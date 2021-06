Les conseils de la vice-présidente Kamala Harris aux femmes dans la vingtaine et la trentaine

« Premièrement, continuez avec votre ambition et ne vous excusez pas », a déclaré le vice-président à Brzezinski dans le cadre du lancement de Liste des 50 sur 50 de Forbes . « Et, continuez à croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. »

Dans une récente interview sur MSNBC « Joe du matin », Harris s’est entretenue avec la co-animatrice Mika Brzezinski des raisons pour lesquelles elle« n’a jamais pensé à l’âge »en ce qui concerne sa carrière et des conseils qu’elle donnerait aux femmes dans la vingtaine et la trentaine qui« se sentent obligées de tout emballer »parce que « il y a une horloge qui tourne. »

En tant que première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris comprend les défis auxquels de nombreuses femmes sont confrontées en ce qui concerne le sexisme, l’âgisme et la navigation entre les exigences de la vie familiale et professionnelle.

Alors que les femmes dans la vingtaine et la trentaine deviennent mères, épouses et gardiennes, Harris a déclaré qu’elle voulait qu’elles sachent que « vous avez le droit de vous attendre à des choses comme des services de garde d’enfants abordables, vous avez le droit de vous attendre à un congé familial payé lorsque vous avez besoin de prendre soin de vous de vos enfants ou de vos parents âgés. «

Le démocrate de 56 ans, qui a adressé publiquement l’impact disproportionné de la pandémie sur les femmes qui jonglent entre famille et travail, a ajouté que « vous avez le droit de vous attendre à être vu dans toute la dimension de qui vous êtes » et que vos responsabilités « doivent être soutenues ».

«Ces choses peuvent coexister», a-t-elle dit à propos de certaines femmes qui se sentent obligées de choisir entre la famille et la carrière. « Donc, ce que je dis alors, n’acceptez pas les faux choix que vous devez choisir entre cette chose ou cette chose, c’est un faux choix. Ne l’acceptez pas. »

Harris, qui a brisé de nombreux obstacles pour les femmes dans sa carrière, a déclaré à Brzezinski qu’elle conseillait également aux jeunes de ne jamais prendre «non» pour une réponse alors qu’ils s’efforcent d’atteindre leurs objectifs.

« On m’a dit à plusieurs reprises au cours de ma carrière des choses comme: » Oh, tu es trop jeune, ce n’est pas ton tour, ils ne sont pas prêts pour toi, personne comme toi ne l’a fait avant « », dit-elle. «J’ai entendu toutes ces choses à plusieurs reprises au cours de ma carrière, mais je n’écoute pas. Et j’encouragerais tous ceux à qui on a dit cela, quel que soit leur sexe, à ne pas écouter, car encore une fois, ne soyez pas encombrés par l’incapacité des autres à voir le potentiel de qui vous êtes. «

