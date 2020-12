Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il est temps de transformer vos résolutions du Nouvel An en réalité.

Pour de nombreux Américains, commencer 2021 sur la bonne note est une priorité. Mais comment faites-vous exactement? Guerriers co-fondateur Alexis Ren est là pour vous aider!

Avec l’aide de sa communauté de croissance personnelle corps-esprit, la mannequin de 24 ans espère fournir aux adeptes des ressources, des ateliers, des défis et des guides nécessaires pour déclencher des transformations puissantes et durables.

Comme elle l’a expliqué à E! News, « Si vous cherchez à cultiver la confiance, à trouver votre paix intérieure, à renforcer votre corps, à créer de nouvelles amitiés durables et / ou à mieux vous connaître, Guerriers est là pour vous. «