Le vainqueur argentin de la Coupe du monde, Lionel Messi, a fait sensation sur le marché des transferts en décidant de passer du PSG, champion de France, à l’Inter Miami, propriété de David Beckham.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or aurait eu un mot de sagesse pour la superstar française Kylian Mbappe avant le départ du joueur de 35 ans du club français, dans lequel il a déclaré que la star du PSG de 24 ans méritait une « victoire ». projet’.

« Je préférerais que tu ailles au Barca mais, si tu veux aller à Madrid, fais-le. Vous méritez un vrai projet, un projet gagnant », aurait déclaré Messi au prodige français.

A LIRE AUSSI | Fenêtre de transfert le 22 juin EN DIRECT : Ilkay Gundogan rejoindra Barcelone, Arsenal récupérera Kai Havertz de Chelsea

Le passage de Messi de l’Europe à la nation nord-américaine sera certainement un moment décisif dans la tradition footballistique des États-Unis d’Amérique, qui devrait accueillir la Coupe du monde de football 2026 aux côtés de ses voisins, le Canada et le Mexique.

Messi faisait partie d’un redoutable trio offensif au club de la capitale française, qui a eu le privilège de se vanter d’une formation étoilée menant les lignes de front.

Le trio de Messi, le vainqueur français de la Coupe du monde Kylian Mbappe et l’éblouissant brésilien Neymar ont fait des ravages dans l’élite française en remportant deux titres nationaux en autant d’années depuis que l’Argentin a signé pour la Ligue 1.

Mais la domination nationale ne s’est pas traduite par un succès européen et les fans du PSG sont devenus frustrés par le fait que leur équipe s’est écrasée à plusieurs reprises dans les tournois continentaux malgré de lourds investissements et tous les joueurs vedettes, alors que la relation entre les ultras et Messi se détériorait.

Désabusé par le projet, Messi a appelé à ne pas prolonger son contrat au club parisien et a opté pour un déménagement ailleurs. Un retour sensationnel dans son ancien club de Barcelone était sur les cartes, mais Messi a opté contre un retour à la maison catalan car le goût amer de la sortie sans cérémonie d’Espagne, en raison de la situation financière misérable du club, persiste dans son esprit.

L’avenir de Mbappe au club de la capitale reste incertain après que le joueur de 24 ans ait envoyé une lettre au club indiquant qu’il n’était pas encore prêt à signer une prolongation de son contrat actuel, qui court jusqu’à la fin de la saison à venir.

Le PSG devrait soit le vendre cette saison s’il veut gagner de l’argent sur son transfert, soit risquer la possibilité que la star française parte en liberté à la fin de la prochaine campagne.

Selon des informations, le PSG a fixé un prix demandé de 200 millions pour la vente du joueur et le Real Madrid, les principaux prétendants du joueur, a déposé une offre autour de la région des 120 millions dans l’état actuel des choses.