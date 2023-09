Les conseils de NerdWallet pour éviter les escroqueries financières et rester en sécurité

Il semble que chaque jour de nouveaux avertissements concernant des escroqueries financières circulent, les escrocs étant de plus en plus créatifs. Beaucoup de gens pensent que cela ne pourrait jamais leur arriver, et se retrouvent alors au téléphone avec leur banque pour tenter de récupérer leurs pertes.

Dans le dernier épisode de PennyWise, l’animateur Nat Cardona est rejoint par Kimberly Palmer de NerdWallet avec des conseils sur la façon d’éviter de tomber dans le piège des escroqueries courantes et sur ce qu’il faut faire si vous le faites.

Remarque : La transcription suivante a été créée par Adobe Premiere et peut contenir des fautes d'orthographe et d'autres inexactitudes car elle a été générée automatiquement :

Bienvenue sur Pennywise, un podcast de Lee Enterprises. Je suis votre hôte, Nat Cardona.

L’une des plus grandes erreurs lorsqu’il s’agit de vous protéger contre les escroqueries financières est de penser que vous êtes trop intelligent pour vous laisser duper. Cela peut littéralement arriver à n’importe qui, quel que soit son âge ou les circonstances. Je veux dire, allez. Il existe de nombreuses escroqueries sophistiquées. Mais heureusement, Kimberly Palmer, rédactrice en finances personnelles de Nerdwallet, se joint à nous aujourd’hui avec quelques stratégies clés pour vous aider à assurer votre sécurité.

Mec, ces escrocs sont vraiment sournois. Parlons-en. Si vous recevez un appel de votre banque, ce n’est probablement pas légitime. Allons-y.

Exactement. L’une des escroqueries les plus courantes consiste à appeler votre banque ou une institution financière. Mais ce n’est pas vraiment votre banque. C’est quelqu’un. Il s’agit d’un escroc qui se fait essentiellement passer pour votre banque. Et parce qu’ils peuvent être si convaincants, ils convainquent les personnes qui ont décroché le téléphone de partager leurs informations personnelles, de partager des éléments tels que des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, toutes sortes de données personnelles qu’ils utilisent ensuite pour voler votre argent ou votre identité. .

Et vous devez donc être très prudent chaque fois que vous recevez un appel téléphonique de quelqu’un ou un message texte ou un e-mail dont vous souhaitez vérifier de qui il s’agit. Donc en fait, même si cela semble impoli, vous avez envie de dire, je vais raccrocher et appeler ma banque moi-même, puis vous obtenez le numéro vérifié au dos de votre carte bancaire ou partout où vous l’avez et vous appelez.

Et c’est le seul moyen de vraiment savoir à qui vous parlez.

Droite. Et juste par souci de clarté. Les fraudeurs peuvent usurper des numéros. J’ai vécu cela personnellement où il est indiqué que votre institution bancaire est exactement le même numéro, peu importe, un numéro 800 qui vous appelle. Mais encore une fois, c’est vous qui devriez appeler cela et non l’inverse.

Exactement. Je suis tellement content que vous l’ayez mentionné, car cela peut être très convaincant. Et aussi, lorsque vous recevez cet appel, ce sont souvent les représentants du service client les plus agréables à qui vous ayez jamais parlé. Mais tout cela n’est qu’une arnaque. J’essaie juste de te tromper.

Droite. Droite. Et cela revient en grande partie aux pratiques générales de sécurité, en particulier lorsque vous effectuez des opérations bancaires en ligne et sur votre téléphone et tout le reste. Des conseils là-bas ?

Le plus important est simplement de vous assurer que vous surveillez constamment vos propres comptes, car souvent le premier signe d’une arnaque est même une très petite déduction, comme une déduction de 5 $ que vous ne reconnaissez pas. Et c’est un moyen pour les escrocs de vraiment tester s’ils peuvent aller plus loin et soustraire plus d’argent de votre compte.

Vous souhaitez donc examiner régulièrement vos relevés de carte de crédit, vos relevés bancaires, et surtout, pour rechercher tout ce que vous ne reconnaissez pas. Et s’il y a quelque chose qui ne semble pas à sa place, vous souhaitez appeler et enquêter, car vous pourrez alors arrêter. Si une arnaque commence à avoir lieu, vous pouvez la mettre fin. Et puis, vous voulez simplement être sûr que vous disposez de mots de passe forts sur tous vos comptes.

Configurez une authentification à deux facteurs afin qu’une personne ne puisse pas se connecter avec uniquement le mot de passe mais doit obtenir ce code. Vous avez également envoyé un SMS ou un e-mail juste pour vous assurer que tous ces comptes sont en sécurité.

Oui, je suis d’accord à 100% avec ça. Cette authentification à deux facteurs a simplement changé ma vie et m’a donné une telle tranquillité d’esprit simplement parce qu’il y a tellement de choses loufoques que les gens essaient de nous obtenir. Allons-y. Les escroqueries courantes qui pourraient survenir. Mis à part le domaine bancaire que nous avons évoqué, avez-vous quelque chose à ajouter ?

