Les conseils de course du mercredi de Tom Lunn pour Thirsk, Worcester, Bath et Epsom

talkSPORT vous propose des conseils sur les courses de chevaux pour les réunions de la journée à Thirsk, Worcester, Bath et Epsom.

Tom Lunn a parcouru les cartes de course, la forme, le parcours et bien plus encore pour vous aider à guider votre paris hippiques les choix.

1 talkSPORT BET vous a couvert avec les conseils de course de Tom Lunn sur toute l’action de la journée !

PARI PARI SPORTIF – Pariez 20 € Obtenez 40 € de paris gratuits – RÉCLAMER ICI*

Conseils de course Thirsk

17h20 : M. Wagyu 3/1

En baisse de poids récemment malgré avoir couru avec crédit à trois reprises cette saison dans de gros handicaps sur le terrain.

Plus récemment, il a terminé septième à Royal Ascot alors qu’il était un peu moins de trois longueurs derrière Saint Lawrence.

Il est sorti de l’enceinte des vainqueurs depuis sa première place au Curragh devant Big Gossey dans le Paddy Power Scurry Handicap en juillet dernier.

Qui s’étend sur 12 courses principalement dans des handicaps de classe 2 et principalement avec 12 coureurs ou plus.

Conseils de course à Worcester

4.23 : Polonais 7/2

Beaucoup de choses à aimer chez quelques-uns de ces coureurs, mais ces points positifs s’accompagnent de quelques inconvénients.

Le polonais de l’autre côté, par Teofilo, devrait être un grand améliorateur sur seulement sa deuxième course pour l’entraîneur Fergal O’Brien, depuis qu’il a eu un bref passage sur le plat avec John Gallagher.

Ce garçon de huit ans a atteint un niveau élevé sur les haies, participant au Ballymore Novices ‘Hurdle en novembre 2020 au niveau 2 avant de réussir dans quelques handicaps et une course répertoriée en 2021.

Les courses hippiques les plus lues

Sa note a chuté de 137 à 118 après quelques passages en dessous de la normale en succession rapide au cours de la saison commençant à l’hiver 2021.

Mais il n’a que huit ans et il devrait y avoir beaucoup plus à offrir à cet âge après une longue pause pour terminer deuxième d’une tête ici en juin derrière le prometteur cheval formé par Nicky Henderson, Scarpia.

Conseils de course de bain

18h30 : Rêve amazonien 9/2

En dessous de la normale lors des deux premières manches de cette saison, mais il est revenu dans les poids à une marque dangereuse maintenant.

Et cela a été montré en arrivant juste derrière Hydration il y a quelques semaines à Ffos Las.

Il est intéressant de gagner l’année dernière et cela en dit long car c’est une course confinée pour les chevaux qui n’ont pas gagné en 2023, donc il va clairement bien ici et est 2 lb de moins que lors de la victoire devant Recon Mission l’année dernière.

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

talkSPORT BET Offre du jour Obtenez 50/1 Djokovic pour gagner Wimbledon OU 100/1 Alcaraz pour gagner – RÉCLAMER ICI 18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous et pariez max 1 £ avant 23h55 le 8 juillet 2023 sur Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz pour gagner Outright – Wimbledon. Pas d’encaissement. Cotes améliorées (50/1 sur Djokovic & 100/1 sur Alcaraz) payées en paris gratuits ; à utiliser sur n’importe quel marché du tennis. Les bonus expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Les conditions générales s’appliquent, voir ci-dessous. BeGambleAware.org | Veuillez jouer de manière responsable VOIR TOUS LES PARIS GRATUITS ICI

PARI PARI SPORTIF – Pariez 20 € Obtenez 40 € de paris gratuits – RÉCLAMER ICI*

Avis de contenu commercial : La prise de l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est une personne qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

GamCare– www.gamcare.org.uk

Conscient du pari – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide en cas de problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.

*18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous et pariez 20 £ sur n’importe quel sport à une cote de 2,00+ dans les 7 jours. Pas d’encaissement. Obtenez 4 x 10 £ de paris gratuits sur n’importe quel marché du sport. Les paris gratuits expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Les CGU s’appliquent. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable