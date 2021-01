La période des vacances de Noël et du Nouvel An est terminée, et l’actrice Shilpa Shetty a suggéré lundi quelques mouvements de yoga qui peuvent aider à se remettre au quotidien après les fêtes de fin d’année.

Shilpa, également experte en yoga, a suggéré une méditation sur la respiration profonde qui peut aider les gens à combattre le stress et à maintenir l’équilibre entre le calme et le chaos.

L’actrice a passé les vacances de Noël à Goa avec son mari Raj Kundra, sa sœur Shamita Shetty, sa mère Sunanda Shetty et ses enfants Viaan et Samisha.

« Changer de vitesse et revenir à une routine quotidienne après la période des fêtes ne sera jamais facile. Mais, maintenir un équilibre sain entre calme et chaos est inexplicablement crucial. C’est un exercice que je fais religieusement quand je veux me centrer, » Shilpa a tweeté.

« Inspirez et prenez une profonde inspiration, remplie de pensées positives et expirez toutes les pensées / émotions négatives dans l’univers sous forme d’amour et de lumière. Cette méditation vous aide à vous concentrer sur les choses qui nécessitent de l’attention, se concentre et vous donne les munitions pour vous attaquer. le stress dans votre quotidien », a-t-elle ajouté.

« Faites cela pendant quelques minutes, mais sans entrave, connectez-vous à l’univers; et alignez votre esprit, votre corps et votre âme pour vous préparer pour la journée à venir. Commencez par seulement cinq minutes de respiration profonde aujourd’hui. Identifiez un ami qui a besoin de rester calme. aujourd’hui », suggéra Shilpa.

(2/4) Inspirez et prenez une profonde inspiration, remplie de pensées positives et expirez toutes les pensées / émotions négatives dans l’univers sous forme d’amour et de lumière. Cette méditation vous aide à vous concentrer sur les choses qui nécessitent une attention, des centres et vous donne les munitions pour lutter avec le … – SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) 4 janvier 2021

En 2021, l’actrice de 45 ans est prête à revenir au cinéma après 13 ans avec deux sorties, « Hungama 2 » et « Nikamma ».