Il est très utile, je pense, de savoir quelles sont ces escroqueries courantes. Ainsi, chaque année, la Federal Trade Commission publie une liste des principales escroqueries. Et donc ils incluent des choses comme se faire passer pour des institutions comme nous en avons parlé. Également de faux tirages au sort. Donc, quelqu’un que vous recevez dans une lettre ou un e-mail vous dit que vous avez gagné quelque chose, mais bien sûr, c’est juste un moyen d’obtenir vos informations personnelles.

Les fausses offres d’emploi, notamment pour le travail à distance qui a vraiment décollé et puis, malheureusement, les arnaques amoureuses. Donc, si vous, vous savez, les sites de rencontres en ligne ont un profil, vous devez faire très attention à quiconque vous contacte.

Certainement. Si c’est bon, c’est trop beau pour être vrai dans quelque sens que ce soit. C’est ça. C’est toujours la seule chose et je me demande si cela convient ici. Je viens de vivre personnellement cette leçon il y a une semaine. Je vendais des trucs sur Facebook Marketplace et il y a des escroqueries comme les applications cash, que ce soit Venmo ou Zelle, où les gens commentent votre message immédiatement et vous envoient ensuite un message.

C’est un échange fou d’informations comme s’ils voulaient votre, vous savez, quel que soit l’e-mail ou le numéro de téléphone que vous utilisez avec votre compte Cash App. Et puis, j’ai dû enquêter sur toute cette affaire parce que cela s’est produit à plusieurs reprises et je me suis dit : Qu’est-ce qui se passe ? Et c’était oui, je pense que je ne me souviens plus quoi, mais un site qui protège les gens expliquait que oui, c’est une arnaque que font les gens.

Encore une fois, c’est comme essayer d’obtenir vos informations de cette manière très détournée et cela peut vraiment vous surprendre lorsque vous sentez que vous êtes au bon endroit en train de faire la bonne chose. Donc juste beaucoup.

C’est tellement frustrant. Et vous pensez que vous êtes, vous savez, en train de vous connecter avec une vraie personne, mais en fait, il s’avère que ce n’est qu’un escroc.

Ouais. Ouais. C’est le truc du bretzel mental. Par exemple, il est parfois difficile de faire confiance à qui que ce soit, mais disons que l’une de ces escroqueries que vous avez mentionnées est tombée sur l’écran de votre ordinateur ou sur votre téléphone. Que faites-vous dans ce cas ?

Eh bien, la première chose que vous souhaitez faire, si vous avez effectivement partagé l’une de vos informations personnelles, est d’alerter immédiatement votre banque. Il se peut que votre banque vous suggère de changer de compte bancaire, vous savez, de fermer l’ancien ou le nouveau juste pour garder cet argent en sécurité. Si vous avez effectivement partagé quelque chose avec quelqu’un qui vous a contacté et que vous souhaitez le signaler, car si nous signalons des escroqueries, il est plus facile pour les autorités de les suivre, de trouver des modèles et bien sûr de traquer ces escrocs. .

Il existe donc de nombreux endroits où vous pouvez signaler les escroqueries à la Federal Trade Commission, au bureau du procureur général de votre État, au FBI et même à votre commissariat de police local, comme pour tout vol. Et donc vous voulez absolument faire ça. Malheureusement, lorsque de l’argent vous est volé de cette manière, il peut être très difficile de le récupérer.

Et donc même si vous le signalez au commissariat de police, cela ne signifie pas nécessairement que vous reverrez nécessairement cet argent. Malheureusement, c’est ce qui est vraiment tragique dans ces escroqueries. Mais vous pourriez aider d’autres personnes, vous savez, à empêcher que cette fraude ne se poursuive.

Certainement. C’est une de ces choses pour lesquelles il est normal d’être hyperactif et à propos duquel il est très, très prudent. Avez-vous vos murs et vos gardes en place ? Je suis tout là.

Oui, exactement. Et je pense qu’une chose intéressante est que cela peut vraiment arriver à n’importe qui. Il y a tellement de honte et d’embarras autour des escroqueries parce que vous avez l’impression que c’est de votre faute si vous êtes tombé dans le piège de quelque chose. Mais je pense qu’il est très important d’abandonner ce sentiment d’embarras et de honte, car n’importe qui peut vraiment tomber dans le piège d’une arnaque.

Ces escrocs sont devenus si sophistiqués que ce n’est pas du tout de votre faute. Tu ne devrais pas, tu sais, être gêné. Et nous voulons juste essayer d’éviter que cela ne se reproduise.

Merci d’avoir imaginé ça, parce que je connais des gens qui ont eu cette expérience et j’ai moi-même eu cette expérience où je me suis juste fait duper, que je n’ai jamais été très bon, mais tu vis, tu apprends.