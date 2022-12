Les conseils de copropriété de l’Okanagan cherchent comment maintenir le contrôle des loyers

Le gouvernement provincial a retiré une grande partie de l’autorité légale des conseils de copropriété pour imposer des restrictions de location dans le but d’atténuer la pression sur le marché de la vacance locative.

Mais les conséquences imprévues de cette action peuvent limiter l’efficacité de la lutte contre le faible taux d’inoccupation locative ou de la création d’options de logement plus abordables.

Tony Gioventu, directeur exécutif de la Condominium Home Owners Association of BC, affirme que l’assouplissement des restrictions de location montre déjà des signes d’augmentation du coût des copropriétés et des conseils de copropriété qui choisissent de contourner les nouvelles règles en adoptant une exemption de règle de résidence de 55 ans et plus.

“Le défi ici est qu’il n’y a pas de pénurie de logements locatifs disponibles pour les 55 ans et plus, mais nous aurons une meilleure idée dans six mois à un an de la façon dont les strates peuvent choisir d’emprunter cette voie”, a déclaré Gioventu.

“Nous avons eu 17 demandes directes à ce sujet, pensant que si nous passons à 55 ans et plus, cela limiterait le nombre de locations dans notre immeuble qui, autrement, ne pourraient plus être interdites.”

Les règles révisées de location des copropriétés ont été annoncées par le premier ministre David Eby le mois dernier et ont été rapidement poussées à travers le processus législatif et adoptées comme loi par le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique jeudi dernier.

“C’est désormais la loi du pays depuis vendredi”, a déclaré Gioventu.

En vertu des règles révisées, toutes les strates de restriction d’âge actuelles qui ne sont pas de 55 ans et plus ne seront plus exécutoires, comme pour les 19 ans et plus, les adultes seulement, les 35 ans ou 45 ans et plus.

Les restrictions d’âge s’appliquent à l’occupation, pas à la propriété. Si un conseil de copropriété adopte un règlement pour les 55 ans et plus, les résidents actuels de l’immeuble au moment du décès sont exemptés du règlement.

De plus, toute restriction réglementaire quant à la durée des locations, au nombre de locations ou qui interdit les locations ne peut plus être appliquée par les conseils de copropriété.

Gioventu a déclaré que l’option des 55 ans et plus servira en fait à limiter davantage plutôt qu’à ouvrir l’accès aux unités locatives, tandis que le prix des unités de copropriété a déjà montré une augmentation sur le marché des investissements spéculatifs.

«Nous avons surveillé les annonces au cours de la semaine dernière et nous constatons maintenant des augmentations allant jusqu’à 50 000 $ dans certaines annonces avec les règles de location désormais ouvertes. Voir cette augmentation du marché des copropriétés n’est pas bon alors que l’abordabilité des loyers est déjà un problème », a-t-il déclaré.

L’assouplissement des règles de location, a ajouté Gioventu, créera également plus de difficultés potentielles dans les propriétés autogérées.

« Le défi est que nous avons environ 34 000 sociétés de copropriété à travers la province et environ 22 000 d’entre elles ont 50 unités ou moins, qui sont en grande partie autogérées car elles n’ont pas les ressources pour employer un gestionnaire à temps plein », a-t-il déclaré.

«Ainsi, entre la pression des investisseurs et des locataires et les problèmes des propriétaires, cela rend d’autant plus difficile la gestion autonome d’une propriété.

Il prévoit qu’à l’avenir, d’autres changements seront apportés aux règlements administratifs des sociétés de copropriété et à la loi sur la location résidentielle pour déterminer comment régler ces problèmes le plus tôt possible.

Les problèmes de logement abordable et le manque de logements locatifs vacants sont des problèmes qui remontent à 2000.

« Les gens oublient qu’entre 2000 et 2010, il y a eu une énorme vague de conversion d’immeubles locatifs en immeubles à condos dans le Lower Mainland et dans des endroits comme Victoria, Kelowna et Penticton.

«Alors, alto, pas mal d’unités d’investissement locatif ont été converties en condos de propriété. Nous avons perdu un certain nombre d’unités locatives juste au cours de ce processus.

Il dit qu’au cours des 25 dernières années, le taux d’occupation par logement est passé de 2,4 à 1,1 par résidence, ce qui exerce une pression accrue sur l’augmentation des options de logement pour atteindre un niveau de densité réduit à mesure que la population générale continue de croître.

Une meilleure solution du point de vue de l’ACHO serait d’imposer un fardeau plus lourd aux promoteurs pour qu’ils fournissent une composante de logement abordable, disons 5 %, sur tous les nouveaux projets de condos.

Il cite des sondages effectués par COHA avant 2010 à Victoria, Kelowna, Prince George, Kamloops et le Lower Mainland, qui ont montré un taux d’occupation de 99,9 % pour les condos, soit par les locataires, soit par les propriétaires, un chiffre qui a depuis chuté à 84 %.

“Vous voyez plus d’unités inoccupées vacantes”, a déclaré Gioventu, dont les propriétaires à Kelowna sont appelés “résidents fantômes” parce qu’ils ne vivent pas dans la ville à plein temps.

À cela s’ajoute la popularité des chambres d’hôtes à court terme qui a retiré d’autres opportunités d’unités locatives du marché à long terme.

“La modification des règles d’éligibilité fait également partie du problème, car le gouvernement reconnaît qu’AirBnB génère des recettes fiscales et que, pour les communautés, c’est un avantage pour l’industrie touristique locale… c’est donc un exercice d’équilibre permanent pour le gouvernement”, a-t-il déclaré.

