabilité, d’assurance et d’éthique.

L’industrie des technologies éducatives, dans son ensemble, devrait travailler avec les communautés scolaires pour soutenir la culture de l’IA chez les éducateurs et les étudiants.

Ces principes interviennent alors que l’industrie des technologies éducatives montre à nouveau des signes d’essor. Market.Us prévoit ce mois-ci les dépenses en technologie éducative vont monter en flèche de 14,8 milliards de dollars à 132,4 milliards de dollars à l’échelle mondiale entre 2022 et 2032.

« L’IA étant utilisée par de nombreux enseignants et établissements d’enseignement, nous avons déterminé qu’il était essentiel de travailler avec le secteur des technologies éducatives pour développer un ensemble de principes visant à guider le développement et le déploiement futurs de ces technologies innovantes », a déclaré Chris Mohr, président de SIIA. dans un communiqué mardi.

Les orientations SIIA reflètent à la fois les préoccupations actuelles et les promesses que l’IA peut susciter lorsqu’elle est intégrée dans la salle de classe. Les chefs d’établissement et les experts en technologies éducatives continuent de mettre en garde contre problèmes de confidentialité des donnéesles préjugés, les risques de plagiat et le potentiel de l’IA à retarder les capacités de réflexion critique des étudiants.

Punya Mishra, doyen associé des études et de l’innovation et professeur au Mary Lou Fulton Teachers College de l’Arizona State University, a déclaré qu’il considérait l’IA comme un assistant personnel plutôt que comme un outil permettant de faire entièrement le travail à la place de quelqu’un.

Par exemple, si un enseignant souhaite utiliser l’IA générative pour développer un jeu mathématique pour un plan de cours, il devrait demander à ChatGPT plusieurs exemples au lieu de lui demander de créer un seul jeu, a déclaré Mishra.

“Ensuite, vous choisissez ceux que vous aimez, ceux que vous n’aimez pas, ce que vous aimeriez modifier”, a déclaré Mishra, qui siège également au conseil exécutif de la Society for Information Technology in Teacher Education. « Ne prenez pas ce que cela génère au pied de la lettre. »

Se méfiant des préjugés implicites de l’IA, Mishra a déclaré que des garde-fous sont nécessaires pour aborder et empêcher la possibilité que l’IA fournisse des commentaires à caractère raciste. C’est aussi pourquoi Alphabétisation de l’IA – ou comprendre comment fonctionne la technologie – est crucial, a-t-il ajouté. « Une partie de la maîtrise de l’IA consiste à sensibiliser les enseignants à ces préjugés », a-t-il déclaré.

Conseils supplémentaires sur l’IA

SIIA n’est que la dernière organisation des secteurs privé, industriel et gouvernemental à publier des conseils sur l’IA pour les écoles.

Code.org, le Consortium for School Networking, Digital Promise, l’European EdTech Alliance et Policy Analysis for California Education ont publié ensemble un Boîte à outils d’orientation sur l’IA pour les écoles ce mois-ci dans le cadre de l’initiative Teach AI. Lancé en 2023, TeachAI vise à rassembler des leaders de l’éducation et des experts en technologie pour discuter du rôle de l’enseignement assisté par l’IA dans les écoles.

Même OpenAI, la société qui a lancé ChatGPT, a publié une série de recommandations. Ces suggestions, publiées en août, détaillent les moyens permettant aux enseignants d’utiliser l’IA générative en classe, ainsi que des exemples d’invites pour créer des plans de cours. Le guide OpenAI destiné aux enseignants propose également des avertissements et des avertissements reflétant ceux des experts en technologie, notamment sur le fait que les informations fournies par ChatGPT ne sont pas toujours correctes.

Quelques mois plus tôt, le ministère américain de l’Éducation Bureau de technologie éducative a publié son premier rapport sur l’IA. En fin de compte, les écoles doivent adopter une approche « humains dans la boucle », a déclaré le ministère dans le rapport de mai, ce qui signifie que les outils d’IA ne devraient pas remplacer les enseignants. Au lieu de cela, les éducateurs devraient être considérés comme les décideurs quant à la manière dont l’IA est utilisée dans leurs salles de classe, a déclaré l’agence.