Les conseils de Bielsa aident Darwin Núñez à marquer plus de buts

Après avoir marqué deux buts lors de la victoire de dimanche, Darwin Núñez a déclaré qu’il devait son succès à Marcelo Bielsa. L’attaquant uruguayen a marqué deux fois en fin de match pour Liverpool, réduit, rallié à une victoire 2-1 contre Newcastle.

C’est le troisième match de la saison où Núñez est nommé sur le banc des remplaçants. Cependant, en tant que remplaçant en seconde période, il a laissé une impression sur l’entraîneur Jurgen Klopp.

Le joueur de 24 ans est entré en jeu à la 77e minute et a marqué quatre minutes plus tard pour créer un match nul. Un autre excellent résultat dès la troisième minute des arrêts de jeu a scellé une victoire mémorable pour son équipe, les Reds.

Núñez a débuté son troisième match consécutif en EPL sur le banc

Après avoir quitté le banc à chaque match cette saison, sa performance impressionnante a incité les fans à exiger qu’il débute le prochain match contre Aston Villa à domicile. Malgré la victoire de l’équipe contre Newcastle, Jurgen Klopp a cité la nécessité de « stabilité » comme raison pour garder la star de 87 millions de dollars sur le banc.

L’attaquant travaillerait dur pour s’améliorer et il a dévoilé les effets positifs des récentes discussions avec son nouveau patron international, Marcelo Bielsa. Quinze mois après avoir été licencié de Leeds, Bielsa a été embauché comme manager de l’Uruguay en mai.

Qu’a dit Darwin Núñez de Marcelo Bielsa ?

« Bielsa m’a montré des choses qui semblent positives à améliorer. J’espère le rencontrer la semaine prochaine et faire de mon mieux pour l’équipe », a déclaré Núñez à Sport 890.

« Il pense que certaines choses sont meilleures. Comme, quand l’équipe adverse est derrière, ne pas courir devant le deuxième défenseur central : courir derrière pour qu’il perde la marque. C’était une très bonne conversation avec lui. C’est une nouvelle étape avec l’équipe nationale et j’espère que ça se passera bien.

« Les minutes que je dois jouer, j’essaie toujours de faire de mon mieux. Quand je dois être sur le banc, je me mets en colère dans le bon sens car j’ai toujours envie de démontrer. Le câlin avec Klopp après le match montre la bonne relation qui existe. Je suis très content de mon moment. Je me prépare toujours de la meilleure façon possible lorsque c’est mon tour.

PHOTO : IMAGO / Photo de propagande