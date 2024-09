Les conseils d’Eliza Kazan pour faire carrière dans le métier d’acteur à Bruce Dern

(Crédits : Far Out / The Weinstein Company / YouTube Still)

La plupart des acteurs doivent commencer du bas de l’échelle et gravir les échelons, et Bruce Dern était plus qu’heureux de débuter avec un petit rôle non crédité lorsqu’il a eu l’opportunité de bénéficier de précieux conseils de l’un des plus grands de tous les temps.

Après avoir étudié au prestigieux Actors Studio et avoir travaillé sur scène, notamment aux côtés de Paul Newman dans la production originale de Broadway de Tennessee Williams, Doux oiseau de jeunesse à la fin des années 1950, Dern a mis à niveau les fonctionnalités des années 1960 Rivière sauvage.

Son personnage a peut-être eu un nom, mais l’acteur Jack Roper n’était pas mentionné dans le générique. Ce qui ne l’aurait pas dérangé d’être relégué au second plan, car Elia Kazan lui avait dit exactement ce qu’il devait faire pour se démarquer.

En ce qui concerne les directeurs de Les débuts au cinéma ne sont pas venus avec plus de connaissances que Kazan. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement de Marlon Brando au rang de superstar après avoir dirigé Un tramway nommé désir et Au bord de l’eauet il avait également pris les rênes de James Dean À l’est d’Eden.

Au moment où il a appelé à l’action sur Rivière sauvageKazan avait remporté deux Oscars sur quatre nominations, ainsi que trois Tony Awards et trois Golden Globes, il était donc clairement l’un des meilleurs du métier. Il était peut-être aussi le plus grand directeur d’acteurs de l’histoire, ce qui garantissait que Dern allait mettre ses paroles de sagesse à profit.

Tout au long de sa carrière, Kazan a supervisé neuf performances récompensées aux Oscars et en a dirigé 15 autres vers des nominations, il savait donc de quoi il parlait. Avant sa première incursion à Hollywood, Dern avait reçu plusieurs perles qui lui ont été utiles lors de son ascension dans le monde du cinéma.

Kazan lui a donné deux choses très importantes à retenir, la première était que « personne ne saura qui tu es, et personne ne s’en souciera parce que tu seras le cinquième cow-boy à partir de la droite pendant longtemps ». C’était dur mais juste, le cinéaste lui demandant d’être « le cinquième cow-boy à partir de la droite le plus honnête et le plus unique que l’on ait jamais vu ».

La deuxième était « ne dites jamais à un réalisateur ce que vous allez faire avant d’en prendre un », quelque chose que Dern a admis A.Cadre Il n’était pas sûr de ce qu’il faisait. « Je me suis dit : « Comment diable vais-je m’en sortir ? » », se souvient-il avoir demandé. « C’est très simple. Il a quelque chose que vous n’aurez jamais : la deuxième prise. Alors assurez-vous que la vôtre soit enregistrée. »

En résumé, Dern n’a eu qu’une seule chance de faire une première impression lorsque l’appareil photo était braqué sur lui, et le fait qu’il travaille sans relâche depuis plus de 60 ans montre à quel point il a suivi et maîtrisé avec constance ce que Kazan lui a dit de faire avant même d’avoir une seule photo à son actif.

